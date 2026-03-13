Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Khoảng 9h, 13/3, vòng tứ kết đơn nam) Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz hiểu rằng Cameron Norrie không phải đối thủ dễ chịu.

  

Trực tiếp tennis Alcaraz - Norrie: Cơ hội cho "tiểu Nadal" đòi nợ (Indian Wells) - 1
Carlos Alcaraz
Cameron Norrie
Trực tiếp tennis Alcaraz - Norrie: Cơ hội cho "tiểu Nadal" đòi nợ (Indian Wells) - 1
Norrie từng gây bất ngờ khi đánh bại Alcaraz trong lần gặp nhau gần nhất tại Paris Masters 2025, qua đó rút ngắn thành tích đối đầu xuống 3-5 trước ngôi sao người Tây Ban Nha, con số mà không nhiều tay vợt trên tour có được.

Lối chơi của Norrie từ lâu được xem là “khắc chế” phần nào Alcaraz. Tay vợt thuận tay trái sở hữu khả năng di chuyển bền bỉ, những cú đánh ổn định từ cuối sân cùng khả năng giữ bóng dài trong các pha bóng bền. Chính điều này thường buộc Alcaraz phải đánh thêm nhiều cú và giảm bớt cơ hội tung ra các cú thuận tay uy lực.

Điều kiện sân chậm tại Indian Wells cũng có thể giúp Norrie kéo dài các pha bóng theo đúng sở trường. Hai tay vợt từng tạo nên trận đấu hấp dẫn tại Indian Wells năm 2022, khi Alcaraz thắng 6-4, 6-3 sau nhiều pha bóng bền chất lượng.

Với phong độ hiện tại cùng khả năng bùng nổ ở những thời điểm quyết định, Alcaraz vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu duy trì nhịp độ tấn công quen thuộc, “tiểu Nadal” nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 23:50 PM (GMT+7)
