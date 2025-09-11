Sir Jim Ratcliffe rút vốn đầu tư và lập trường tiếp quản MU của Sheikh Jassim

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Sir Jim Ratcliffe rút vốn đầu tư và lập trường tiếp quản MU của Sheikh Jassim

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe đưa ra quyết định quan trọng về INEOS, trong bối cảnh Sheikh Jassim có lập trường tiếp quản "quỷ đỏ" thành Manchester.

Công ty INEOS Energy của Sir Jim Ratcliffe vừa thông báo rằng họ sẽ rút vốn đầu tư tại Vương quốc Anh và chuyển khoản đầu tư sang Mỹ. Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của Manchester United tạo ra đế chế kinh doanh ngành dầu khí thông qua tập đoàn hóa dầu INEOS lừng danh. Sir Jim Ratcliffe đã đổ tiền vào nhà máy lọc dầu của mình ở Scotland cho đến gần đây.

Tuy nhiên, với việc nhà máy lọc dầu Grangemouth đóng cửa vào tháng 4 năm 2025, Brian Gilvary, chủ tịch điều hành của INEOS Energy, đã thừa nhận rằng việc đầu tư thêm vào Vương quốc Anh hiện đã không còn nữa.

Phát biểu với tờ The Telegraph, Gilvary tuyên bố: "Chúng tôi đã ngừng đầu tư vào Anh. Khoản đầu tư trong tương lai của chúng tôi sẽ không phải là vào Anh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vấn đề là Vương quốc Anh đã trở thành một trong những nơi có tình hình tài chính bất ổn nhất thế giới xét về mặt tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể đầu tư một cách chắc chắn vì chúng tôi không thể biết chắc mức thuế suất trong tương lai sẽ như thế nào".

Mặc dù INEOS Energy hiện đang có kế hoạch đầu tư 3 tỉ bảng Anh vào ngành dầu khí Mỹ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều này có thể khiến INEOS rút khỏi mảng kinh doanh thể thao của Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe (trái) đang là đồng sở hữu Manchester United. ẢNH: EPA

Sir Jim Ratcliffe (trái) đang là đồng sở hữu Manchester United. ẢNH: EPA

Tháng trước, tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ rằng điều khoản trong thỏa thuận kinh doanh giữa nhà Glazer và Ratcliffe (hai đồng chủ sở hữu MU) hiện đã có hiệu lực. Theo đó, nói một cách đơn giản, điều này sẽ cho phép các bên liên quan, trong đó có nhà Glazer bán toàn bộ cổ phần của MU, bao gồm cả cổ phần của INEOS, cho một người mua khác mà Sir Jim Ratcliffe không thể ngăn cản.

Những điều khoản này thường được đưa vào để ngăn chặn các cổ đông thiểu số giữ chân các cổ đông đa số bằng cách từ chối bán. Ratcliffe đã công khai thừa nhận điều khoản này và ám chỉ rằng ông hy vọng nó sẽ không được kích hoạt, nhưng ông có thể sẽ rơi vào tình thế khó khăn nếu tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani quyết định tiếp tục quan tâm đến việc mua MU.

Tuy nhiên, theo tờ Mail (Anh), khả năng vị doanh nhân tỉ phú người Qatar này làm vậy là rất thấp. Nhu cầu mua lại MU hiện tại của Sheikh Jassim dường như đã giảm sút, xét đến thành công của PSG do Qatar sở hữu và nhiệm vụ to lớn là đưa Manchester United trở lại thời kỳ hoàng kim trước đây. Thay vào đó, trọng tâm ở Qatar dường như đã chuyển sang việc giành quyền đăng cai Olympic 2036, với đối thủ chính của họ hiện tại là Ấn Độ.

Nóng rực Derby Manchester: Man City tan hoang lực lượng, MU nín thở chờ Cunha
Nóng rực Derby Manchester: Man City tan hoang lực lượng, MU nín thở chờ Cunha

Cả Man City lẫn MU đều đối mặt với cơn ác mộng chấn thương trước thềm trận derby thành Manchester trên sân Etihad vào cuối tuần này, sau một loạt ca...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo GIA ĐỊNH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2025 12:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN