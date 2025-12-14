Tin mới nhất bóng đá sáng 14/12: Lộ khả năng MU đón nhà vô địch World Cup vào tháng 1

Lộ khả năng MU nhà vô địch World Cup vào tháng 1/2026

Theo The People's Person, MU đang nhắm đến hậu vệ phải Nahuel Molina của Atletico Madrid trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hành lang cánh. Cầu thủ 27 tuổi là một phần quan trọng của ĐT Argentina trên hành trình giành chức vô địch World Cup 2022. Hiện tại, anh đã mất vị trí chính thức ở Atletico, chỉ ra sân 17 trận trên mọi đấu trường (8 trận đá chính).

Dù vậy theo nhà báo Matteo Moretto, Atletico hài ​​lòng với những đóng góp của Molina và sẽ không xem xét bất kỳ cuộc đàm phán nào chuyển nhượng nào vào tháng Giêng.

MU khó chiêu mộ Molina

Sao Arsenal vướng vào ẩu đả khi đá "phủi"

Mới đây, trung vệ thuộc biên chế Arsenal, Gabriel Magalhaes đã vướng vào một vụ ẩu đả gay gắt trong một trận đấu bóng đá 6 người. Sự việc diễn ra vào tối thứ Ba, thời điểm Gabriel được mời xem trận đấu ở Nam London do hội cổ động viên của đội bóng Brazil Botafogo tổ chức. Trận đấu ban đầu chỉ mang tính giao hữu vui vẻ, nhưng dần căng thẳng sua tình huống phạm lỗi thô bạo khiến một cầu thủ nằm gục trên sân cỏ.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Gabriel đã chạy từ ngoài sân vào và mắng mỏ kẻ gây chuyện. Trung vệ 27 tuổi, chưa thi đấu cho Arsenal kể từ đợt nghỉ quốc tế hồi tháng 11 vì chấn thương cơ khép háng.

Neymar hoãn gia hạn hợp đồng với Santos

Theo trang Planeta do Futebol (Brazil), quá gia hạn hợp đồng giữa Neymar với câu lạc bộ Santos sẽ bị trì hoãn do siêu sao 33 tuổi chuẩn bị phẫu thuật đầu gối. Ban đầu, việc gia hạn dự kiến hoàn tất trong tuần này, dù vậy việc Neymar quyết định lên bàn mổ đã làm chậm quá trình đàm phán.

Dù vậy, Neymar Sr, bố kiêm người đại diện của "Tiểu Pele" khẳng định mọi chuyện sẽ sớm hoàn tất trước Giáng Sinh. Được biết, Neymar sẽ ở lại Santos đến giữa năm 2026.

Chelsea sáng cửa chiêu mộ "Pedri người Hà Lan"

Theo iNews, Chelsea được cho là đã vượt Newcastle để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Kees Smit, tiền vệ thuộc biên chế AZ Alkmaar và được mệnh danh là "Pedri người Hà Lan". Cầu thủ 19 tuổi được định giá khoảng 25 triệu bảng, thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn Ngoại hạng Anh. Bên cạnh Newcastle và Chelsea, cả Tottenham lẫn MU đều theo dõi sát sao quá trình phát triển của Kees Smit.