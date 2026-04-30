Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
MU dùng Ugarte làm mồi nhử, gạ Newcastle đổi lấy "bom tấn" Tonali

Chuyển nhượng mùa hè Manchester United Newcastle United

Manchester United đang lên kế hoạch thực hiện một thương vụ trao đổi đình đám trong mùa hè 2026, khi nhắm đến tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle. Để hiện thực hóa mục tiêu này, "Quỷ đỏ" được cho là sẵn sàng đưa Manuel Ugarte vào bàn đàm phán kèm theo một khoản tiền mặt.

   

Champions League mở đường cho kế hoạch tái thiết

Chiến thắng 2-1 trước Brentford tại Old Trafford không chỉ đưa Manchester United tiến sát tấm vé dự Champions League mùa tới, mà còn tạo cú hích lớn cho kế hoạch chuyển nhượng hè. Với khoảng cách 11 điểm nhiều hơn đội xếp thứ sáu Brighton khi mùa giải chỉ còn bốn vòng, "Quỷ đỏ" gần như đã chắc chắn góp mặt trong top 5 Premier League.

MU muốn tống tiễn Ugarte

Suất trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa 2023/24 sẽ mang đến nguồn tài chính dồi dào, đồng thời giúp đội chủ sân Old Trafford gia tăng sức hút trên thị trường chuyển nhượng.

Trong bối cảnh tương lai của HLV tạm quyền Michael Carrick vẫn đang được ban lãnh đạo cân nhắc, Man United đã sớm xác định ưu tiên hàng đầu là nâng cấp tuyến giữa. Đội bóng thành Manchester muốn bổ sung ít nhất hai tiền vệ trung tâm chất lượng, và Sandro Tonali là một trong những mục tiêu nổi bật nhất.

Ugarte có thể trở thành “vật tế thần”

Sự ra đi của Casemiro vào cuối mùa gần như đã được định đoạt khi hợp đồng của tiền vệ người Brazil đáo hạn. Tuy nhiên, anh có thể không phải cái tên Nam Mỹ duy nhất rời Old Trafford trong mùa hè này.

Theo Sports Boom, Manchester United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Manuel Ugarte. Tiền vệ người Uruguay, được chiêu mộ với giá 50 triệu bảng hai mùa trước, chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng.

Dù sở hữu khả năng tranh chấp và đánh chặn ấn tượng, Ugarte bị đánh giá còn hạn chế ở khâu luân chuyển bóng và tham gia triển khai lối chơi từ tuyến dưới. Đây là yếu tố khiến ban lãnh đạo, đứng đầu là Sir Jim Ratcliffe, cân nhắc khả năng bán anh để tái đầu tư.

Mức giá từ 35 đến 40 triệu bảng được xem là hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu về Quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR), vừa giúp CLB tạo thêm ngân sách cho các mục tiêu lớn hơn.

MU và Newcastle có thể trao đổi vụ Ugarte - Tonali

Newcastle muốn Ugarte, Tonali có thể đến Old Trafford

Newcastle United đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng trong cuộc đua giành chữ ký của Ugarte, bên cạnh Juventus. Đội chủ sân St James' Park xem tuyển thủ Uruguay là phương án lý tưởng để gia cố chất thép cho hàng tiền vệ.

Sự quan tâm này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh tương lai của Sandro Tonali tại Newcastle đang bị đặt dấu hỏi. Tiền vệ người Italia tiếp tục nhận được sự đánh giá rất cao, thậm chí huyền thoại Paul Scholes còn gọi anh là “tiền vệ hay nhất Premier League” mùa này.

Với việc Manchester United quyết tâm theo đuổi Tonali, trong khi Newcastle lại quan tâm tới Ugarte, khả năng hai đội thực hiện một thương vụ trao đổi kèm tiền mặt hoàn toàn có thể xảy ra.

Đây sẽ là giải pháp mang lại lợi ích cho cả hai bên: MU có được mẫu tiền vệ kiến thiết lùi sâu mà họ đang tìm kiếm, còn Newcastle bổ sung một “lá chắn thép” cho tuyến giữa. Quan trọng hơn, cấu trúc thương vụ này cũng giúp cả hai CLB giảm bớt áp lực tài chính và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Luật Công bằng tài chính.

