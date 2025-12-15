Tin mới nhất bóng đá sáng 15/12: Pep Guardiola chỉ trích Foden dù ghi bàn

Pep Guardiola chỉ trích Foden dù ghi bàn

Foden đã chọc thủng lưới Crystal Palace trong trận thắng 3-0 của Man City, nhưng sau trận HLV Pep Guardiola đã nói thẳng rằng học trò mình đá không tốt trận này. “Hôm nay Phil mất bóng quá nhiều và quá vội vã khi xử lý. Tôi muốn cậu ấy bình tĩnh và giữ bóng tốt hơn, chọn đúng thời điểm để tăng tốc”, Pep nhấn mạnh.

Pep Guardiola (phải) chưa hài lòng với Foden dù anh ghi bàn trước Crystal Palace

Baleba lên tiếng việc mất phong độ từ khi được MU quan tâm

Tiền vệ Carlos Baleba mới đây đã lên tiếng về việc phong độ của anh sa sút tại Brighton sau mùa hè 2025 được liên hệ gia nhập MU, mới đá đủ 90 phút chỉ 1 trận từ đầu mùa. Anh khẳng định điều đó không phải nguyên nhân của sự sa sút: “Tôi không nghĩ vậy, tôi cảm thấy nhiều áp lực đặt lên mình từ đầu mùa giải và có lẽ người gây áp lực lên tôi nhất chính là bản thân tôi”.

Klopp không quay lại làm HLV vào lúc này

Trước những tin đồn về việc có thể tạm thay Xabi Alonso ở Real Madrid, nhiều người quên rằng Jurgen Klopp có hợp đồng làm việc cho tập đoàn Red Bull. Và CEO Oliver Mintzlaff của Red Bull mới đây đã khẳng định Klopp không có ý định trở lại làm HLV trưởng vào lúc này, ông nói: “Jurgen nói rõ với tôi rằng có thể sẽ đến lúc ông ấy tính làm công tác huấn luyện trở lại, nhưng chắc chắn không phải bây giờ”.

Bissouma xin lỗi sau vụ video khí cười

Tiền vệ Yves Bissouma đã công khai xin lỗi sau vụ anh bị lộ video dùng khí cười, lần thứ 2 điều này xảy ra từ khi Bissouma gia nhập Tottenham. Tiền vệ người Mali cho biết anh đã rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi nhà mình bị đột nhập vài lần, cũng như bị mất 1 triệu bảng vì lừa đảo bởi một người bạn cũ. “Tôi xin lỗi các fan Tottenham, những câu chuyện này đã khiến tôi trầm cảm, hoang tưởng và nhiều đêm không ngủ”, Bissouma nói.

Atletico sẽ tăng cường hậu vệ trái trong tháng 1

Báo chí Madrid cho biết Atletico Madrid sẽ ra thị trường tìm hậu vệ trái mới sau khi Matteo Ruggeri lẫn Javi Galan chơi không đạt yêu cầu. Kế hoạch của Atletico sẽ là rao bán 2 cầu thủ này, bán được ai trước thì giữ người còn lại làm dự bị, và mua một cầu thủ mới để đá chính. Hiện David Hancko đang phải đá tạm hậu vệ trái ở Atletico dù anh được mua nhằm đá trung vệ.