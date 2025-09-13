Tin mới nhất bóng đá sáng 13/9: Real Madrid tự tin chiêu mộ Konate theo dạng tự do

🤝 Real Madrid tự tin chiêu mộ Konate theo dạng tự do

Real Madrid được cho là ngày càng tin tưởng vào khả năng chiêu mộ Ibrahima Konate theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Trung vệ người Pháp, hiện còn hợp đồng với Liverpool đến tháng 6 năm 2026, đã trở thành chủ đề bàn luận nội bộ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, với niềm tin rằng họ sắp đạt thỏa thuận miệng với cầu thủ 26 tuổi.

Konate có khả năng gia nhập Real Madrid

Theo Daily Mail, Real Madrid tin rằng Konate có thể đi theo “lối mòn” giống Trent Alexander-Arnold, người từng được liên hệ với "Los Blancos" trong nhiều năm trước khi gia nhập dưới dạng cầu thủ tự do.

Nguồn tin khẳng định các quan chức cấp cao của Real thậm chí đã “công khai bàn thảo” việc chiêu mộ trung vệ người Pháp. Trong khi đó, phía Liverpool vẫn đang đàm phán hợp đồng mới nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào.

😢 Giám đốc Bayern Munich lên tiếng trước tin đồn ra đi

Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Max Eberl, đã buộc phải công khai lên tiếng về tương lai của mình tại CLB, đưa ra phản hồi trước làn sóng đồn đoán.

Eberl thẳng thừng bác bỏ tin đồn rằng ông đang cân nhắc rời nhiệm sở, đồng thời có màn bảo vệ đầy cảm xúc về sự gắn bó với đội bóng. Trước truyền thông, ngay trước thềm trận đấu cuối tuần của Bayern, Eberl khẳng định “trái tim tôi ở đây” và “chưa bao giờ, chưa từng nghĩ đến chuyện từ chức”.

Lời phủ nhận mạnh mẽ của ông đến sau giai đoạn chịu nhiều sức ép từ một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy sóng gió, cùng những lời chỉ trích công khai từ huyền thoại và chủ tịch danh dự Uli Hoeness, người được cho là đã mô tả Eberl “khá nhạy cảm”.

Chiến lược chuyển nhượng của CLB trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt, làm dấy lên tin đồn về tương lai của Eberl cũng như mối quan hệ của ông với các nhân vật chủ chốt tại Allianz Arena. Trong bài phát biểu, Eberl bảo vệ các quyết định mùa hè, nhấn mạnh CLB đã rút gọn đội hình, tạo ra thặng dư chuyển nhượng và giảm quỹ lương thành công.

⚽ Xabi Alonso lạc quan về tiến trình hồi phục của Jude Bellingham

HLV Xabi Alonso mang đến thông tin tích cực về ca phẫu thuật vai của tiền vệ người Anh. Bellingham đã phải ngồi ngoài kể từ khi tiến hành phẫu thuật để điều trị chấn thương trật khớp tái phát, khởi nguồn từ trận gặp Rayo Vallecano hồi tháng 11/2023. Dù từng cố gắng thi đấu với băng quấn dày đặc trong màu áo Real và tuyển Anh, tình trạng của anh ngày càng tệ hơn, buộc phải nghỉ thi đấu từ đầu mùa giải 2025/26.

HLV Xabi Alonso tiết lộ Jude Bellingham đang tăng tốc quá trình hồi phục và có thể trở lại khoác áo Real Madrid trước tháng 10, với El Clasico gặp Barcelona là mục tiêu trọng điểm.

⚡ Thần đồng Hà Lan “muốn ra đi” giữa sự quan tâm từ Real & Barca

Sau màn trình diễn chói sáng tại giải U19 châu Âu, tiền vệ của AZ – Kees Smit – đã lọt vào tầm ngắm của hai gã khổng lồ Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona. Trong chia sẻ với tờ De Telegraaf trước thềm ra mắt ĐT U21 Hà Lan, tài năng 18 tuổi khẳng định mục tiêu lớn nhất: “Tôi muốn vươn tới đỉnh cao nhanh nhất có thể”.

Màn bứt phá hè vừa qua đã đưa Smit trở thành một trong những cái tên sáng giá nhất thế hệ mới của bóng đá Hà Lan, và việc anh lọt vào tầm ngắm Real cũng như Barca chỉ càng làm tương lai thêm phần hứa hẹn.

🔥 Đội bóng hạng Nhất tiếc vì vồ hụt Eriksen

CLB Wrexham được cho là đã có động thái muộn nhằm chiêu mộ Christian Eriksen – cựu ngôi sao của Manchester United và Tottenham – sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đã khép lại.

Theo nguồn tin từ Wrexham Insider, đội bóng xứ Wales vẫn tiếp tục có những cuộc trao đổi với đại diện của Eriksen sau thời điểm chợ hè đóng cửa. Chủ yếu, họ muốn tìm hiểu quan điểm của tiền vệ người Đan Mạch về khả năng xuống chơi ở Championship (hạng Nhất Anh).

Dù Wrexham vẫn nuôi hy vọng Eriksen cân nhắc, nhưng cuối cùng anh đã đạt được nguyện vọng: tiếp tục chơi bóng đỉnh cao khi gia nhập Wolfsburg tại Bundesliga. Phía Wrexham thừa nhận sự tiếc nuối khi không thể chiêu mộ lão tướng người Đan Mạch trong tham vọng thăng hạng Ngoại hạng Anh.