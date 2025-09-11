Sao trẻ Mainoo đòi rời MU vào tháng 1/2026 nếu tiếp tục dự bị

🗣️ Mainoo gửi "tối hậu thư" cho MU

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, Kobbie Mainoo được cho là đã gửi đến MU tối hậu thư: "Hoặc cho tôi đá chính, hoặc để tôi ra đi vào tháng 1/2026", trong bối cảnh tương lai của cầu thủ 20 tuổi bị đặt dấu hỏi.

Mainoo nổi lên cách đây khoảng 18 tháng với những màn trình diễn bùng nổ ở tuyến giữa MU. Anh ghi bàn quyết định trong trận chung kết FA Cup giúp MU đánh bại Man City, sau đó trở thành nhân tố quan trọng trên hành trình vào chung kết EURO 2024 cùng ĐT Anh.

Mainoo muốn rời MU vào tháng 1/2026 nếu tiếp tục bị ngó lơ

Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Ruben Amorim ở MU cuối năm 2024 khiến Mainoo bỗng nhiên bị "ra rìa" do không phù hợp triết lí mà nhà cầm quân 40 tuổi theo đuổi. Sao trẻ chỉ đá chính 12 trong 30 trận Ngoại hạng Anh dưới thời Amorim.

🔄 Sự quan tâm từ Napoli

Mùa này, Mainoo hoàn toàn bị ngó lơ suốt 2 vòng đầu Ngoại hạng Anh, chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận thắng Burnley 3-0 thuộc vòng 3, cũng như đá chính trong trận thua Grimsby Town ở League Cup. Việc vắng mặt trong đợt tập trung gần nhất của ĐT Anh khiến Mainoo hiểu rằng, anh cần có giải pháp để cứu vãn tương lai và tránh mất chỗ đứng trong thành phần "Tam sư" trước thềm World Cup 2026.

Theo ESPN, Mainoo đã đề nghị rời MU tạm thời vào cuối kỳ chuyển nhượng hè. Thậm chí, anh đồng ý chuyển đến Napoli theo dạng cho mượn. Mọi điều khoản cũng được thống nhất và tiền vệ này rất hào hứng với viễn cảnh chơi bóng tại Serie A bên cạnh đồng đội cũ Scott McTominay cùng huyền thoại Man City, Kevin De Bruyne.

Nguồn tin từ TEAMtalk cho biết, Napoli có thể trở lại với thương vụ Mainoo vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nếu Mainoo không được thi đấu thường xuyên hơn từ giờ đến tháng 1.

🔴 Phản ứng của MU trước "tối hậu thư"

Theo nhà báo Dean Jones (TEAMtalk), MU vẫn không có ý định để Mainoo ra đi, đồng thời ủng hộ cầu thủ 20 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm lại vị trí. Thậm chí, các nguồn tin nội bộ khẳng định "Quỷ đỏ" sẵn sàng đàm phán hợp đồng mới với cầu thủ con cưng, nếu anh thể hiện quyết tâm và nắm bắt cơ hội trở thành trụ cột đội bóng.

Napoli sẽ tiếp cận Mainoo trở lại vào tháng 1/2026

Hiện tại, Mainoo là một trong những cầu thủ hưởng đãi ngộ thấp nhất đội 1 MU – khoảng 20.000 bảng/tuần. Trong các cuộc đàm phán hợp đồng mới, anh mong mức lương được tăng mạnh - có thể gấp 10 lần (khoảng 180.000 bảng/tuần).

Trước đó, MU từng đẩy thủ môn Andre Onana tới Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) dưới dạng cho mượn. Bên cạnh phong độ yếu kém, "Quỷ đỏ" không hài lòng khi ngôi sao người Cameroon yêu cầu hợp đồng mới với mong muốn cải thiện thu nhập (thu nhập hiện tại bị giảm 25% do MU không giành vé dự Champions League).