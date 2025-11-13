Tiền đạo ĐT Việt Nam thán phục Xuân Son: "Anh ấy ở đẳng cấp khác"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Tiền đạo ĐT Việt Nam thán phục Xuân Son: "Anh ấy ở đẳng cấp khác"

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Xuân Son Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Phạm Gia Hưng đã không giấu được sự thán phục khi nói về người đàn anh Xuân Son, thừa nhận mình còn phải học hỏi rất nhiều từ tiền đạo nhập tịch của ĐT Việt Nam. 

Trước buổi tập thứ ba của ĐT Việt Nam tại Phú Thọ chiều ngày 13/11, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với ĐT Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 19/11 trên sân khách), tiền đạo trẻ Gia Hưng đã có những chia sẻ đáng chú ý với truyền thông. 

Tiền đạo Phạm Gia Hưng

Tiền đạo Phạm Gia Hưng

Dù đây là lần thứ ba được triệu tập lên tuyển Việt Nam, Gia Hưng vẫn cho thấy sự khiêm tốn, đặc biệt là khi nói về sự cạnh tranh trên hàng công. Khi được phóng viên hỏi về sự trở lại của đàn anh Xuân Son, Gia Hưng đã lập tức bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình thừa nhận sự có mặt của Xuân Son là tin vui lớn cho đội tuyển: "Có anh Xuân Son, đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn. Anh ấy cũng giúp đỡ các thành viên khác trong đội tuyển Việt Nam rất lnhiều”.

Đáng chú ý nhất, khi được yêu cầu đánh giá về người đồng đội, Gia Hưng đã phải "ngả mũ" thán phục và dùng một cụm từ để mô tả đẳng cấp của Xuân Son."Anh ấy là một cầu thủ ở đẳng cấp khác”, Gia Hưng thẳng thắn chia sẻ.

Tiền đạo sinh năm 2000 này cũng cho biết, anh xem Xuân Son là một hình mẫu để noi theo: “Tôi phải học hỏi anh Xuân Son rất nhiều về cách dứt điểm, cách di chuyển của một tiền đạo thực thụ”. 

Gia Hưng cảm thấy Xuân Son ở đẳng cấp hoàn toàn khác

Gia Hưng cảm thấy Xuân Son ở đẳng cấp hoàn toàn khác

Cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công ĐT Việt Nam đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết với màn tái xuất của Xuân Son, bên cạnh những cái tên như Tiến Linh, Tuấn Hải,… Tuy nhiên, khi được so sánh phong độ với đàn anh, Gia Hưng không ngần ngại thừa nhận: "Anh Xuân Son chắc chắn hơn rồi”. 

Gia Hưng tỏ ra "choáng" trước khả năng hòa nhập phi thường của Xuân Son sau thời gian dài vắng mặt: "Dù mới trở lại sau 11 tháng điều trị chấn thương nhưng anh Xuân Son rất nhanh nhẹn, bắt nhịp nhanh với đội tuyển”. 

Dù đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ một “đối thủ” như Xuân Son, Gia Hưng vẫn tỏ ra rất tự tin và quyết tâm khi được hỏi về cơ hội ra sân của mình. Cầu thủ của Ninh Bình cho biết thêm, HLV Kim Sang Sik khá vui tính, đang xây dựng một đội tuyển đoàn kết, hướng đến kết quả tốt nhất ở trận làm khách trước Lào vào ngày 19/11 tới. 

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/11/2025 17:10 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Đội tuyển Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN