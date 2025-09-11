Sao trẻ Mainoo đòi rời MU vào tháng 1/2026 nếu tiếp tục dự bị

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Sao trẻ Mainoo đòi rời MU vào tháng 1/2026 nếu tiếp tục dự bị

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau khi "tống cổ" Onana vì những yêu sách về hợp đồng, MU tiếp tục đau đầu với "tối hậu thư" từ Kobbie Mainoo.

   

🗣️ Mainoo gửi "tối hậu thư" cho MU

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, Kobbie Mainoo được cho là đã gửi đến MU tối hậu thư: "Hoặc cho tôi đá chính, hoặc để tôi ra đi vào tháng 1/2026", trong bối cảnh tương lai của cầu thủ 20 tuổi bị đặt dấu hỏi.

Mainoo nổi lên cách đây khoảng 18 tháng với những màn trình diễn bùng nổ ở tuyến giữa MU. Anh ghi bàn quyết định trong trận chung kết FA Cup giúp MU đánh bại Man City, sau đó trở thành nhân tố quan trọng trên hành trình vào chung kết EURO 2024 cùng ĐT Anh.

Mainoo muốn rời MU vào tháng 1/2026 nếu tiếp tục bị ngó lơ

Mainoo muốn rời MU vào tháng 1/2026 nếu tiếp tục bị ngó lơ

Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Ruben Amorim ở MU cuối năm 2024 khiến Mainoo bỗng nhiên bị "ra rìa" do không phù hợp triết lí mà nhà cầm quân 40 tuổi theo đuổi. Sao trẻ chỉ đá chính 12 trong 30 trận Ngoại hạng Anh dưới thời Amorim.

🔄 Sự quan tâm từ Napoli

Mùa này, Mainoo hoàn toàn bị ngó lơ suốt 2 vòng đầu Ngoại hạng Anh, chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận thắng Burnley 3-0 thuộc vòng 3, cũng như đá chính trong trận thua Grimsby Town ở League Cup. Việc vắng mặt trong đợt tập trung gần nhất của ĐT Anh khiến Mainoo hiểu rằng, anh cần có giải pháp để cứu vãn tương lai và tránh mất chỗ đứng trong thành phần "Tam sư" trước thềm World Cup 2026.

Theo ESPN, Mainoo đã đề nghị rời MU tạm thời vào cuối kỳ chuyển nhượng hè. Thậm chí, anh đồng ý chuyển đến Napoli theo dạng cho mượn. Mọi điều khoản cũng được thống nhất và tiền vệ này rất hào hứng với viễn cảnh chơi bóng tại Serie A bên cạnh đồng đội cũ Scott McTominay cùng huyền thoại Man City, Kevin De Bruyne.

Nguồn tin từ TEAMtalk cho biết, Napoli có thể trở lại với thương vụ Mainoo vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nếu Mainoo không được thi đấu thường xuyên hơn từ giờ đến tháng 1.

🔴 Phản ứng của MU trước "tối hậu thư"

Theo nhà báo Dean Jones (TEAMtalk), MU vẫn không có ý định để Mainoo ra đi, đồng thời ủng hộ cầu thủ 20 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm lại vị trí. Thậm chí, các nguồn tin nội bộ khẳng định "Quỷ đỏ" sẵn sàng đàm phán hợp đồng mới với cầu thủ con cưng, nếu anh thể hiện quyết tâm và nắm bắt cơ hội trở thành trụ cột đội bóng.

Napoli sẽ tiếp cận Mainoo trở lại vào tháng 1/2026

Napoli sẽ tiếp cận Mainoo trở lại vào tháng 1/2026

Hiện tại, Mainoo là một trong những cầu thủ hưởng đãi ngộ thấp nhất đội 1 MU – khoảng 20.000 bảng/tuần. Trong các cuộc đàm phán hợp đồng mới, anh mong mức lương được tăng mạnh - có thể gấp 10 lần (khoảng 180.000 bảng/tuần).

Trước đó, MU từng đẩy thủ môn Andre Onana tới Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) dưới dạng cho mượn. Bên cạnh phong độ yếu kém, "Quỷ đỏ" không hài lòng khi ngôi sao người Cameroon yêu cầu hợp đồng mới với mong muốn cải thiện thu nhập (thu nhập hiện tại bị giảm 25% do MU không giành vé dự Champions League).

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
MU và chặng "leo núi" 6 trận gian nan: Sống sao trước Man City, Chelsea, Liverpool?
MU và chặng "leo núi" 6 trận gian nan: Sống sao trước Man City, Chelsea, Liverpool?

MU sắp bước vào loạt trận vô cùng khó khăn với 4 đối thủ mạnh chờ đón, bắt đầu với derby Manchester cuối tuần này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2025 18:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN