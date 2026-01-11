Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Man City hủy diệt "kẻ tí hon": Semenyo ra mắt hoàn hảo, 65 triệu bảng đắt xắt ra miếng

Sự kiện: Cup FA Manchester City Erling Haaland

Sau màn chia tay Bournemouth đầy chất cổ tích, Antoine Semenyo tiếp tục mở ra chương mới trong sự nghiệp theo cách không thể ngọt ngào hơn. Tiền đạo người Ghana đã có màn ra mắt Man City đầy mơ mộng, trở thành tâm điểm trong chiến thắng hủy diệt tại vòng 3 FA Cup.

   

Semenyo ra mắt ấn tượng

Semenyo hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Bournemouth hôm 9/1 và dù đối thủ trong trận ra mắt chỉ là “kẻ tí hon” Exeter City, tiền đạo người Ghana vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng hủy diệt 10-1 của Man City trước đội hạng 3 Anh ở vòng ba FA Cup. Ngay từ những phút đầu, cầu thủ 26 tuổi đã cho thấy lý do vì sao Man City chi ra tới 65 triệu bảng để đưa anh về sân Etihad.

Semenyo ghi 1 bàn và 1 kiến tạo ngay trong trận ra mắt Man City

Semenyo ghi 1 bàn và 1 kiến tạo ngay trong trận ra mắt Man City

Sau 3 năm chinh chiến tại Bournemouth, Semenyo từng là cái tên được CĐV đội bóng có biệt danh “The Cherries” yêu mến. Một bàn thắng cùng một pha kiến tạo trong trận đá chính đầu tiên chắc chắn sẽ giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ tại Man City.

Tiền đạo người Ghana thậm chí được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”, sau khi góp công lớn giúp Man City lần đầu tiên ghi tới 10 bàn trong một trận dưới thời HLV Pep Guardiola.

Đây là chiến thắng đậm nhất của Man City kể từ trận vùi dập Huddersfield 10-1 vào năm 1987, đồng thời là thắng lợi lớn nhất của họ tại FA Cup kể từ chiến thắng 12-0 trước Liverpool Stanley ở vòng loại mùa 1890/91, khi “The Citizens” còn mang tên Ardwick.

Đây cũng là trận thắng đậm nhất của một đội bóng hạng cao nhất nước Anh tại FA Cup kể từ khi Tottenham đánh bại Crewe 13-2 ở trận đá lại vòng 4 năm 1960.

Semenyo được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Semenyo được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Trong bối cảnh HLV Pep Guardiola phải thụ án cấm chỉ đạo 1 trận do nhận đủ 3 thẻ vàng, trợ lý Pep Lijnders đảm nhiệm vai trò điều hành Man City trong trận đấu cũng như buổi họp báo sau trận.

Lijnders nhận xét về Semenyo: “Tôi nghĩ hôm nay có rất nhiều màn trình diễn tốt, cả về tập thể lẫn cá nhân. Khi cả đội chơi như vậy, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho từng cầu thủ. Semenyo đang hòa nhập rất tốt.

Cậu ấy là chàng trai khiêm tốn, chúng tôi đã theo dõi cậu ấy từ lâu. Semenyo mang đến điều mà hàng công của chúng tôi thực sự muốn và cần là tốc độ, khả năng tấn công trực diện, tinh thần pressing không ngừng nghỉ. Hôm nay, bạn có thể thấy cậu ấy thích nghi khá nhanh với lối chơi của chúng tôi. Thật tuyệt khi có cậu ấy trong đội”.

“Vũ khí” mới của Man City

Nụ cười rạng rỡ của Semenyo sau tiếng còi mãn cuộc tỏa sáng không kém gì ánh đèn sân Etihad, khi anh đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng áp đảo và không khoan nhượng của Man City. Tiền đạo chủ lực Erling Haaland chỉ thi đấu 45 phút đầu tiên, bỏ lỡ những pha đóng góp bàn thắng của Semenyo, nhưng chắc chắn sẽ rất háo hức với những cơ hội mà tân binh mới của Man City có thể tạo ra cho anh trong các trận tới.

Bản đồ 50 lần&nbsp;chạm bóng của&nbsp;Semenyo trước&nbsp;Exeter City

Bản đồ 50 lần chạm bóng của Semenyo trước Exeter City

Một đường tạt tinh tế vào vòng cấm từ cánh trái được Rico Lewis dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 5-0, trước khi Semenyo thể hiện đẳng cấp và sự điềm tĩnh để giúp Man City dẫn 6-0.

“Điều này không bất ngờ với chúng tôi, bởi mọi người đều thấy Semenyo là cầu thủ tuyệt vời như thế nào tại Ngoại hạng Anh. Mọi đội bóng đều muốn có cậu ấy, và hôm nay Semenyo đã chứng minh lý do. Cậu ấy hòa nhập với đội bóng một cách liền mạch. Cậu ấy còn là một người tuyệt vời ngoài sân, đó cũng là điểm cộng lớn”, Lewis nhận xét về đồng đội mới.

Sau khi ghi 10 bàn cho Bournemouth tại Ngoại hạng Anh mùa này, bàn thắng đầu tiên cho Man City của Semenyo đến từ pha dứt điểm tinh tế sau đường chuyền của Rayan Cherki, hạ gục thủ môn Joe Whitworth bên phía Exeter.

Như vậy, Semenyo trở thành cầu thủ đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận ra mắt cho Man City kể từ Sergio Aguero trước Swansea vào tháng 8/2011. Đó quả là hình mẫu đáng để Semenyo noi theo, khi Aguero sau đó trở thành chân sút kỷ lục của Man City, giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 6 League Cup và 1 FA Cup trong suốt một thập kỷ gắn bó với đội chủ sân Etihad.

Khởi đầu hoàn hảo của Semenyo giúp Man City duy trì chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu trường và tiếp tục chiến đấu ở tất cả các mặt trận. Ba trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khiến đoàn quân của HLV Pep Guardiola kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm, trong khi trận tiếp theo là lượt đi bán kết League Cup trên sân Newcastle vào ngày 14/1 tới.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

11/01/2026 06:07 AM (GMT+7)
