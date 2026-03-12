Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League

Sự kiện: Chelsea Cup C1 - Champions League 2025/26

Pedro Neto gây tranh cãi khi đẩy ngã cậu bé nhặt bóng khiến cầu thủ hai đội suýt lao vào ẩu đả trong trận Chelsea thua PSG 2-5 ở Champions League.

Tình huống Pedro Neto "bắt nạt" cậu bé nhặt bóng xảy ra ở những phút bù giờ lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League rạng sáng 12-3 (giờ Hà Nội).

Thời điểm này, Chelsea đang nỗ lực tìm bàn gỡ khi bị dẫn 2-4. Trong lúc trận đấu trôi dần về những giây cuối, Neto tỏ ra sốt ruột khi bóng nằm ở khu vực đường biên, nơi một cậu bé nhặt bóng đang giữ.

Pedro Neto dùng cả 2 tay túm lấy cậu bé nhặt bóng trên sân PSG.

Pedro Neto dùng cả 2 tay túm lấy cậu bé nhặt bóng trên sân PSG.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha lập tức tiến tới để lấy lại bóng nhằm nhanh chóng đưa trận đấu trở lại. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nóng nảy, anh đã đẩy mạnh khiến cậu bé ngã bật vào bảng quảng cáo phía ngoài sân.

Tiền vệ Chelsea đã xô ngã cậu bé nhặt bóng vào bảng quảng cáo.

Tiền vệ Chelsea đã xô ngã cậu bé nhặt bóng vào bảng quảng cáo.

Hành động mất kiểm soát này ngay lập tức khiến các cầu thủ PSG phản ứng dữ dội. Một số cầu thủ đội chủ nhà lập tức lao tới chất vấn Neto khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng và hai bên suýt xảy ra xô xát.

Các cầu thủ PSG sau đó đã lao vào bảo vệ cậu bé nhặt bóng của họ.

Các cầu thủ PSG sau đó đã lao vào bảo vệ cậu bé nhặt bóng của họ.

Tình huống suýt châm ngòi ẩu đả giữa các cầu thủ của 2 đội.

Tình huống suýt châm ngòi ẩu đả giữa các cầu thủ của 2 đội.

Trong bóng đá, việc cầu thủ tìm cách lấy lại bóng nhanh từ đội ngũ hỗ trợ bên ngoài sân là điều không hiếm, đặc biệt khi đội bóng đang cần ghi bàn. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phản ứng của Neto trong tình huống này đã vượt quá giới hạn cần thiết.

Không lâu sau pha tranh cãi, PSG ghi thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 5-2, khiến đại diện nước Anh rơi vào thế bất lợi lớn trước trận lượt về.

Trước khi xảy ra sự cố, Neto đã có đóng góp đáng kể cho Chelsea. Anh chính là người kiến tạo để Enzo Fernández ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 57. 

Dù vậy, khoảnh khắc nóng nảy cuối trận đã phần nào làm lu mờ màn trình diễn của cầu thủ này. Đáng chú ý, Neto không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào từ trọng tài sau pha xô đẩy gây tranh cãi.

Sau trận đấu, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng thể hiện sự hối hận. Anh tiến tới xin lỗi cậu bé nhặt bóng, tặng chiếc áo đấu của mình và ôm cậu bé như một cách xoa dịu tình huống.

Chia sẻ với báo chí, Neto nói: "Đó chỉ là khoảnh khắc nóng nảy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cậu bé".

Kết thúc trận đấu, Pedro Neto đã đến xin lỗi cậu bé nhặt bóng.

Kết thúc trận đấu, Pedro Neto đã đến xin lỗi cậu bé nhặt bóng.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn tặng áo đấu cho cậu.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn tặng áo đấu cho cậu.

Sự việc cũng khiến nhiều người nhớ lại vụ việc nổi tiếng của cựu tiền đạo Eden Hazard năm 2013. Cựu ngôi sao Chelsea cũng đá vào một cậu bé nhặt bóng trong trận bán kết EFL Cup gặp Swansea City.

Khi đó, cầu thủ người Bỉ phải nhận thẻ đỏ và bị treo giò 3 trận.

Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League - 7

Sự cố của Neto khiến người hâm mộ liên tưởng vụ việc liên quan tới cựu tiền đạo Eden Hazard cách đây 13 năm. Hành vi "xấu chơi" với cậu bé nhặt bóng khi đó khiến cựu danh thủ người Bỉ bị thẻ đỏ và treo giò 3 trận.

So với đàn anh, Neto may mắn hơn khi không bị xử phạt ngay trong trận. Tuy vậy, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), cơ quan này vẫn có thể xem xét lại tình huống và đưa ra án phạt bổ sung nếu cần thiết.

Trong khi đó, thất bại 2-5 khiến Chelsea đối mặt nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở trận lượt về nếu muốn lật ngược tình thế để giành vé vào tứ kết Champions League.

Thủ môn Chelsea lại hóa thảm họa: Sai lầm cực ngớ ngẩn, thủng lưới 5 lần
Thủ môn Chelsea lại hóa thảm họa: Sai lầm cực ngớ ngẩn, thủng lưới 5 lần

Mọi công sức của Chelsea trong trận đấu này đều "đổ sông đổ bể" sau sai lầm ngớ ngẩn của Jorgensen.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 08:45 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chelsea Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN