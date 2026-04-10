Tin mới nhất bóng đá sáng 10/4: MU, Arsenal & Chelsea tranh giành Morgan Rogers

MU, Arsenal & Chelsea tranh giành Morgan Rogers

Theo tờ The Times, Aston Villa đã đưa ra mức giá vượt ngưỡng 80 triệu bảng cho Morgan Rogers trong bối cảnh chuẩn bị đối mặt với làn sóng hỏi mua dồn dập. Cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh đang nóng lên từng ngày khi ba ông lớn Ngoại hạng Anh gồm MU, Arsenal và Chelsea đồng loạt chuẩn bị nhập cuộc trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Aston Villa định giá “khủng” cho Rogers

Mức định giá cao của Aston Villa một phần đến từ điều khoản hưởng phần trăm chuyển nhượng lại, được cài vào khi họ chiêu mộ Rogers từ Middlesbrough với giá 15 triệu bảng vào tháng 2/2024. Theo đó, đội bóng Championship (hạng hai của Anh) sẽ nhận 20% lợi nhuận từ bất kỳ thương vụ bán nào trong tương lai, buộc Aston Villa phải giữ mức phí cao nhằm tối đa hóa lợi ích tài chính.

Arsenal đón tin vui lực lượng

Theo The Mirror, tiền vệ Eberechi Eze bất ngờ trở lại tập luyện. Cựu cầu thủ Crystal Palace trước đó được dự đoán phải nghỉ tới 6 tuần vì chấn thương bắp chân gặp phải ngay trước đợt tập trung đội tuyển Anh, nhưng thực tế đã tái xuất sân tập sớm hơn nhiều so với dự kiến. Sự trở lại đúng lúc của Eze mang ý nghĩa quan trọng, nhất là khi Arsenal đang đối mặt với hàng loạt vấn đề nhân sự. Đội trưởng Martin Odegaard phải rời sân trong trận thắng Sporting Lisbon và không tham gia buổi tập hôm 9/4.

Enzo Fernandez “làm hòa” với Chelsea

Javier Pastore, người đại diện của Enzo Fernandez, xác nhận rằng tiền vệ người Argentina đã “làm hòa” với Chelsea. Diễn biến này mở ra khả năng nhà vô địch World Cup 2022 kịp trở lại trong cuộc đối đầu với Man City vào cuối tuần. Trước đó, HLV Liam Rosenior tiết lộ Enzo Fernandez đã bị loại khỏi đội hình trong hai trận, chiến thắng trước Port Vale tại tứ kết FA Cup và màn so tài sắp tới với Man City, do liên tục đưa ra những phát biểu về tương lai cá nhân trên truyền thông.

Tottenham nhận “cú sốc” trước trận ra mắt của De Zerbi

Tottenham tiếp tục đón nhận tin không vui khi Mohamed Kudus dính chấn thương mới, chỉ ít ngày trước trận đấu đầu tiên của HLV Roberto De Zerbi trên cương vị thuyền trưởng “Gà trống”. Hiện mức độ nghiêm trọng vẫn đang được đánh giá, song không loại trừ khả năng tuyển thủ Ghana phải phẫu thuật, điều có thể khiến mùa giải đầu tiên của anh tại Tottenham khép lại sớm. Nếu kịch bản xấu xảy ra, cơ hội góp mặt tại World Cup sắp tới của Kudus cũng bị đe dọa nghiêm trọng.

Atletico Madrid tăng gấp đôi lương để giữ chân Alvarez

Theo chương trình truyền hình Tây Ban Nha El Chiringuito, Atletico Madrid sẵn sàng tăng gấp đôi, thậm chí hơn, mức lương hiện tại của Julian Alvarez nhằm giữ chân tiền đạo người Argentina trước sự quan tâm ngày càng rõ rệt từ Barcelona. Giới chủ mới Apollo Sports Capital muốn xây dựng Alvarez trở thành gương mặt đại diện cho đội bóng thành Madrid.

Bên cạnh đó, tờ Sport tiết lộ, nếu Atletico Madrid loại được Barcelona ở vòng tứ kết Champions League, khả năng Alvarez rời đi sẽ càng trở nên xa vời. Khi đó, đội bóng thành Madrid có thêm cơ sở để thuyết phục chân sút này rằng dự án họ đang xây dựng phù hợp với tham vọng của anh.