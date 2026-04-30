Mainoo chính thức gia hạn với MU: Lương tăng 6 lần, mơ vô địch cùng "Quỷ đỏ"

Trên trang chủ của CLB, Man United vừa chính thức thông báo gia hạn hợp đồng thành công với Kobbie Mainoo. Tài năng trẻ người Anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2031. Theo một số nguồn tin, Mainoo sẽ nhận mức lương mới là 150.000 bảng/tuần, gấp 6 lần so với bản hợp đồng cũ (25.000) được ký từ năm 2022.

Mainoo chính thức gia hạn với Man United

Kobie Mainoo gia nhập Man United từ năm 6 tuổi, từng thi đấu cho tất cả đội trẻ tại sân Old Trafford và được đôn lên đội một khi mới 17 tuổi. Thực tế, đôi bên từng có giai đoạn trục trặc khi Mainoo không được Amorim tin tưởng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổi khác sau khi Carrick lên nắm quyền.

Từ chỗ không được thi đấu, Mainoo giờ đây gần như luôn được đá chính nếu như khỏe mạnh. Đó là lý do tiền vệ người Anh từ bỏ ý định tìm bến đỗ mới và gắn bó thêm 5 năm với đội chủ sân Old Trafford. Chia sẻ sau khi ký kết, Mainoo tiết lộ.

"Manchester United luôn là ngôi nhà thứ hai của tôi. Đội bóng là một phần quan trọng với gia đình tôi. Tôi lớn lên tại đây nên hiểu tầm ảnh hưởng của đội bóng. Tôi hiểu nhiệm vụ của bản thân mình khi khoác lên mình chiếc áo này.

Từ The Cliff tới đường Littleton, từ trung tâm huấn luyện Carrington tới sân Old Trafford, chặng đường tôi đã trải qua thật sự tuyệt vời. Tôi được sống trong giấc mơ của mình mỗi ngày. Khát khao của tôi vẫn như hồi 6 tuổi khi lần đầu tiên được tập cùng đội bóng.

Chúng ta đều cảm nhận được đà phát triển mạnh mẽ trong câu lạc bộ. Tôi quyết tâm nỗ lực hết mình và đóng góp vai trò của mình để giúp Manchester United thường xuyên cạnh tranh giành những danh hiệu lớn trong những năm tới".