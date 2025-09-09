Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 9/9: Sao NHA chọn Ronaldo vĩ đại nhất, Messi chưa chốt dự World Cup

Cập nhật tin HOT bóng đá ngày 9/9: Ngôi sao đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh cho rằng Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Sao Ngoại hạng Anh vinh danh Ronaldo vĩ đại nhất

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Goal, tại lễ trao giải PFA, thủ môn Matz Sels của Nottingham Forest đã vinh danh Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Cụ thể, Matz Sels chơi trò chơi loại trừ, với từng cặp huyền thoại được đưa ra để anh lựa chọn. Ronaldo và Thierry Henry là 2 cái tên cuối cùng được giữ lại, kết quả Matz Sels chọn CR7 chiến thắng.

Thủ môn Matz Sels cho rằng Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất Ngoại hạng Anh

Messi chưa đưa ra quyết định tham dự World Cup 2026

Trước trận đấu giữa ĐT Argentina và Ecuador ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Messi sẽ vắng mặt sau khi anh quyết định ưu tiên thể lực cho phần còn lại của mùa giải MLS - HLV Lionel Scaloni thừa nhận Lionel Messi chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng tham dự World Cup 2026. Trước đó, Messi đã tuyên bố trận thắng Venezuela hôm 5/9 là trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

“Tôi không nghĩ việc đưa ra tỷ lệ phần trăm vào lúc này là đúng đắn vì thành thật mà nói, tôi không biết. Nhiều điều có thể xảy ra. Về phần Leo, tôi chưa nói chuyện với cậu ấy về việc này. Tôi chỉ biết những gì cậu ấy đã nói công khai, và cậu ấy sẽ từ từ đưa ra quyết định”, trích lời HLV Scaloni.

Hé lộ lí do AS Roma không thể chiêu mộ Sancho

Trả lời Sky Sports, cố vấn cấp cao của AS Roma, Claudio Ranieri tiết lộ, tình hình tài chính khó khăn là lí do khiến đội bóng không thể chiêu mộ Jadon Sancho từ MU. Nguyên nhân vì Roma cần phải bán cầu thủ để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Công bằng Tài chính (FFP)

"Về mặt tài chính, mọi chuyện rất, rất khó khăn. Ban lãnh đạo Roma muốn làm mọi cách để làm hài lòng HLV trưởng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải bán một cầu thủ giá trị. Nhưng tôi không nghĩ cầu thủ giá trị đó sẽ bị bán, bởi đội bóng muốn giữ chân họ", trích lời Ranieri.

Chelsea lại "méo mặt" vì cầu thủ chấn thương

Chelsea lại chịu tổn thất nhân sự nữa khi tiền vệ Dario Essugo gặp vấn đề ở đùi trong thời gian thi đấu cho U21 Bồ Đào Nha, đồng thời bỏ ngỏ khả năng dự trận gặp Brentford ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Trước đó, hàng loạt trụ cột "The Blues" như Cole Palmer, Levi Colwil cũng dính chấn thương.

Báo Tây Ban Nha tố HLV Ancelotti thiên vị Real Madrid, "chơi xấu" Barcelona
Báo Tây Ban Nha tố HLV Ancelotti thiên vị Real Madrid, "chơi xấu" Barcelona

Mặc dù đã chuyển sang dẫn dắt ĐT Brazil nhưng Ancelotti vẫn bị tố thiên vị Real Madrid và "chơi xấu" Barcelona.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

09/09/2025 02:26 AM (GMT+7)
