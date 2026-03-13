Bóng chuyền Việt Nam siết kiểm tra giới tính VĐV, Bích Tuyền không trở lại thi đấu

Theo thông báo chính thức, VFV sẽ sử dụng phương pháp xét nghiệm di truyền nhằm xác định tư cách vận động viên nữ. Việc kiểm tra được thực hiện bằng xét nghiệm nhiễm sắc thể với kỹ thuật PCR gen SRY, một phương pháp phổ biến trong y học để xác định yếu tố di truyền liên quan đến giới tính.

Bích Tuyền khi còn thi đấu

Quy trình kiểm tra sẽ được kích hoạt khi ban tổ chức giải đấu nhận thấy cần thiết và gửi đề xuất xin ý kiến phê duyệt từ VFV. Ngoài ra, trưởng đoàn của các đội tham dự cũng có quyền đề nghị kiểm tra giới tính đối với một vận động viên nếu có nghi vấn. Trong trường hợp đó, đội đề xuất phải đặt cọc 10 triệu đồng cho ban tổ chức. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả nếu kết quả xét nghiệm cho thấy vận động viên được kiểm tra không phải là nữ về mặt di truyền.

Sau khi VFV chấp thuận, trưởng ban giám sát của giải sẽ thông báo cho trưởng đoàn của vận động viên liên quan, đồng thời yêu cầu thực hiện xét nghiệm di truyền theo tiêu chuẩn quy định. Mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện tại các cơ sở y tế đạt chuẩn được chỉ định gần khu vực thi đấu hoặc tại một địa điểm độc lập nhằm đảm bảo yếu tố riêng tư.

Tất cả hồ sơ, mẫu xét nghiệm và các giấy tờ liên quan sẽ được VFV lưu trữ để quản lý và bảo mật thông tin. Trong suốt quá trình chờ kết quả, vận động viên vẫn được phép thi đấu bình thường cùng đội bóng của mình. Chi phí xét nghiệm cơ bản về nhiễm sắc thể giới tính sẽ do VFV chi trả.

Theo quy định, nếu kết quả xét nghiệm cho thấy vận động viên không mang nhiễm sắc thể Y, quá trình kiểm tra sẽ kết thúc và vận động viên được xác nhận đủ điều kiện thi đấu ở nội dung nữ. Trong trường hợp phát hiện có nhiễm sắc thể Y, kết quả sẽ được gửi đến trưởng ban giám sát và VFV để xem xét các bước xử lý tiếp theo.

Liên quan đến hai cái tên từng gây nhiều tranh luận trong thời gian qua là Bích Tuyền và Đặng Thị Hồng, cả hai đều không được CLB chủ quản đăng ký thi đấu ở mùa giải năm nay. Bích Tuyền sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò mới trong ban huấn luyện của đội bóng, trong khi Đặng Thị Hồng quyết định theo học đại học và khép lại sự nghiệp thi đấu khi mới 20 tuổi.