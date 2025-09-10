Tin mới nhất bóng đá sáng 10/9: Messi cân nhắc tham gia cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona

Messi cân nhắc tham gia cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona

Cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona sẽ diễn ra vào năm tới, và Joan Laporta đang hướng tới nhiệm kỳ thứ tư tại CLB. Theo đài SER, Messi có thể sẽ “tham gia” vào quá trình này, nhưng không phải để ủng hộ Laporta.

Năm 2021, Laporta đắc cử với lời hứa giữ Messi ở lại, nhưng do tình hình tài chính tồi tệ của câu lạc bộ, siêu sao người Argentina đã phải chuyển đến PSG. Chính Laporta hủy bỏ thỏa thuận.

Messi từng phải rời Barcelona trong nước mắt

Victor Font và Joan Camprubi được dự đoán sẽ tranh cử với Laporta. Nếu Messi quyết định ủng hộ một ứng cử viên, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử.

Bellingham đặt biệt danh thú vị cho Huijsen

Huijsen đang nhanh chóng hòa nhập tại Real Madrid. Trong phòng thay đồ, cầu thủ này còn nhận về sự trêu chọc của các đồng đội. Jude Bellingham gần đây bình luận trên Instagram của Huijsen với từ “Spaghetti” kèm biểu tượng trái tim, ám chỉ vóc dáng cao gầy của trung vệ sinh năm 2005.

Barcelona dùng sân có 6000 chỗ để đối đầu Valencia

Barcelona đã công bố địa điểm diễn ra trận đấu tiếp theo tại La Liga gặp Valencia (2h, 15/9) sẽ là ở sân Estadi Johan Cruyff, SVĐ chỉ có sức chứa 6000 chỗ ngồi. Đội bóng này đã nỗ lực xin cấp phép để thi đấu tại sân nhà Camp Nou, nhưng cuối cùng không kịp hoàn tất thủ tục. Trong khi đó, sân Estadi Olimpic Lluis Companys vốn được Barcelona dùng trong 2 năm qua lại không thể được sử dụng vào cuối tuần này.

Delap phải nghỉ tới tháng 11

Liam Delap từng dính chấn thương gân kheo ở trận Chelsea thắng 2-0 Fulham và dự kiến cần 6-8 tuần để hồi phục. Nhưng theo tờ The Athletic tiết lộ, chấn thương của Delap không hề đơn giản nên anh phải nghỉ tới 10 tuần. Dự kiến sang tháng 11, cầu thủ này mới có thể tái xuất.