Thêm Sesko ủng hộ Carrick dẫn dắt MU, lộ thời điểm "Quỷ đỏ" bổ nhiệm HLV chính thức

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Thêm Sesko ủng hộ Carrick dẫn dắt MU, lộ thời điểm "Quỷ đỏ" bổ nhiệm HLV chính thức

Sự kiện: Manchester United

Trung phong Benjamin Sesko là người mới nhất bày tỏ sự ủng hộ Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt MU.

   

MU sẽ chọn ai để làm HLV trưởng mùa sau? Câu hỏi này đang gây nhiều tò mò bởi Michael Carrick sắp đưa đội về đích trong nhóm dự Cúp C1, tuy nhiên năng lực của ông vẫn bị đánh giá là chưa đủ tầm. Nhưng tìm một HLV “đủ tầm” để thay thế thì MU khó mà tìm được, trong bối cảnh những người “đủ tầm” thì đều đã yên vị ở những CLB lớn nhất châu Âu.

Sesko hết lời khen ngợi HLV Carrick

Sesko hết lời khen ngợi HLV Carrick

Vậy giữ Carrick lại có phải lựa chọn tốt? Mặc dù kinh nghiệm trước khi làm việc ở MU của Carrick chỉ là các đội trẻ lẫn tại Middlesbrough, nơi ông tỏ ra ấn tượng trong 6 tháng đầu nhưng sau đó trượt dần cho tới lúc bị mất việc, cựu tiền vệ của “Quỷ đỏ” đang có một lợi thế không nhỏ. Đó là sự ủng hộ của các học trò quan trọng dưới quyền.

Mới đây trung phong Benjamin Sesko đã lên tiếng bày tỏ hy vọng Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB trong mùa 2026/27. Sesko đã gặp nhiều khó khăn trong mùa đầu tiên về MU nhưng gần đây đạt phong độ tốt, anh đã ghi 6/10 bàn ở Premier League kể từ lúc Carrick về dẫn dắt.

“Tất nhiên HLV là người rất giỏi, tôi đã nói điều này nhiều rồi”, Sesko cho biết. “Ông ấy mang lại nguồn năng lượng khác biệt. Ngay cả cách ông ấy điều hành các buổi tập cũng rất tuyệt. Tôi rất hy vọng HLV sẽ lại được tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong mùa giải tới”.

HLV Carrick đang được nhiều học trò "chống lưng"

HLV Carrick đang được nhiều học trò "chống lưng"

Sesko là người mới nhất bày tỏ sự ủng hộ cho Carrick sau Bryan Mbeumo và Amad Diallo, trong đó Diallo là người ra sân ít thường xuyên nhất trong số 3 cầu thủ dưới thời Carrick. 3 trận gần nhất Diallo đều không đá đủ 90 phút, và trong 13 lần ra sân cho HLV Carrick thì Diallo mới chỉ đá trọn cả trận 4 lần, nhưng ngôi sao người Bờ Biển Ngà cũng tỏ ra bị thuyết phục bởi cách dẫn dắt của HLV trưởng 44 tuổi.

Hiện ban lãnh đạo MU chưa vội đưa ra lựa chọn của mình về vấn đề ghế HLV. Theo nhà báo Simon Stone của tờ The Athletic, MU sẽ đợi hết mùa để công bố quyết định, nhưng sẽ không dây dưa cho tới sau World Cup, đồng nghĩa có rất ít khả năng họ chọn một HLV mới vừa rời ghế ở một ĐTQG dự World Cup.

Man United thăng hoa, HLV Carrick vẫn bị đồng đội cũ đặt nghi vấn (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng bóng đá 24h) HLV Michael Carrick vẫn bị hai đồng đội cũ đặt nghi vấn về khả năng dẫn dắt MU ở mùa giải sau.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/04/2026 17:06 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN