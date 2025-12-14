Tin mới nhất bóng đá sáng 14/12: Lộ khả năng MU đón nhà vô địch World Cup vào tháng 1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bayer Leverkusen vs Köln 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Logo Köln - KOE Köln
0
Burnley vs Fulham 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Fulham - FUL Fulham
2
Barcelona vs Osasuna 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
0
Logo Osasuna - OSA Osasuna
0
Metz vs Paris Saint-Germain 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Metz - MET Metz
0
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
0
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Milan vs Sassuolo
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Newcastle United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Freiburg vs Borussia Dortmund
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Mainz 05
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Brentford vs Leeds United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Inter Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bologna vs Juventus
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Monaco
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Alavés vs Real Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs AFC Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Betis
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 14/12: Lộ khả năng MU đón nhà vô địch World Cup vào tháng 1

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Manchester United Chuyển nhượng mùa Đông

Nhà báo Matteo Moretto cập nhật tình hình mới nhất về quá trình chiêu mộ hậu vệ từng vô địch World Cup của MU.

Lộ khả năng MU nhà vô địch World Cup vào tháng 1/2026

Theo The People's Person, MU đang nhắm đến hậu vệ phải Nahuel Molina của Atletico Madrid trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hành lang cánh. Cầu thủ 27 tuổi  là một phần quan trọng của ĐT Argentina trên hành trình giành chức vô địch World Cup 2022. Hiện tại, anh đã mất vị trí chính thức ở Atletico, chỉ ra sân 17 trận trên mọi đấu trường (8 trận đá chính).

Dù vậy theo nhà báo Matteo Moretto, Atletico hài ​​lòng với những đóng góp của Molina và sẽ không xem xét bất kỳ cuộc đàm phán nào chuyển nhượng nào vào tháng Giêng.

MU khó chiêu mộ Molina

MU khó chiêu mộ Molina

Sao Arsenal vướng vào ẩu đả khi đá "phủi"

Mới đây, trung vệ thuộc biên chế Arsenal, Gabriel Magalhaes đã vướng vào một vụ ẩu đả gay gắt trong một trận đấu bóng đá 6 người. Sự việc diễn ra vào tối thứ Ba, thời điểm Gabriel được mời xem trận đấu ở Nam London do hội cổ động viên của đội bóng Brazil Botafogo tổ chức. Trận đấu ban đầu chỉ mang tính giao hữu vui vẻ, nhưng dần căng thẳng sua tình huống phạm lỗi thô bạo khiến một cầu thủ nằm gục trên sân cỏ.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Gabriel đã chạy từ ngoài sân vào và mắng mỏ kẻ gây chuyện. Trung vệ 27 tuổi, chưa thi đấu cho Arsenal kể từ đợt nghỉ quốc tế hồi tháng 11 vì chấn thương cơ khép háng.

Neymar hoãn gia hạn hợp đồng với Santos

Theo trang Planeta do Futebol (Brazil), quá gia hạn hợp đồng giữa Neymar với câu lạc bộ Santos sẽ bị trì hoãn do siêu sao 33 tuổi chuẩn bị phẫu thuật đầu gối. Ban đầu, việc gia hạn dự kiến hoàn tất trong tuần này, dù vậy việc Neymar quyết định lên bàn mổ đã làm chậm quá trình đàm phán.

Dù vậy, Neymar Sr, bố kiêm người đại diện của "Tiểu Pele" khẳng định mọi chuyện sẽ sớm hoàn tất trước Giáng Sinh. Được biết, Neymar sẽ ở lại Santos đến giữa năm 2026.

Chelsea sáng cửa chiêu mộ "Pedri người Hà Lan"

Theo iNews, Chelsea được cho là đã vượt Newcastle để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Kees Smit, tiền vệ thuộc biên chế AZ Alkmaar và được mệnh danh là "Pedri người Hà Lan". Cầu thủ 19 tuổi được định giá khoảng 25 triệu bảng, thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn Ngoại hạng Anh. Bên cạnh Newcastle và Chelsea, cả Tottenham lẫn MU đều theo dõi sát sao quá trình phát triển của Kees Smit.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

