Tin mới nhất bóng đá sáng 12/9: FIFA phê chuẩn vụ đội Ronaldo bán Laporte

FIFA phê chuẩn thương vụ đội Ronaldo bán Laporte

Phòng Giải quyết tranh chấp của FIFA đã chấp thuận đơn khiếu nại từ Athletic Bilbao, qua đó chính thức công nhận Aymeric Laporte là tân binh của đội chủ sân San Mames. Trung vệ người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng 3 năm và ngay lập tức hội quân cùng đội bóng xứ Basque.

Laporte chính thức rời Al Nassr để trở lại Athletic Bilbao

Ban đầu, thương vụ tưởng như đổ bể khi Al Nassr của Cristiano Ronaldo không kịp hoàn tất thủ tục trên hệ thống TMS trước hạn chót thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, FIFA xác định thỏa thuận giữa ba bên đã được chốt từ trước và sự cố kỹ thuật thuộc về phía CLB Saudi Arabia. Athletic Bilbao cũng cung cấp đủ tài liệu chứng minh mọi điều khoản đều hợp lệ và hoàn tất đúng thời gian quy định.

Laporte chia tay Al Nassr dù còn 1 năm hợp đồng, với việc Athletic Bilbao bỏ ra 10 triệu euro để giải quyết vướng mắc. Đây là tin cực vui cho HLV Ernesto Valverde, người chỉ còn trong tay hai trung vệ thực thụ (Vivian và Paredes) do Yeray bị treo giò và Egiluz chấn thương dài hạn. Với HLV Luis De La Fuente của Tây Ban Nha, việc Laporte trở lại La Liga cũng là tín hiệu tích cực cho kế hoạch chinh phục World Cup 2026.

Donnarumma muốn giúp Man City vô địch Champions League

Gianluigi Donnarumma, nhà vô địch Champions League mùa trước cùng PSG, vừa đặt mục tiêu tái lập kỳ tích trong màu áo CLB mới Man City. Thủ môn số 1 của tuyển Italia tuyên bố: “Tôi nghĩ Champions League là chiếc cúp giá trị nhất với một cầu thủ. Được nâng cúp là cảm xúc không thể diễn tả. Giờ đây, tôi hy vọng có thể đi xa nhất cùng Man City và nếu được nâng cúp với đội bóng này thì đó sẽ là giấc mơ thành hiện thực”.

Real Madrid tự tin chiêu mộ sao Liverpool

Theo Daily Mail, Real Madrid “ngày càng tự tin” sẽ có được trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool vào mùa hè tới. Một số quan chức cấp cao của “Kền kền trắng” thậm chí đã công khai chia sẻ rằng họ tin tưởng gần đạt được thỏa thuận miệng. Dù vậy, tuyển thủ Pháp vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Chỉ chưa đầy 4 tháng nữa, Konate sẽ đủ điều kiện ký hợp đồng sơ bộ với Real Madrid. Liverpool từng trải qua cú sốc lớn khi Trent Alexander Arnold rời CLB theo dạng tự do để gia nhập Real Madrid. Nếu Konate làm điều tương tự sau 12 tháng, nỗi đau ấy sẽ lặp lại. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Premier League vẫn còn thời gian để thuyết phục anh gia hạn, dù quỹ thời gian này ngày một cạn dần.

Postecoglou thừa nhận việc bị Tottenham sa thải “không bất ngờ”

HLV Ange Postecoglou cho biết ông đã biết trước sẽ bị Tottenham sa thải, ngay cả trước khi giúp đội bóng thành London chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài bằng chức vô địch Europa League. Chiến lược gia người Australia vừa trở lại Premier League sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt Nottingham Forest thay HLV Nuno Santo hồi đầu tuần.

Chiến lược gia 60 tuổi chia sẻ: “Không phải là điều gì tốt đẹp. Tôi đã biết trước nên không hề bất ngờ. Tôi nhận ra điều đó khá lâu trước trận chung kết. Chúng tôi giành chức vô địch, tổ chức diễu hành, tận hưởng ba ngày tuyệt vời và tôi không muốn làm vẩn đục những khoảnh khắc ấy, nhưng tôi biết mọi chuyện đã kết thúc. Từ góc nhìn của tôi, tôi đã có thời gian chuẩn bị tinh thần. Việc tôi có thấy bất công hay không thì để người khác đánh giá, bởi họ là những người đưa ra quyết định”.

Madrid đăng cai chung kết Champions League 2027

UEFA xác nhận chung kết Champions League mùa giải 2026/27 sẽ được tổ chức tại sân Riyadh Air Metropolitano (Madrid), sau cuộc họp của Ủy ban điều hành tại Tirana hôm 11/9.

Sân Metropolitano, với sức chứa 70.692 chỗ ngồi, là sân nhà của Atletico Madrid và từng đăng cai chung kết Champions League 2019, nơi Liverpool lên ngôi vô địch.

Ban đầu, UEFA cân nhắc đưa trận chung kết 2027 tới sân San Siro (Milan, Italia), nhưng kế hoạch đã bị loại bỏ do sân đang trong quá trình cải tạo.

Trong khi đó, chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra tại sân Puskas Arena (Budapest, Hungary), còn chung kết nữ tổ chức ở sân Ullevaal Stadion (Oslo, Na Uy).

UEFA hoãn quyết định về trận Barcelona - Villarreal tổ chức tại Mỹ

UEFA xác nhận Ủy ban điều hành sẽ trì hoãn việc ra quyết định về kế hoạch đưa trận AC Milan gặp Como ở Serie A tới Australia và trận Barcelona đấu Villarreal ở La Liga tới Mỹ, cho đến khi hoàn tất quá trình “tham vấn với mọi thành phần trong bóng đá châu Âu, bao gồm cả người hâm mộ”.

Nếu được thông qua, đây sẽ là những sự kiện mang tính lịch sử, lần đầu tiên các giải đấu thuộc nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đưa trận đấu chính thức ra ngoài lãnh thổ quốc gia, thậm chí là ngoài châu Âu. Hiện chưa rõ quá trình này sẽ kéo dài bao lâu cũng như kết quả ra sao, trong khi Serie A và La Liga buộc phải chờ đợi.