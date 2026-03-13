Tennis đỉnh cao Indian Wells: Sinner chạm trán sao gốc Việt, Alcaraz gặp thử thách lớn

Jannik Sinner - Learner Tien: Khoảng 3h, 13/3 (tứ kết đơn nam Indian Wells)

Jannik Sinner đối đầu tài năng trẻ người Mỹ Learner Tien là trận đấu dự đoán gay cấn ở tứ kết Indian Wells 2026.

Sinner (bên trái) sẽ chơi trận đấu với đối thủ có phong độ cao là Learner Tien (bên phải)

Sinner tiến vào vòng đấu này sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước Joao Fonseca với tỉ số 7-6, 7-6. Tay vợt số 2 thế giới cho thấy sự lạnh lùng ở những thời điểm quyết định, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Indian Wells đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Learner Tien lại tạo nên một trong những trận đấu kịch tính nhất giải khi ngược dòng đánh bại Alejandro Davidovich Fokina 4-6, 6-1, 7-6. Tay vợt trẻ người Mỹ cứu match point trước khi khép lại chiến thắng nghẹt thở, qua đó lần đầu góp mặt ở tứ kết giải Masters 1000 trên sân nhà.

Xét về đối đầu, Sinner từng thắng Tien khá dễ dàng 6-2, 6-2 tại chung kết China Open 2025. Điều kiện sân chậm ở Indian Wells có thể giúp Tien kéo dài các pha bóng, nhưng kinh nghiệm và sự ổn định của Sinner vẫn là khác biệt lớn.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie: Khoảng 9h, 13/3 (tứ kết đơn nam Indian Wells)

Dù đang là tay vợt hàng đầu thế giới, Alcaraz hiểu rằng Norrie không phải đối thủ dễ chịu. Tay vợt người Anh từng gây bất ngờ khi đánh bại Alcaraz tại Paris Masters 2025, qua đó nâng thành tích đối đầu lên 3 thắng, 5 thua trước ngôi sao Tây Ban Nha, con số mà không nhiều tay vợt trên tour có được.

Norrie (bên phải) là đối thủ khó chịu với tay vợt số 1 thế giới, Alcaraz (bên trái)

Lối chơi của Norrie từ lâu được xem là “khắc chế” phần nào Alcaraz. Tay vợt thuận tay trái sở hữu khả năng di chuyển bền bỉ, những cú đánh ổn định từ cuối sân cùng khả năng giữ bóng dài trong các pha bóng bền. Chính điều này thường buộc Alcaraz phải đánh thêm nhiều cú và giảm bớt cơ hội tung ra các cú thuận tay uy lực.

Điều kiện sân chậm tại Indian Wells cũng có thể giúp Norrie kéo dài các pha bóng theo đúng sở trường. Hai tay vợt từng tạo nên trận đấu hấp dẫn tại giải năm 2022, khi Alcaraz thắng 6-4, 6-3 sau nhiều pha bóng bền chất lượng.

Tuy vậy, với phong độ hiện tại cùng khả năng bùng nổ ở những thời điểm quyết định, Alcaraz vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu duy trì nhịp độ tấn công quen thuộc, tay vợt Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-1.

Các trận tứ kết đơn nữ Aryna Sabalenka - Victoria Mboko: Tay vợt số 1 thế giới Sabalenka đang có phong độ hủy diệt đầu mùa với chuỗi thắng ấn tượng. Đối thủ của cô là hiện tượng 19 tuổi Mboko, người vừa bứt phá mạnh trên bảng xếp hạng. Hai tay vợt từng gặp nhau ở Australian Open 2026 với chiến thắng thuộc về Sabalenka, nhưng Mboko hiện tiến bộ rất nhanh và sẵn sàng tạo bất ngờ. Linda Noskova - Talia Gibson: Cơ hội lịch sử cho cả hai tay vợt trẻ khi họ đứng trước khả năng lần đầu vào bán kết WTA 1000. Noskova nổi bật với lối đánh tấn công uy lực, trong khi Gibson là “ngựa ô” của giải khi đi từ vòng loại và liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ mạnh. Elina Svitolina - Iga Swiatek: Tâm điểm chuyên môn của vòng tứ kết. Swiatek vừa có chiến thắng áp đảo trước Karolina Muchova và vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên Svitolina đang duy trì phong độ ổn định và sở hữu lối đánh bền bỉ có thể gây nhiều khó khăn cho tay vợt Ba Lan. Jessica Pegula - Elena Rybakina: Trận đấu được chờ đợi nhất ngày khi hai tay vợt top đầu thế giới chạm trán. Rybakina, nhà vô địch Australian Open 2026 đang có chuỗi thắng trước Pegula, nhưng tay vợt Mỹ đang rất hưng phấn và được khán giả nhà cổ vũ.

Lịch thi đấu tennis ngày 13/3