Hậu trường Real Madrid như phim dài tập: Đến lượt đội trưởng Carvajal mâu thuẫn HLV

Đội trưởng của Real Madrid bị "thất sủng"

Real Madrid đang khiến giới mộ điệu cảm thấy họ là một chương trình truyền hình dài tập hơn là một CLB bóng đá. Thực ra, rất nhiều đội bóng lớn cũng được "soi" như vậy nhưng mức độ và tần suất tại Real Madrid đang trở nên quá mức. Kể từ sau vụ vùng vằng của Vinicius với Xabi Alonso, hầu như tuần nào người hâm mộ cũng được chứng kiến cảnh một cầu thủ của Real Madrid bất mãn với HLV đội bóng.

Vẻ mặt của Carvajal khi Jimenez được thay bằng Arnold

Tuần này, người được lên sóng là Dani Carvajal, đội trưởng của Real Madrid. Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha không được sử dụng một phút nào trong chuyến làm khách của Real Madrid trước Valencia vừa qua. HLV Arbeloa sử dụng tài năng trẻ David Jimenez trong đội hình xuất phát và đưa Alexander-Arnold vào sân thay thế ở phút 76.

Điều này có nghĩa là gì? Đó là Dani Carvajal giờ chỉ là lựa chọn thứ ba, thậm chí là thứ tư (sau cả Valverde) của HLV Alvaro Arbeloa. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với Carvajal, nhất là khi World Cup 2026 chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra.

Vẻ mặt không cảm xúc trên băng ghế dự bị của Carvajal nói lên nhiều vấn đề. Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ người Tây Ban Nha nói chuyện riêng với HLV thể lực Pintus ở giữa sân. Mặc dù không nghe rõ Carvajal đã nói gì, nhưng từ những cử chỉ có thể thấy được cầu thủ này không hề vui vẻ dù đội nhà vừa thắng trận.

Arbeloa và Carvajal có mâu thuẫn?

Carvajal đã làm tất cả để có thể trở lại thi đấu vào lúc này. Trước đó, hậu vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương nặng hồi tháng 10/2024 và mất hơn 1 năm để hồi phục. Nên nhớ rằng Carvajal cùng Arbeloa từng cạnh tranh vị trí tại Real Madrid trong 3 năm. Đó là khi đội trưởng của Real Madrid còn trẻ, còn HLV hiện tại của đội bóng đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Liệu có mâu thuẫn nào từ thời điểm đó tới nay? Câu trả lời cho vấn đề này vẫn mập mờ nhưng hiện tại, Arbeloa đúng là đang cất Carvajal vào "lãnh cung". Kể từ khi trở lại, hậu vệ người Tây Ban Nha chỉ được cho đá chính duy nhất trận thua Albacete tại Cúp Nhà vua và thêm 14 phút "vô thưởng vô phạt" khi Real Madrid đã thắng đậm Monaco.

Trả lời phỏng vấn, Arbeloa cùng các đồng sự chỉ đơn thuần nói rằng đó là vì lý do "chiến thuật". Đó cũng là cách quá cũ khi các HLV che giấu mâu thuẫn với cầu thủ. Xabi Alonso cũng đã từng dùng bài đó tại Real Madrid nhưng không thành công. Liệu Arbeloa có thể bình ổn được phòng thay đồ của Real Madrid khi mâu thuẫn với đội trưởng của CLB? Câu hỏi này đúng là khó trả lời.