Tin mới nhất bóng đá sáng 14/9: Real Madrid thắng vẫn bực trọng tài

Real Madrid thắng vẫn bực trọng tài

Sau khi kết thúc trận với Real Soceidad, kênh truyền thông của Real Madrid, Real Madrid TV đã tung đoạn tài liệu lên cho thấy cựu phó chủ tịch hội đồng trọng tài Tây Ban Nha, Jose Maria Negreira yêu cầu trọng tài Gil Manzano "ưu ái" Barcelona để rộng đường thăng tiến. Vị trọng tài này vừa rút thẻ đỏ đuổi Huijsen từ rất sớm.

West Ham nhận kỷ lục buồn

West Ham vừa nhận kỷ lục không đáng có khi là đội thứ hai trong lịch sử để thua 3/4 trận đầu tiên của mùa giải với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Họ thua Sunderland và Tottenham với cùng tỉ số 0-3 và thua 1-5 trước Chelsea. Đội gần nhất làm được điều tương tự là Bournemouth ở mùa giải 2022/23.