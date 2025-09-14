Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 14/9: Real Madrid thắng vẫn bực trọng tài

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Mặc dù giành chiến thắng nhưng Real Madrid vẫn rất bực mình với trọng tài.

Real Madrid thắng vẫn bực trọng tài

Sau khi kết thúc trận với Real Soceidad, kênh truyền thông của Real Madrid, Real Madrid TV đã tung đoạn tài liệu lên cho thấy cựu phó chủ tịch hội đồng trọng tài Tây Ban Nha, Jose Maria Negreira yêu cầu trọng tài Gil Manzano "ưu ái" Barcelona để rộng đường thăng tiến. Vị trọng tài này vừa rút thẻ đỏ đuổi Huijsen từ rất sớm. 

West Ham nhận kỷ lục buồn

West Ham vừa nhận kỷ lục không đáng có khi là đội thứ hai trong lịch sử để thua 3/4 trận đầu tiên của mùa giải với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Họ thua Sunderland và Tottenham với cùng tỉ số 0-3 và thua 1-5 trước Chelsea. Đội gần nhất làm được điều tương tự là Bournemouth ở mùa giải 2022/23. 

Tin mới nhất bóng đá tối 13/9: Yamal bỏ tập trước trận Barcelona gặp Valencia
Tin mới nhất bóng đá tối 13/9: Yamal bỏ tập trước trận Barcelona gặp Valencia

Lamine Yamal đã không tham gia buổi tập cuối cùng của Barcelona chuẩn bị cho trận đấu với Valencia ở vòng 4 La Liga.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2025 04:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN