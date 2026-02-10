MU đi đầu xu thế tạt bóng thuận chân, đòn đánh kinh điển trở lại Ngoại hạng Anh

"Tạt bóng thuận chân" đang trên đà trở lại

Ngoại hạng Anh 2025/26 có lẽ là một trong những mùa giải kỳ lạ nhất trong những năm trở lại. Hàng loạt "chiêu trò" cũ được tái hiện trên sân cỏ, từ ném biên xa, đá phạt góc và giờ là câu chuyện mang tên "tạt bóng thuận chân".

Bruno Fernandes ghi bàn từ một quả tạt cánh thuận chân ở biên phải

Cuối tuần qua, giới mộ điệu chứng kiến 3 pha kiến tạo được thực hiện từ những quả tạt thuận chân từ bên ngoài vòng cấm. Vitaly Janelt (Brentford), Valentin Castellanos (West Ham) và Bruno Fernandes (Man United) là những người hưởng lợi từ những pha bóng này.

Trong trường hợp của Dango Ouattara bên phía Brentford và El Hadji Malick Diouf của West Ham, những pha kiến tạo của họ thậm chí còn bắt mắt hơn cả bàn thắng, bởi cách cả hai cầu thủ này tạt bóng vô cùng “mời gọi”, với sự kết hợp giữa quyết đoán và chính xác, lại được thực hiện từ vị trí rất xa khung thành.

Nếu nói rằng Janelt và Castellanos chỉ cần đưa đầu chạm bóng thì không công bằng, nhưng trong cả hai tình huống, đó là kiểu quả tạt mà bất kỳ cầu thủ nào xâm nhập vòng cấm cũng mơ ước được đón nhận, đồng thời là cơn ác mộng đối với hàng thủ đang lùi về. Trong khi đó, Dalot đã treo bóng vào đúng khoảng không giữa hậu vệ và thủ môn để Bruno Fernandes băng vào dứt điểm chuẩn xác.

Ngoại hạng Anh từng là thiên đường của những pha tạt cánh

Tất cả lại có dịp nhớ về ngày xưa cũ với những cú tạt cánh thần sầu của David Beckham, Ryan Giggs hay gần nhất là Leighton Baines. Đó là những cầu thủ có thể vẽ đường cong từ hai bên cánh có độ chính xác gần như tuyệt đối.

Tạt bóng thuận chân từng là đặc sản của bóng đá Anh

Để có được những quả tạt bóng như vậy, các cầu thủ chạy cánh phải chơi thuận chân. Đó là điều đang dần bị mai một trong bóng đá hiện tại. Khoảng hơn một thập kỷ qua, các HLV thường thích sử dụng những cầu thủ chạy cánh có khả năng rê ngang vào trong để tạo đột biến.

Các hậu vệ biên thường di chuyển luồn phía sau hoặc phía trước mặt tiền đạo cánh để phối hợp. Khi đó, họ cũng thường lựa chọn căng ngang hoặc trả ngược về phía sau hơn là tạt cánh do không gian không đủ.

Để thực hiện tốt được một pha tạt bóng thuận chân từ biên, cầu thủ cần có khoảng không khá lớn trước mặt. Đó là điểm yếu khiến cho lối chơi này dần mai một. Nhưng như một vòng xoay kỳ diệu, các đội bóng đang có xu hướng phòng ngự trung lộ nhiều hơn, khoảng trống ở biên lại lộ ra. Khoảng cách giữa thủ môn và trung vệ cũng được nới rộng. Đó chính là 2 điều cực tốt để tận dụng những quả tạt cánh thuận chân.

MU lại đi đầu xu thế

Có thể nói là Michael Carrick của MU là một trong những người nhìn ra và tận dụng được xu thế này. Bàn thắng của Dorgu trong trận derby Manchester chẳng phải là tới từ cú tạt cánh thuận chân của Cunha hay sao? Không phải ngẫu nhiên ông thầy người Anh để Dorgu đá tiền đạo cánh trái và Amad được đá cánh phải.

Trong ngày Chủ nhật vừa qua, bàn thắng gỡ hòa của Man City cũng tới từ một quả tạt từ biên phải của Cherki, Haaland đánh đầu nối cho Silva băng xuống ghi bàn. Pep Guardiola rõ ràng cũng rất "nhạy cảm" với xu thế mới. Không thể trách hàng thủ của Liverpool trong tình huống này được bởi họ đang tập trung phòng thủ trung lộ, chống những pha chọc khe xuyên phá nên không kịp thời chống bóng bổng cũng là điều dễ hiểu.

Đó chính là điểm đặc sắc của Ngoại hạng Anh. Chẳng bận tâm mới hay cũ, miễn là hiệu quả và đem về bàn thắng là được. Hãy cùng chờ xem, trào lưu tạt bóng thuận chân có nở rộ giống như ném biên xa hay đá phạt góc trong thời gian tới hay không?