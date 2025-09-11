Chelsea vướng 74 cáo buộc, nguy cơ bị trừ điểm nặng ở Ngoại hạng Anh

⚠️Chelsea bị FA buộc tội 74 lần vi phạm quy định

Cụ thể, thông báo của FA đưa ra có nội dung cáo buộc Chelsea sử dụng các công ty nước ngoài để thực hiện các khoản thanh toán bí mật, qua đó các con số không được đưa vào báo cáo tài chính. FA xác định "The Blues" có tới 74 lần vi phạm, kéo dài từ năm 2009 cho đến năm 2022. Đáng chú ý, đây là quãng thời gian Chelsea được nắm quyền bởi chủ tịch Abramovich.

Chelsea đối mặt án phạt do những sai phạm thời Abramovich

Hiện Chelsea không còn thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Abramovich, nhưng họ vẫn phải đối diện với những án phạt nặng. Tờ The Mirror cho biết đội chủ sân Stamford Bridge có thể bị phạt tiền nặng, cấm chuyển nhượng có thời hạn hoặc thậm chí bị trừ điểm ở Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại.

Để hình dung rõ hơn về các cáo buộc mà Chelsea phải đối mặt hiện nay, có lẽ phải xét tới các phi vụ chuyển nhượng của CLB này thời Abramovich. Ví dụ như thương vụ Chelsea chiêu mộ Willian và Samuel Eto'o, các khoản thanh toán được thực hiện thông qua các công ty của Abramovich tại Quần đảo Virgin và Cyprus. Điều này có lợi cho các người đại diện và quan chức CLB. Các hành vi đó bị FA coi như "gian lận tài chính".

👉Chelsea hợp tác điều tra với FA

Chelsea có thời hạn 8 ngày để phản hồi lại các cáo buộc hướng về họ. Hiện "The Blues" đã đăng thông báo chính thức: "Chelsea rất vui khi xác nhận rằng quá trình làm việc với FA liên quan đến các vấn đề mà CLB tự báo cáo đang tiến đến giai đoạn kết thúc.

Nhóm sở hữu mới của CLB đã hoàn tất việc mua lại Chelsea vào ngày 30/5/2022. Trong quá trình thẩm định kỹ lưỡng trước khi hoàn tất thương vụ, nhóm sở hữu nhận thấy các báo cáo tài chính của CLB có thể chưa đầy đủ liên quan đến các giao dịch và nhận thấy có vi phạm đến các quy định của FA.

Ngay sau khi hoàn tất việc mua lại Chelsea, chúng tôi đã tự báo cáo các vấn đề này với tất cả các cơ quan quản lý liên quan, bao gồm FA. Chelsea đã thể hiện sự minh bạch chưa từng có trong quá trình này, bao gồm việc cung cấp toàn bộ quyền truy cập vào các tài liệu và dữ liệu của CLB. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với FA để giải quyết vấn đề này nhanh chóng nhất có thể".

Với việc Chelsea tự báo cáo sai phạm và hợp tác điều tra với FA, họ hy vọng có thể không bị phạt nặng. Nếu bị trừ nhiều điểm, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh của "The Blues".