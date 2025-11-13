Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Hội chứng Yamal" lây lan toàn cầu, dàn sao bóng đá sợ hãi vì FIFA nuốt lời

Chấn thương của Lamine Yamal là khởi đầu cho "hiện tượng" lạ ở bóng đá thế giới suốt thời gian qua.

🏥 "Hội chứng Yamal" lây lan khắp bóng đá thế giới

Trong những ngày gần đây, các đội tuyển quốc gia xuất hiện một “làn sóng” chấn thương bất thường của hàng loạt ngôi sao. Lịch thi đấu ngày càng dày đặc khiến nhiều cầu thủ rơi vào tình trạng quá tải, và bất kỳ vấn đề nhỏ nào cũng có thể trở thành lý do để họ yêu cầu được miễn làm nhiệm vụ quốc tế. 

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho phép Lamine Yamal rút khỏi đội tuyển do chứng viêm mu kéo dài. Theo thông báo từ Barcelona - đội bóng chủ quản của Yamal - gửi tới RFEF, tiền đạo 18 tuổi “đã bị đau tăng lên trong những tuần gần đây”. Đáng nói hơn, Yamal vẫn ra sân gần như trọn vẹn trong 3 trận gần nhất của Barca gặp Elche, Brugge và Celta Vigo.

LĐBĐ Tây Ban Nha và Barcelona "khẩu chiến" dữ dội xoay quanh chấn thương của Yamal

LĐBĐ Tây Ban Nha và Barcelona "khẩu chiến" dữ dội xoay quanh chấn thương của Yamal

“Trào lưu” chấn thương ngắn hạn (7–10 ngày) còn lan rộng sang nhiều đội tuyển khác, thậm chí được trang AS (Tây Ban Nha) đặt cho tên gọi "Bí ẩn Lamine Yamal".

⚽ Từ Pháp tới Tây Ban Nha

Trường hợp tương tự từng xảy ra với Bradley Barcola. Hồi tháng 10, ngôi sao thuộc biên chế PSG phải mang theo kết quả chụp X-quang đến trung tâm huấn luyện Clairefontaine để xác nhận chấn thương và xin rút khỏi ĐT Pháp. Trước đó, PSG từng nảy sinh mâu thuẫn với Liên đoàn Bóng đá Pháp vì các chấn thương của Ousmane Dembele, Desire Doue trong đợt tập trung trước.

Ở Tây Ban Nha, Real Madrid có 2 trường hợp của Federico Valverde và Thibaut Courtois. Valverde rời sân trong trận gặp Rayo Vallecano vì vấn đề cơ bắp, dù kết quả kiểm tra trước đó chưa phát hiện tổn thương rõ ràng. Trước mắt, anh không thể tham dự các trận giao hữu của ĐT Uruguay gặp Mexico, Mỹ.

Trong khi đó, Thibaut Courtois vắng mặt trong các trận đấu của ĐT Bỉ gặp Kazakhstan, Liechtenstein vì “chấn thương cơ khép dài ở chân phải, đang chờ đánh giá thêm”. Dù vậy, Courtois vẫn đến trại tập trung để đội ngũ bác sĩ đội tuyển kiểm tra. 

Trường hợp khác gây chú ý là 3 cầu thủ của Atletico Madrid – Julian Alvarez, Nahuel Molina và Giuliano Simeone – không thể ra sân trong trận giao hữu của ĐT Argentina gặp Angola vì chưa hoàn tất thủ tục tiêm phòng vắc-xin sốt vàng.

🏴‍☠️ Dàn sao Ngoại hạng Anh không phải ngoại lệ

Tại Anh, bộ đôi ngôi sao thuộc biên chế Newcastle là Anthony Gordon, Nick Pope vắng mặt trong thành phần “Tam Sư”: Gordon dính chấn thương cơ, còn Pope vì chấn động nhẹ ở vùng đầu.

Trước đó, Enzo Fernandez (Chelsea) bị loại khỏi danh sách tập trung ĐT Argentina vì “phù nề xương ở đầu gối phải”. Đồng đội của Enzo ở Chelsea là Pedro Neto cũng được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cho phép ở lại câu lạc bộ vì "gặp vấn đề thể chất hạn chế khả năng thi đấu". 

Mới nhất, Benjamin Sesko rút khỏi ĐT Slovenia vì chấn thương đầu gối trong màu áo MU. Đáng chú ý, HLV trưởng Slovenia thẳng thừng chỉ trích "Quỷ đỏ" vì không cung cấp bất kỳ thông tin chính thức nào về tình trạng của tiền đạo 22 tuổi.

🩺 Cầu thủ sợ bóng đá vì FIFA "nuốt lời"?

Giữa bối cảnh đó, nhiều cầu thủ công khai bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn để đảm bảo thể lực và tránh chấn thương. Việc lịch thi đấu ngày càng chồng chéo khiến giới chuyên môn lo ngại sức khỏe cầu thủ bị bỏ quên, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu và hình ảnh của bóng đá đỉnh cao.

FIFA hiện đang làm việc với các tổ chức cầu thủ để tìm giải pháp. Chủ tịch Gianni Infantino đã gặp gỡ hơn 30 hiệp hội cầu thủ toàn cầu tại Rabat (Morocco) nhằm đi đến thỏa thuận mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nghỉ ít nhất 72 giờ giữa các trận đấu và kỳ nghỉ tối thiểu 21 ngày mỗi năm cho cầu thủ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên trong bức thư gửi AS, Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) – Sergio Marchi – đã công khai chỉ trích FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino vì không thực hiện các cam kết bảo vệ cầu thủ.

Theo đó, Sergio Marchi cho rằng dù từng hứa sẽ cải cách lịch thi đấu và xây dựng “một nền bóng đá nhân văn hơn”, FIFA thực tế không có thay đổi đáng kể nào. Cầu thủ vẫn phải thi đấu quá tải, di chuyển liên tục, đối mặt nguy cơ chấn thương và kiệt sức mà không có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Dàn sao Ngoại hạng Anh không nằm ngoài "hội chứng Yamal"

Dàn sao Ngoại hạng Anh không nằm ngoài "hội chứng Yamal"

⚡ Lời tuyên chiến gửi tới cơ quan quyền lực 

Bên cạnh đó, Marchi tố cáo tình trạng vi phạm hợp đồng, trả lương chậm vẫn diễn ra phổ biến, trong khi FIFA “im lặng và thờ ơ” trước các cảnh báo từ FIFPro. Ông chỉ trích cách cơ quan quyền lực này tổ chức các giải đấu, đồng thời đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe cầu thủ. Điển hình như Club World Cup diễn ra tại Mỹ vào mùa hè – nơi cầu thủ phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, FIFPro khẳng định FIFA phân biệt đối xử, gạt bỏ tiếng nói của các hiệp hội cầu thủ, đặc biệt trong các cuộc họp gần đây tại Morocco. 

Dù khẳng định vẫn mong muốn đối thoại, Marchi tuyên bố FIFPro đã “sẵn sàng cho cuộc chiến” nếu FIFA tiếp tục phớt lờ quyền lợi cầu thủ, đồng thời khẳng định bóng đá không thể tiếp tục phát triển “dựa trên sự hy sinh của những người làm nên môn thể thao này”.

13/11/2025 17:57 PM (GMT+7)
