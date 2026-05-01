Người đẹp chạy 42km với “chân như bị xé toạc” ở London Marathon

Eilish McColgan chạy 42km với “chân như bị xé toạc” ở London Marathon

Tại London Marathon 2026, Eilish McColgan tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những vận động viên đường dài hàng đầu nước Anh khi cán đích ở vị trí thứ 7 với thời gian 2 giờ 24 phút 51 giây. Người về nhất nội dung này là Tigst Assefa người Ethiopia với thời gian 2 giờ 15 phút 41 giây.

McColgan đã chia sẻ những bức ảnh sau cuộc đua cho thấy lớp da ở ngón chân của cô ấy đã bị bong tróc.

Tuy nhiên, phía sau thành tích ấn tượng này là một cuộc đua đầy khắc nghiệt. Ngay trong quá trình thi đấu, McColgan gặp chấn thương nghiêm trọng ở ngón chân, khiến cô mô tả cảm giác như “chân bị xé toạc” giữa đường chạy.

Dù chịu đau đớn kéo dài, thậm chí phải thi đấu trong tình trạng máu thấm qua giày, nữ vận động viên vẫn không bỏ cuộc. Cô lựa chọn tiếp tục cuộc đua thay vì dừng lại, thể hiện ý chí thi đấu mạnh mẽ của một vận động viên từng nhiều lần góp mặt tại Olympic.

Sau khi về đích, McColgan cho biết đây là một trong những cuộc đua khó khăn nhất sự nghiệp, nhưng cô vẫn hài lòng vì đã hoàn thành mục tiêu.



Eilish McColgan và tinh thần không bỏ cuộc tại London Marathon 2026

Sau khi kết thúc London Marathon 2026, Eilish McColgan đã chia sẻ hình ảnh cùng huy chương trong trạng thái hồi phục, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Nữ vận động viên người Anh cho biết cô gặp chấn thương nặng ở ngón chân ngay trong quá trình thi đấu, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn ở nửa sau chặng đua. Dù vậy, McColgan vẫn kiên trì hoàn thành toàn bộ quãng đường 42,195 km.

Cô mô tả cảm giác khi thi đấu giống như “bàn chân bị phá vỡ”, nhưng vẫn giữ được nhịp độ để về đích trong top 10. Sau cuộc đua, McColgan xác nhận vết thương cần thời gian hồi phục nhưng hiện tại đã có thể đi lại nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, cô cũng bác bỏ các thông tin sai lệch trên mạng xã hội liên quan đến giày thi đấu, khẳng định đây không phải nguyên nhân gây chấn thương. Theo McColgan, vấn đề có thể đến từ tình trạng sưng bàn chân trong quá trình vận động cường độ cao.

Tinh thần thi đấu của cô tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ.