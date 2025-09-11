Tin mới nhất bóng đá sáng 11/9: Bruno Fernandes chọn Ronaldo đá penalty nếu ở chung kết Cúp C1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bản tin bóng đá sáng 11/9: Bruno Fernandes cho rằng Ronaldo là cầu thủ đá penalty tốt nhất trong những tình huống sức ép cao.

Bruno Fernandes chọn Ronaldo đá penalty nếu ở chung kết Cúp C1

Khi được hỏi anh sẽ chọn ai để thực hiện một quả penalty trong một trận chung kết Champions League, Bruno Fernandes lập tức nói đó phải là Cristiano Ronaldo. “Cái này thì dễ với tôi thôi, chính là Cristiano”, Fernandes nói, “có lẽ anh ấy là người duy nhất trên thế giới mà tất cả những người khác cũng sẽ chọn như tôi. Sức ép không bao giờ khiến anh ấy lo sợ, Cristiano sẽ luôn sẵn sàng”.

Ronaldo và Fernandes

Ronaldo và Fernandes

Eriksen gia nhập Wolfsburg

CLB Wolfsburg sẽ có được sự phục vụ của tiền vệ Christian Eriksen với bản hợp đồng 1 năm. Các nguồn tin tại Đan Mạch cho biết Eriksen đã làm kiểm tra y tế thành công và sẽ sớm ký hợp đồng với CLB mới. Eriksen đã thất nghiệp từ khi chia tay MU và tại Wolfsburg anh sẽ hội ngộ với 5 đồng hương khác đều đã từng đá với anh ở ĐT Đan Mạch.

Ivan Toney nói Al Ahli xứng tầm top 4 Premier League

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo John Duerden của tờ The Guardian, Ivan Toney đã đầy tự tin nói rằng trình độ của CLB Al Ahli anh đang thi đấu cũng không kém gì các đội mạnh ở Premier League. “Với tôi, giải Saudi Pro League cũng không kém xa Premier League là bao, và Al Ahli nếu đá ở Premier League sẽ gần top 4 hoặc hơn thế, vì chúng tôi thắng được Man City mà”, Toney nói.

Barca trở lại Nou Camp vào cuối tháng 9?

Một số nguồn tin tại Catalunya cho biết Barcelona đã gửi lời mời tới một số giám đốc điều hành cao cấp trong thế giới bóng đá, lẫn các ngôi sao mạng xã hội, tới dự trận đấu giữa Barca với Real Sociedad diễn ra vào ngày 28/9 tại sân Nou Camp. Như vậy trận đấu này có thể sẽ đánh dấu sự trở lại của Barca về sân nhà quen thuộc sau thời gian dài cải tạo & nâng cấp.

Fabianski trở lại West Ham

Thủ thành Lukasz Fabianski đã chia tay West Ham trong mùa hè qua sau khi hết hợp đồng, nhưng sau thể hiện khá tồi của Alphonso Areola lẫn sự ra đi của thủ môn dự bị Wes Foderingham, mới đây West Ham đã tái ký 1 năm với chính Fabianski. Thủ môn này đã 40 tuổi và mùa trước anh chỉ bắt trong 17 trận trong khi vị trí bắt chính chuyển dần sang cho Areola.

Biến động bảng xếp hạng FIFA: Thái Lan áp sát top 100, Việt Nam hạng mấy?
Biến động bảng xếp hạng FIFA: Thái Lan áp sát top 100, Việt Nam hạng mấy?

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có sự biến động trên bảng xếp hạng FIFA sau loạt trận "FIFA Days" tháng 9 vừa qua.

Bấm xem >>

11/09/2025 00:26 AM (GMT+7)
