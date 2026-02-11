Mourinho sắp tái hợp Ronaldo, ngồi ghế nóng tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026

⚽ Mourinho đứng đầu danh sách kế nhiệm

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã xác định Jose Mourinho là ứng viên số một cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau khi hợp đồng của Roberto Martinez hết hạn vào mùa hè 2026. Kế hoạch của FPF là trao quyền dẫn dắt “Selecao” cho Mourinho ngay sau khi World Cup 2026 khép lại.

Mourinho được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xem là ứng viên số một cho ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia

Theo các nguồn tin từ ESPN, Bồ Đào Nha không có ý định gia hạn hợp đồng với Roberto Martinez, bất kể ông có giúp đội tuyển giành chức vô địch World Cup hay không. Điều này đồng nghĩa nhiệm kỳ của HLV người Tây Ban Nha gần như chắc chắn sẽ khép lại sau giải đấu lớn nhất hành tinh.

Nếu Mourinho tiếp quản đội tuyển quốc gia, một sự thay đổi lớn khác cũng được dự báo sẽ xảy ra ở cấp CLB. Cụ thể, Ruben Amorim được cho là sẽ thay Mourinho nắm quyền tại Benfica. Cựu HLV Sporting CP và Man Utd được đánh giá là đã sẵn sàng ký hợp đồng với đội bóng mang biệt danh “Đại bàng” ngay trong mùa hè.

🏆 Thành tích của Roberto Martinez và thử thách cuối

Dưới thời Roberto Martinez, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chức vô địch UEFA Nations League mùa giải 2024/25. Đây được xem là dấu ấn lớn nhất của ông kể từ khi tiếp quản đội tuyển vào năm 2023, trong bối cảnh từng phải đối mặt với nhiều hoài nghi và áp lực.

Roberto Martinez từng giúp Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League 2024/25

Tính đến thời điểm hiện tại, Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt của Martinez đã thi đấu 36 trận, giành 27 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua 6 trận. Tuy nhiên, World Cup 2026 mới được xem là bài kiểm tra mang tính quyết định cho toàn bộ nhiệm kỳ của chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi Bồ Đào Nha được xếp vào nhóm ứng viên vô địch.

Hợp đồng hiện tại của Roberto Martinez với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha có thời hạn đến ngày 31/7/2026. Trong khi chờ đợi kết quả tại World Cup, FPF được cho là đã sớm chuẩn bị sẵn phương án thay thế, với Jose Mourinho là lựa chọn hàng đầu để mở ra một kỷ nguyên mới cho đội tuyển quốc gia.