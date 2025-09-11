Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU và chặng "leo núi" 6 trận gian nan: Sống sao trước Man City, Chelsea, Liverpool?

Manchester United Man City - MU, derby Manchester rực lửa Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

MU sắp bước vào loạt trận vô cùng khó khăn với 4 đối thủ mạnh chờ đón, bắt đầu với derby Manchester cuối tuần này.

   

"Chặng leo núi" bắt đầu bằng derby

MU sắp bước vào một loạt trận “giông bão”. Derby Manchester sẽ diễn ra cuối tuần này (22h30, 14/9) tại Etihad, nhưng vòng kế tiếp cũng không dễ dàng gì: Chelsea tại Old Trafford tối ngày 20/9. 2 vòng tiếp theo sẽ phần nào bớt khó khăn hơn khi MU lần lượt gặp Brentford và Sunderland, nhưng 2 trận nữa sẽ là trước Liverpool (tại Anfield) và đón tiếp Brighton.

Man City mới chỉ là thử thách đầu tiên trong loạt 6 trận đấu khó cho MU

Man City mới chỉ là thử thách đầu tiên trong loạt 6 trận đấu khó cho MU

Độ khó của các trận này thì khỏi phải bàn. Man City gần đây chơi không tốt và hàng phòng ngự có vấn đề, nhưng họ vẫn có nhiều ngôi sao tấn công để tạo đột biến. Chelsea thì rất mạnh và đã vươn lên nhì bảng sau 3 vòng, dù vậy chưa rõ sự vắng mặt của Liam Delap sẽ ảnh hưởng họ tới đâu.

Brentford mùa này yếu đi khi mất khá nhiều cầu thủ quan trọng (bao gồm Bryan Mbeumo) lẫn HLV Thomas Frank, nhưng đừng coi thường đội bóng này khi họ vừa cho Aston Villa “phơi áo” ở vòng 2. Sunderland được đánh giá là ứng cử viên xuống hạng nhưng đã thắng tới 2 vòng, dù vậy họ mới gặp toàn các đội tầm trung trở xuống.

Liverpool dĩ nhiên là thách thức cực đại cho MU, họ giờ còn có thêm Alexander Isak, dù MU vẫn có thể tin rằng họ sẽ tạo nên bất ngờ như cách họ cầm hòa Liverpool ở Anfield mùa trước. Brighton thì sẽ là vấn đề lớn cho MU bất kể thứ hạng và phong độ, bởi Brighton đã đánh bại MU tới 6/8 trận gần nhất.

Lịch 6 vòng tiếp theo ở Premier League của MU

22h30, 14/9: Man City - MU

23h30, 20/9: MU - Chelsea

18h30, 27/9: Brentford - MU

21h, 4/10: MU - Sunderland

22h30, 19/10: Liverpool - MU

23h30, 25/10: MU - Brighton

2 nỗi lo lớn cho Amorim

Khó khăn cho MU sắp tới là rõ rệt và sẽ có những xì xào về vị trí HLV trưởng của Ruben Amorim. Nhưng chúng ta sẽ chỉ nói đến điều đó sau khi chuỗi 6 trận “leo núi” của MU kết thúc, vấn đề với Amorim bây giờ là làm sao để đạt kết quả tốt nhất.

Bruno Fernandes đá hỏng penalty trước Fulham

Bruno Fernandes đá hỏng penalty trước Fulham

Có 2 vấn đề nổi cộm của MU gần đây. Đầu tiên là khả năng tận dụng cơ hội lẫn khâu kiểm soát thế trận trong khoảng 30 phút cuối (và hai điều này có liên quan đến nhau). Đáng lẽ MU đã phải dứt điểm trận đấu trước Fulham và Burnley khi trận đấu vượt qua mốc 1 giờ đồng hồ, nhưng những lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn làm khó MU một cách không cần thiết.

Bên cạnh sự hồi hộp và thiếu bình tĩnh trong xử lý của các chân sút MU, một điều nữa là các tình huống ghi bàn của MU cho đến hiện tại không bàn nào giống bàn nào. Các tiền đạo MU gần như xử lý theo bối cảnh tình huống chứ chưa có nhiều pha dàn xếp như đã được tập từ trước trên sân tập. Có lẽ phải để họ quen nhau để tiến bộ mặt này theo thời gian.

Thứ hai là việc hàng phòng ngự đã để lọt lưới nhiều mặc dù về mặt bố trí đội hình, Amorim đã không sai ở điều gì. Các trung vệ phần lớn chơi tốt và ít mắc lỗi, nhưng các thủ môn, cả Bayindir và Onana, đều đã thể hiện quá tệ. Onana bị đẩy sang Thổ Nhĩ Kỳ và Senne Lammens đã gia nhập từ Royal Antwerp, nhưng Bayindir trước mắt vẫn là lựa chọn cho vị trí bắt chính cho tới khi Lammens sẵn sàng.

Bayindir đã mắc sai lầm dẫn tới bàn thua trước cả Arsenal &amp; Burnley

Bayindir đã mắc sai lầm dẫn tới bàn thua trước cả Arsenal & Burnley

Liệu vị trí thủ môn có tiến bộ để hạn chế các bàn thua? Lammens còn chưa được đánh giá cao về khả năng cứu thua nên đây vẫn là một canh bạc của MU. Có lẽ Amorim và các cộng sự sẽ phải cầu mong Bayindir đột nhiên “lên đồng” trong các trận tới, mặc dù lúc này đối thủ đã hiểu khá rõ những điểm yếu của thủ môn này.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2025 15:06 PM (GMT+7)
