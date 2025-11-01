Tin mới nhất bóng đá sáng 1/11: Mbeumo hay nhất MU, 149 trọng tài bị cấm vì tiêu cực

Mbeumo hay nhất MU tháng 10

Mới đây, Bryan Mbeumo đã nhận giải thưởng "Cầu thủ MU xuất sắc nhất tháng 10" do cổ động viên bầu chọn. Tiền đạo người Cameroon nhận 67% lượt bầu chọn trên trang chủ đội bóng, áp đảo Senne Lammens (21%), Matthijs de Ligt (8%) và Matheus Cunha (4%). Trước đó, anh cũng nhận giải thưởng này vào tháng 8.

Mbeumo nhận giải hay nhất MU lần thứ 2/3 tháng gần đây

Bên cạnh đó, pha lập công của Harry Maguire trong trận MU thắng Liverpool 2-1 cũng được bầu chọn là "Bàn thắng đẹp nhất tháng 10".

149 trọng tài bị đình chỉ vì tiêu cực ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo AFP, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) vừa ra quyết định đình chỉ làm nhiệm vụ 149 trọng tài bị cáo buộc tham gia cá độ, lệnh cấm có thời hạn từ 8 đến 12 tháng.

Trước đó, TFF thực hiện cuộc điều tra toàn diện đối với 571 trọng tài tại các giải đấu chuyên nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả cho thấy, 371 trọng tài trong số này có tài khoản cá cược thể thao và 152 trọng tài tích cực tham gia cá độ. Ngoài 149 trọng tài nhận án cấm, 3 trọng tài khác vẫn đang bị điều tra trước khi có kết luận cuối cùng.

Rooney hé lộ đồng đội ăn ý nhất ở MU

Phát biểu trên chương trình "The Wayne Rooney Show" của BBC Sport , cựu tiền đạo Wayne Rooney tiết lộ Carlos Tevez chính là đối tác tấn công ưa thích của anh ở MU, chứ không phải Cristiano Ronaldo: “Tôi thực sự thích thi đấu cùng Tevez.

Truyền thông thường nói rằng 2 chúng tôi không thể chơi cùng nhau vì phong cách quá giống nhau. Sau đó, chúng tôi tập luyện chăm chỉ, rồi nảy ra ý tưởng luân phiên nhau chơi vị trí số 9 và số 10".

Sao Real - Barca được khuyên tập... thiền sau xô xát ở Siêu kinh điển

Trong chương trình giao lưu trực tuyến trên Youtuber, thủ môn Wojciech Szczesny đã khuyên các cầu thủ Real Madrid và Barcelona nên tập "thiền và thở", sau những khoảnh khắc căng thẳng với nhau ở trận Siêu kinh điển:

“Tôi đã học được rằng cảm xúc bộc phát không giúp ích gì cho mình. Ví dụ, sau trận Siêu kinh điển, mọi người cãi vã và xô xát, còn tôi chỉ nghĩ: 'Chúng ta đã thua trận, nhưng chúng ta phải bước tiếp'. Tôi khuyên mọi người nên tập thiền và luyện thở".