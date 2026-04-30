Thêm Sesko ủng hộ Carrick dẫn dắt MU, lộ thời điểm "Quỷ đỏ" bổ nhiệm HLV chính thức

MU sẽ chọn ai để làm HLV trưởng mùa sau? Câu hỏi này đang gây nhiều tò mò bởi Michael Carrick sắp đưa đội về đích trong nhóm dự Cúp C1, tuy nhiên năng lực của ông vẫn bị đánh giá là chưa đủ tầm. Nhưng tìm một HLV “đủ tầm” để thay thế thì MU khó mà tìm được, trong bối cảnh những người “đủ tầm” thì đều đã yên vị ở những CLB lớn nhất châu Âu.

Sesko hết lời khen ngợi HLV Carrick

Vậy giữ Carrick lại có phải lựa chọn tốt? Mặc dù kinh nghiệm trước khi làm việc ở MU của Carrick chỉ là các đội trẻ lẫn tại Middlesbrough, nơi ông tỏ ra ấn tượng trong 6 tháng đầu nhưng sau đó trượt dần cho tới lúc bị mất việc, cựu tiền vệ của “Quỷ đỏ” đang có một lợi thế không nhỏ. Đó là sự ủng hộ của các học trò quan trọng dưới quyền.

Mới đây trung phong Benjamin Sesko đã lên tiếng bày tỏ hy vọng Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB trong mùa 2026/27. Sesko đã gặp nhiều khó khăn trong mùa đầu tiên về MU nhưng gần đây đạt phong độ tốt, anh đã ghi 6/10 bàn ở Premier League kể từ lúc Carrick về dẫn dắt.

“Tất nhiên HLV là người rất giỏi, tôi đã nói điều này nhiều rồi”, Sesko cho biết. “Ông ấy mang lại nguồn năng lượng khác biệt. Ngay cả cách ông ấy điều hành các buổi tập cũng rất tuyệt. Tôi rất hy vọng HLV sẽ lại được tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong mùa giải tới”.

HLV Carrick đang được nhiều học trò "chống lưng"

Sesko là người mới nhất bày tỏ sự ủng hộ cho Carrick sau Bryan Mbeumo và Amad Diallo, trong đó Diallo là người ra sân ít thường xuyên nhất trong số 3 cầu thủ dưới thời Carrick. 3 trận gần nhất Diallo đều không đá đủ 90 phút, và trong 13 lần ra sân cho HLV Carrick thì Diallo mới chỉ đá trọn cả trận 4 lần, nhưng ngôi sao người Bờ Biển Ngà cũng tỏ ra bị thuyết phục bởi cách dẫn dắt của HLV trưởng 44 tuổi.

Hiện ban lãnh đạo MU chưa vội đưa ra lựa chọn của mình về vấn đề ghế HLV. Theo nhà báo Simon Stone của tờ The Athletic, MU sẽ đợi hết mùa để công bố quyết định, nhưng sẽ không dây dưa cho tới sau World Cup, đồng nghĩa có rất ít khả năng họ chọn một HLV mới vừa rời ghế ở một ĐTQG dự World Cup.