Sir Jim Ratcliffe rút vốn đầu tư và lập trường tiếp quản MU của Sheikh Jassim

Công ty INEOS Energy của Sir Jim Ratcliffe vừa thông báo rằng họ sẽ rút vốn đầu tư tại Vương quốc Anh và chuyển khoản đầu tư sang Mỹ. Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của Manchester United tạo ra đế chế kinh doanh ngành dầu khí thông qua tập đoàn hóa dầu INEOS lừng danh. Sir Jim Ratcliffe đã đổ tiền vào nhà máy lọc dầu của mình ở Scotland cho đến gần đây.

Tuy nhiên, với việc nhà máy lọc dầu Grangemouth đóng cửa vào tháng 4 năm 2025, Brian Gilvary, chủ tịch điều hành của INEOS Energy, đã thừa nhận rằng việc đầu tư thêm vào Vương quốc Anh hiện đã không còn nữa.

Phát biểu với tờ The Telegraph, Gilvary tuyên bố: "Chúng tôi đã ngừng đầu tư vào Anh. Khoản đầu tư trong tương lai của chúng tôi sẽ không phải là vào Anh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vấn đề là Vương quốc Anh đã trở thành một trong những nơi có tình hình tài chính bất ổn nhất thế giới xét về mặt tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể đầu tư một cách chắc chắn vì chúng tôi không thể biết chắc mức thuế suất trong tương lai sẽ như thế nào".

Mặc dù INEOS Energy hiện đang có kế hoạch đầu tư 3 tỉ bảng Anh vào ngành dầu khí Mỹ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều này có thể khiến INEOS rút khỏi mảng kinh doanh thể thao của Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe (trái) đang là đồng sở hữu Manchester United. ẢNH: EPA

Tháng trước, tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ rằng điều khoản trong thỏa thuận kinh doanh giữa nhà Glazer và Ratcliffe (hai đồng chủ sở hữu MU) hiện đã có hiệu lực. Theo đó, nói một cách đơn giản, điều này sẽ cho phép các bên liên quan, trong đó có nhà Glazer bán toàn bộ cổ phần của MU, bao gồm cả cổ phần của INEOS, cho một người mua khác mà Sir Jim Ratcliffe không thể ngăn cản.

Những điều khoản này thường được đưa vào để ngăn chặn các cổ đông thiểu số giữ chân các cổ đông đa số bằng cách từ chối bán. Ratcliffe đã công khai thừa nhận điều khoản này và ám chỉ rằng ông hy vọng nó sẽ không được kích hoạt, nhưng ông có thể sẽ rơi vào tình thế khó khăn nếu tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani quyết định tiếp tục quan tâm đến việc mua MU.

Tuy nhiên, theo tờ Mail (Anh), khả năng vị doanh nhân tỉ phú người Qatar này làm vậy là rất thấp. Nhu cầu mua lại MU hiện tại của Sheikh Jassim dường như đã giảm sút, xét đến thành công của PSG do Qatar sở hữu và nhiệm vụ to lớn là đưa Manchester United trở lại thời kỳ hoàng kim trước đây. Thay vào đó, trọng tâm ở Qatar dường như đã chuyển sang việc giành quyền đăng cai Olympic 2036, với đối thủ chính của họ hiện tại là Ấn Độ.