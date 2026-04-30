Mainoo chính thức gia hạn với MU: Lương tăng 6 lần, mơ vô địch cùng "Quỷ đỏ"

Sporting Braga vs Freiburg
Sporting Braga
-
Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Nottingham Forest
-
Aston Villa
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Hà Nội
-
SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Leeds United
-
Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Hải Phòng
-
Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Nantes
-
Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Bayern Munich
-
Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Brentford
-
West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Newcastle United
-
Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Wolverhampton Wanderers
-
Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Valencia
-
Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Paris Saint-Germain
-
Lorient
-
Como vs Napoli
Como
-
Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Arsenal
-
Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen
-
RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Metz
-
Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Atalanta
-
Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Osasuna
-
Barcelona
-
Nice vs Lens
Nice
-
Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Thể Công - Viettel
-
Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
AFC Bournemouth
-
Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
-
Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Manchester United
-
Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
-
Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
-
Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Real Betis
-
Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Freiburg
-
Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa
-
Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Inter Milan
-
Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Olympique Lyonnais
-
Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
-
Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Chelsea
-
Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Cremonese
-
Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Roma
-
Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Everton
-
Manchester City
-

Mainoo chính thức gia hạn với MU: Lương tăng 6 lần, mơ vô địch cùng "Quỷ đỏ"

Sự kiện: Manchester United

Kobbie Mainoo chính thức gia hạn hợp đồng với Man United thêm 5 năm nữa.

   

Trên trang chủ của CLB, Man United vừa chính thức thông báo gia hạn hợp đồng thành công với Kobbie Mainoo. Tài năng trẻ người Anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2031. Theo một số nguồn tin, Mainoo sẽ nhận mức lương mới là 150.000 bảng/tuần, gấp 6 lần so với bản hợp đồng cũ (25.000) được ký từ năm 2022.

Mainoo chính thức gia hạn với Man United

Mainoo chính thức gia hạn với Man United

Kobie Mainoo gia nhập Man United từ năm 6 tuổi, từng thi đấu cho tất cả đội trẻ tại sân Old Trafford và được đôn lên đội một khi mới 17 tuổi. Thực tế, đôi bên từng có giai đoạn trục trặc khi Mainoo không được Amorim tin tưởng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổi khác sau khi Carrick lên nắm quyền. 

Từ chỗ không được thi đấu, Mainoo giờ đây gần như luôn được đá chính nếu như khỏe mạnh. Đó là lý do tiền vệ người Anh từ bỏ ý định tìm bến đỗ mới và gắn bó thêm 5 năm với đội chủ sân Old Trafford. Chia sẻ sau khi ký kết, Mainoo tiết lộ.  

"Manchester United luôn là ngôi nhà thứ hai của tôi. Đội bóng là một phần quan trọng với gia đình tôi. Tôi lớn lên tại đây nên hiểu tầm ảnh hưởng của đội bóng. Tôi hiểu nhiệm vụ của bản thân mình khi khoác lên mình chiếc áo này. 

Từ The Cliff tới đường Littleton, từ trung tâm huấn luyện Carrington tới sân Old Trafford, chặng đường tôi đã trải qua thật sự tuyệt vời. Tôi được sống trong giấc mơ của mình mỗi ngày. Khát khao của tôi vẫn như hồi 6 tuổi khi lần đầu tiên được tập cùng đội bóng. 

Chúng ta đều cảm nhận được đà phát triển mạnh mẽ trong câu lạc bộ. Tôi quyết tâm nỗ lực hết mình và đóng góp vai trò của mình để giúp Manchester United thường xuyên cạnh tranh giành những danh hiệu lớn trong những năm tới".

Thêm Sesko ủng hộ Carrick dẫn dắt MU, lộ thời điểm "Quỷ đỏ" bổ nhiệm HLV chính thức
Thêm Sesko ủng hộ Carrick dẫn dắt MU, lộ thời điểm "Quỷ đỏ" bổ nhiệm HLV chính thức

Trung phong Benjamin Sesko là người mới nhất bày tỏ sự ủng hộ Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt MU.

