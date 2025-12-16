Tin mới nhất bóng đá sáng 16/12: Chủ tịch Real gọi scandal trọng tài của Barca là “lớn nhất lịch sử”

Florentino Perez gọi scandal trọng tài của Barca là “lớn nhất lịch sử”

Trong lúc Real Madrid thắng 3, hòa 3, thua 3 trong 9 trận gần nhất, chủ tịch Florentino Perez vẫn biết cách để hướng dư luận vào vụ scandanl trọng tài Negreira liên quan đến Barcelona. Ông này trong buổi tiệc chiêu đãi Giáng sinh mới đây với giới truyền thông Madrid đã dành gần một nửa bài phát biểu nói về vụ này, trong đó nói “Mối lo lớn nhất của Real Madrid là trọng tài. Làm sao chúng ta có thể quên vụ scandal lớn nhất của thế giới bóng đá?”.

Florentino Perez (trái) và Joan Laporta (phải), chủ tịch của Real Madrid & Barcelona

CEO của Leverkusen chỉ trích Real Madrid “cô lập” HLV Alonso

CEO Fernando Carro của CLB Bayer Leverkusen mới đây đã bày tỏ sự thông cảm cho khó khăn mà HLV Xabi Alonso đối mặt tại Real Madrid. Ông Carro thậm chí cho rằng Real Madrid đang cố ý tìm cách cô lập HLV người xứ Basque: “Ở đây chúng tôi đều chèo thuyền về một hướng và nếu có vấn đề gì thì trách nhiệm không rơi vào một mình HLV trưởng. Xabi, tôi nghĩ anh ấy đang bị cô lập ở Madrid bởi họ cần HLV vào vai kẻ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thất bại”.

Reguilon nhập hội Messi ở Inter Miami

CLB Inter Miami đã chính thức công bố tân binh Sergio Reguilon gia nhập theo dạng tự do nhằm bổ sung cho vị trí hậu vệ trái mà Jordi Alba để lại. Reguilon ký 2 năm đến tháng 12/2027, đi kèm điều khoản cho phép Miami gia hạn sang hết năm 2028. Reguilon sẽ nắm suất tuyển thủ quốc tế của MLS phân bổ cho mỗi đội, cho phép Inter Miami trả lương thực tế cho anh cao hơn con số ghi trong quỹ lương.

Thiago Silva chia tay đồng đội ở Fluminense

Trung vệ kỳ cựu Thiago Silva đã nói lời tạm biệt với các đồng đội tại CLB Fluminense sau khi mùa giải 2025 khép lại với bóng đá Brazil. Đáng chú ý là Silva sẽ chưa vội giải nghệ, anh vẫn muốn thi đấu để hy vọng được gọi đi dự World Cup và có tin AC Milan có thể mời anh quay về cho nửa cuối mùa 2025/26.

Tomiyasu gia nhập Ajax

Báo chí Hà Lan cho biết hậu vệ người Nhật Bản Takehiro Tomiyasu đã đạt thỏa thuận hợp đồng và kiểm tra y tế với Ajax để gia nhập theo diện 6 tháng, và Tomiyasu sẽ được trả lương nếu ra sân cho CLB. Tomiyasu sau khi rời Arsenal đã không tìm được CLB mới do bị chấn thương hành hạ, và Ajax quyết định mời Tomiyasu đến thi đấu với hy vọng anh đã khỏe lại để cải thiện hàng phòng ngự khá tệ của đội bóng này.