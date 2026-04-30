4 anh hào ở bán kết C1 cho thấy giá trị "vàng mười", MU hay Real cần phải học

Thành quả từ tầm nhìn

Lượt đi bán kết Champions League đã kết thúc và cả 2 cặp đấu đều để lại sự tò mò cho khán giả về những gì có thể xảy ra ở lượt về. PSG và Bayern Munich đã mang lại trận cầu quá mãn nhãn với 9 bàn (PSG thắng 5-4), trong khi Atletico Madrid và Arsenal bất phân thắng bại ở trận đấu có 2 quả penalty, và không bên nào thực sự ở thế bất lợi trước khi gặp nhau lần thứ 2 trong tuần sau.

Bayern và PSG đã tạo ra một trong những trận đấu hay nhất lịch sử Champions League

Đối với một trận đấu “chỉ” có 2 bàn và đều là penalty, trận này thậm chí còn nhiều cú dứt điểm hơn trận PSG – Bayern (29 so với 22) và diễn biến căng thẳng không kém khi càng trôi về cuối. Trong khi một cặp đấu là của những tập thể tấn công tốt nhất châu Âu, cặp còn lại chứng kiến 2 hàng thủ rất kín kẽ thể hiện năng lực của mình nhưng vẫn không quên đi kèm với nhiều pha dàn xếp tấn công nguy hiểm (nhưng không tốt bằng 2 đội kia về mặt dứt điểm).

Dù kết quả lượt về thế nào, 4 đội vào bán kết đều đã thể hiện được chất lượng cao về mặt thi đấu và ai vào chung kết cũng đều có cửa thắng. Nhưng quan trọng hơn, nó đã cho thấy một xu hướng: Một HLV trưởng có định hướng chiến thuật hợp lý với đội hình được xây dựng có thể tạo ra những tập thể rất thành công, và ăn đứt những tập thể chỉ được xây dựng bằng tài năng cá nhân của các ngôi sao.

Sự kết hợp hoàn hảo

Chúng ta có thể nhìn vào cấu trúc được xây dựng ở cả 4 đội đá bán kết để thấy điều đó. PSG là thành công nhất, họ chọn Luis Campos làm giám đốc thể thao sau nhiều năm chạy theo những ảo vọng về Neymar, Messi và Mbappe dưới thời Leonardo, và Campos nhanh chóng xóa bỏ chính sách cũ để tuyển về những Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha và Willian Pacho.

Đó là những cầu thủ trẻ, giàu thể lực, xử lý bóng cực tốt, và Campos không ngần ngại cho Neymar, Messi và Mbappe lần lượt rời CLB để những cầu thủ ông đưa về lần lượt nắm giữ vị trí chủ lực ở PSG. Nhưng họ cũng cần một HLV phù hợp để tỏa sáng, và Campos đã chọn người không thể hợp hơn: Luis Enrique, một HLV kết hợp cả sự bền bỉ thể lực để pressing với kỹ thuật cá nhân để qua người vào đấu pháp.

Tầm nhìn của Campos và cách huấn luyện của Enrique đã mang đến lối chơi rực lửa của PSG

Hay như Bayern Munich, họ đã ngán tận cổ lối chơi của Thomas Tuchel nên Max Eberl và các cộng sự quyết định chọn một nhà cầm quân có lối chơi thực sự áp đặt. Họ đã chọn Vincent Kompany bất chấp Kompany vừa xuống hạng Premier League cùng Burnley, và Bayern cũng đã bổ sung 2 tiền đạo cánh đầy tốc độ và kỹ thuật qua người là Luis Diaz & Michael Olise để đá với trung phong Harry Kane.

Chọn một HLV xuống hạng về dẫn dắt là quyết định dũng cảm nhưng có logic cho Bayern, bởi Barca đã từng làm vậy với Frank Rijkaard. Và xây hàng công quanh Kane bằng những tiền đạo cánh tốc độ không phải là điều mới, khi Bayern đã học từ cách Tottenham ghép Kane với Son Heung Min.

Quyền lực tối thượng

Trong khi PSG và Bayern là sự kết hợp giữa tầm nhìn của giám đốc thể thao với HLV trưởng, cả Atletico Madrid lẫn Arsenal là minh chứng cho sự ổn định khi tầm nhìn đội bóng đều phụ thuộc vào HLV. Simeone đã ở Atletico rất lâu và ông đang hưởng lương cao nhất trong giới HLV, quyền lực của “El Cholo” lớn tới mức trong mùa này có tin đồn ông mâu thuẫn với giám đốc thể thao Mateu Alemany, và nếu ai phải ra đi thì đó phải là Alemany.

Các đội Atletico của Simeone trước đây nổi tiếng ở khả năng phòng ngự phản công. Nhưng khoảng 2-3 mùa gần đây, lối chơi của Atletico đã được Simeone chuyển dịch theo xu hướng tấn công nhiều hơn. Sự thay đổi ở tuyến giữa của Atletico là dấu hiệu rõ rệt cho điều này, với Cardoso, Baena hay Almada.

Hai HLV trưởng này là những người quyền lực nhất ở CLB của họ, và hình ảnh đội bóng của họ cũng phản ánh phong cách của hai người

Tại Arsenal, dù là Edu hay Andrea Berta thì các đời giám đốc thể thao gần đây đều có một công việc là tuyển những cầu thủ hợp nhất cho Mikel Arteta. Và nhìn vào đội hình Arsenal có thể thấy Arteta muốn gì: Tất cả các cầu thủ đều phải có sức mạnh cơ bắp để thắng trong tranh chấp tay đôi lẫn tranh được bóng 2, thậm chí càng tốt hơn nếu có chiều cao để không chiến. Đến thủ môn bắt chính David Raya cũng là một chuyên gia bắt các quả tạt bổng dù cao chỉ 1m83.

Chính với cách xây đội hình như vậy mà Arsenal ngày càng được xem là một đội “lấy thịt đè người” điển hình, họ có cầu thủ sáng tạo nhưng rất nhiều bài đánh được Arteta dàn xếp với trọng tâm là tận dụng thể hình. Thứ bóng đá này không quá đẹp mắt, nhưng nó đã đưa Arsenal tiến xa hơn bất cứ đội hình Arsenal nào trong 1 thập kỷ qua.

Bài học cho MU & Real Madrid

Không chỉ 4 đội vào bán kết Cúp C1 mùa này, một số CLB khác cũng thành công khi có hướng đi đúng đắn. Man City bơi trong danh hiệu với Txiki Begiristain hỗ trợ Pep Guardiola, và mùa này Pep có thể giành thêm 3 cúp nữa dưới sự trợ giúp của tân giám đốc thể thao Hugo Viana. Trong khi đó Inter Milan vào 2 trận chung kết Cúp C1 từ khi Beppe Marotta trở thành giám đốc thể thao, Marotta dù chọn Conte, Inzaghi hay Chivu làm HLV thì ai cũng sẽ dùng sơ đồ 3 trung vệ để hợp đội hình Marota đã xây.

Hướng đi bây giờ của các CLB là hoặc họ đi theo tầm nhìn của giám đốc thể thao, hoặc theo tầm nhìn của HLV trưởng. PSG, Bayern và Inter Milan đại diện cho trường phái thứ nhất còn Arsenal, Atletico và Man City đi theo hướng đi thứ hai (nhưng Man City đang chuyển dịch sang mô hình thứ nhất vì Pep có thể sắp nghỉ). Dù thế nào, họ cũng đều có sự nhất quán trong cách làm việc và nhờ đó đã tạo ra những tập thể mạnh đủ sức tranh các chức vô địch.

Real Madrid không cúp từ lúc họ trở lại với tư duy dải "Ngân hà"

Đây sẽ là bài học lớn cho MU, Real Madrid hay Chelsea đã trở nên rối ren vì không có tầm nhìn. Real Madrid là ví dụ, trắng tay liền 2 mùa từ khi đón Mbappe về và tạo ra sự mất cân bằng đội hình khiến Ancelotti hay Alonso đều bất lực, để rồi giờ họ đang định tìm HLV mới theo tôn chỉ “làm tất cả những gì có thể để các ngôi sao tỏa sáng”, chứ không phải để thắng.

MU sau mùa này cũng sẽ phải giải quyết câu hỏi lớn. Họ đã sa thải Ruben Amorim chỉ vì HLV này quyết không xa rời lối đá của mình, thế nếu lối đá của Michael Carrick hiện tại không tiếp tục tạo ra hiệu quả thì MU có lại sa thải HLV tiếp? Điều đó sẽ chỉ càng nối dài cái vòng lặp tồi tệ mà MU đã bị cuốn vào suốt từ thời hậu Ferguson.