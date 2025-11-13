Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Diễn biến mới vụ Malaysia nhập tịch "chui": Hồ sơ giả thứ 3 bị phanh phui, CAS khó cứu

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Làn sóng tranh cãi quanh 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia tiếp tục bùng nổ khi loạt bằng chứng mới cho thấy 3 trong số họ hoàn toàn không có gốc gác Malaysia, trái ngược với tuyên bố của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Hiện tại, Hector Hevel, Facundo Garces và Imanol Machuca đã bị phanh phui giấy khai sinh gốc của ông bà. Và như một lẽ tất yếu, cả ba đều không hề có nguồn gốc Malaysia như FAM từng khẳng định.

📜 Hé lộ tài liệu gốc: “Ông nội người Malaka” hóa ra sinh tại Hà Lan

FAM từng tuyên bố Hector Hevel có ông nội là Hendrik Jan Hevel, người được cho là đến từ Malaka (Malaysia).

Thế nhưng, tài liệu gốc từ Hà Lan đã chứng minh điều ngược lại: Hendrik Jan Hevel thực chất sinh ra ở The Hague (Den Haag, Hà Lan).

Diễn biến mới vụ Malaysia nhập tịch "chui": Hồ sơ giả thứ 3 bị phanh phui, CAS khó cứu - 1

Hồ sơ cho thấy Hendrik Jan Hevel - ông nội của Hector Hevel sinh ra tại Hà Lan

Hồ sơ cho thấy Hendrik Jan Hevel - ông nội của Hector Hevel sinh ra tại Hà Lan

Các tài liệu này thậm chí có thể được công chúng truy cập trên trang lưu trữ quốc gia Hà Lan Wiewaswie – khiến lời biện hộ của FAM càng thêm khó tin.

💣 Hai ngôi sao Argentina cũng “lộ tẩy” gốc gác

Trường hợp thứ hai là Facundo Garces, người được FAM khẳng định có ông nội từ Penang (Malaysia).

Tuy nhiên, truyền thông Argentina – Capital de Noticias (CDN) đã công bố giấy khai sinh gốc của Carlos Rogelio Fernandez, ông nội Garces, cho thấy ông sinh ra tại Santa Fe, Argentina.

Hồ sơ của ông nội cầu thủ&nbsp;Facundo Garces là ông&nbsp;Carlos Rogelio Fernandez sinh ra ở Argentina

Hồ sơ của ông nội cầu thủ Facundo Garces là ông Carlos Rogelio Fernandez sinh ra ở Argentina

Và cú sốc chưa dừng lại ở đó. Nguồn tin từ CDN cũng mới phát hiện trường hợp tương tự với cầu thủ Imanol Machuca – khi FAM tuyên bố bà ngoại của anh, Concepcion Agueda Alaniz, sinh tại Penang.

Thực tế, theo hồ sơ lưu trữ tại Cục Hộ tịch tỉnh Santa Fe, bà Concepcion được sinh ra tại thành phố Roldan, Argentina, cách Malaysia hàng nghìn km.

“Giống như trường hợp ông của Facundo Garces, FAM từng khẳng định bà của Machuca sinh ra ở Penang. Tuy nhiên, chúng tôi có tài liệu độc quyền cho thấy bà Concepcion Agueda Alaniz thực ra sinh tại Roldan, Argentina” – CDN dẫn lời.

Hồ sơ của&nbsp;Concepcion Agueda Alaniz - bà ngoại Imanol Machuca, sinh ra ở Argentina

Hồ sơ của Concepcion Agueda Alaniz - bà ngoại Imanol Machuca, sinh ra ở Argentina

⚖️ CAS cũng không cứu nổi Malaysia?

Khi 3/7 cầu thủ nhập tịch “ảo” đã lộ rõ bằng chứng, dư luận Malaysia đặt câu hỏi: FAM sẽ chống chế thế nào trước FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)?

Trước đó, FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM, khiến liên đoàn này quyết định đưa vụ việc lên CAS.

“FAM sẽ gửi thư cho FIFA yêu cầu cung cấp chi tiết và lý do bằng văn bản về quyết định này, trước khi tiến hành kháng cáo lên CAS” – trích thông báo chính thức của FAM.

7 cầu thủ "nhập tịch chui" của Malaysia lĩnh án phạt

7 cầu thủ "nhập tịch chui" của Malaysia lĩnh án phạt

Dù đang bị dồn vào thế khó, FAM vẫn khẳng định sẽ “đấu đến cùng” để bảo vệ quyền thi đấu quốc tế cho 7 cầu thủ này.

“Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt tình huống như vậy, và cả ban pháp lý lẫn lãnh đạo đều rất sốc trước quyết định của FIFA. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế” – FAM tuyên bố.

Theo dự đoán của truyền thông Malaysia, ngay cả khi FAM đưa vụ việc lên CAS, việc đảo ngược tình thế là điều không thể. Đơn giản vì sự thật đã hoàn toàn bị phơi bày trước công chúng và thật khó để CAS thay đổi phán quyết của FIFA.

Vụ bê bối “nhập tịch giả” này đang trở thành cơn địa chấn làm lung lay uy tín của nền bóng đá Malaysia. Khi những bằng chứng xác thực tiếp tục bị phơi bày, giới chuyên môn dự đoán FIFA sẽ có những động thái mạnh tay hơn. Và tương lai của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang trở nên mù mịt hơn bao giờ hết.

Kết luận của FIFA về gốc gác 7 cầu thủ Malaysia "nhập tịch chui"

Kết luận của FIFA về gốc gác 7 cầu thủ Malaysia "nhập tịch chui"

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/11/2025 16:36 PM (GMT+7)
