Sau màn so tài giữa MU và Tottenham ở Old Trafford cuối tuần trước, một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu Bruno Fernandes có phải cầu thủ xuất sắc nhất Premier League ở thời điểm hiện tại? HLV Michael Carrick, vốn nổi tiếng thận trọng trong phát biểu, cũng đáp lời gần như không né tránh: “Hoàn toàn có thể”. Đó không chỉ là lời động viên dành cho cậu học trò cưng, mà phản ánh đúng tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Pha lập công vào lưới Tottenham - tình huống băng vào cột xa dứt điểm quyết đoán từ đường tạt của Diogo Dalot - giúp Bruno Fernandes chạm cột mốc 200 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng cho MU sau 314 lần ra sân (104 bàn thắng, 96 đường kiến tạo). Ở tuổi 31, anh đạt thành tích này nhanh hơn Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham và Cristiano Ronaldo. Trong kỷ nguyên Premier League, chỉ Wayne Rooney làm được sớm hơn.

Con số ấy không đơn thuần là thống kê khô khan. Nó phản ánh sự ổn định, bền bỉ và khả năng duy trì đẳng cấp cao trong nhiều mùa giải liên tiếp. Fernandes không phải mẫu cầu thủ phụ thuộc vào tốc độ hay thể chất thuần túy. Giá trị của anh nằm ở tư duy chơi bóng, khả năng đọc tình huống và đưa ra quyết định trong khoảnh khắc.

Tại Premier League mùa này, Fernandes đã có 12 pha kiến tạo. Nếu duy trì nhịp độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể tiệm cận kỷ lục 20 kiến tạo/mùa từng được thiết lập bởi Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Không chỉ vậy, 74 cơ hội được tạo ra, nhiều hơn 27 so với người đứng sau là Declan Rice, cho thấy sự vượt trội về mặt sáng tạo.

Đáng chú ý, 23 cơ hội trong số đó đến ở 5 trận gần nhất, giai đoạn anh trở lại sau chấn thương. Điều này chứng minh rằng phong độ của Bruno Fernandes không phải chuỗi bùng nổ ngẫu nhiên, mà là hệ quả của sự thay đổi chiến thuật phù hợp.