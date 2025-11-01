Nhận định trận HOT Ngoại hạng Anh: MU phục hận, Arsenal đến miền đất lành

Nottingham Forest - MU: "Quỷ đỏ" phục hận

MU đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Kể từ vòng 3 Ngoại hạng Anh, chỉ có Arsenal (16 điểm) kiếm được nhiều điểm hơn “Quỷ đỏ” (15 điểm, thắng 5, thua 2), và đoàn quân của HLV Ruben Amorim cũng là hàng công ghi nhiều bàn nhất trong giai đoạn này (14 bàn).

MU đang hồi sinh sẽ hành quân đến City Ground với mục tiêu phục hận khi từng để thua Nottingham Forest trong cả hai lượt trận ở mùa giải trước

Sau thất bại 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9, vị thế của Amorim tưởng chừng lung lay, nhưng MU đã đáp trả bằng chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, thành tích mà họ chưa làm được kể từ tháng 2/2024. Sau các chiến thắng trước Sunderland và Liverpool, “Quỷ đỏ” tiếp tục thăng hoa với trận thắng 4-2 trước Brighton tại Old Trafford.

Hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, MU là một trong ba đội thắng 100% số trận trong tháng 10 (cùng Arsenal và Aston Villa). Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, nửa đỏ thành Manchester hoàn toàn có thể vươn lên vị trí thứ hai sau vòng đấu cuối tuần này, tùy thuộc kết quả các trận khác.

Điểm trừ duy nhất với MU là phong độ sân khách. “Quỷ đỏ” mới chỉ giành 4/12 điểm tối đa trên sân đối phương mùa này, dù trong đó có chiến thắng ấn tượng trước Liverpool ngay tại Anfield. Đáng chú ý, MU đã thua cả hai chuyến làm khách gần nhất đến City Ground của Nottingham Forest, và nếu thất bại thêm lần nữa, “Quỷ đỏ” sẽ lần đầu tiên thua 3 trận liên tiếp tại đây kể từ giai đoạn 1965-1967.

Tuy nhiên, Nottingham Forest vẫn chưa thoát những ngày u ám. Họ đã mở ra chương mới với HLV Sean Dyche bằng chiến thắng quan trọng 2-0 trước Porto tại Europa League. Tuy nhiên, màn ra mắt của chiến lược gia người Anh ở Ngoại hạng Anh lại không suôn sẻ, khi Nottingham Forest thất bại 0-2 trên sân Bournemouth, khiến họ tiếp tục dậm chân trong khu vực xuống hạng, kém vị trí an toàn 3 điểm.

Nottingham Forest hiện đã thua 6 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 1), bao gồm 4 thất bại liên tiếp mà không ghi nổi bàn nào. Vấn đề lớn nhất của HLV Sean Dyche nằm ở hiệu suất ghi bàn nghèo nàn. Các đội bóng do ông dẫn dắt chỉ ghi bàn trong 4/14 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (9/13 với Everton, 1/1 với Nottingham Forest). Tính trên toàn bộ sự nghiệp, chiến lược gia người Anh có tỷ lệ bàn thắng/trận thấp nhất lịch sử giải đấu với 323 bàn sau 334 trận (trung bình 0,97 bàn/trận).

Trong bối cảnh Nottingham Forest vẫn tỏ ra bế tắc ở khâu dứt điểm, còn Cunha và Mbeumo bên phía MU đều đang đạt phong độ tốt, khả năng cao “Quỷ đỏ” sẽ nối dài chuỗi trận thăng hoa của mình bằng chiến thắng ngay tại City Ground.

Đội hình dự kiến Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs White, Hudson Odoi; Jesus MU: Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko Dự đoán tỷ số: Nottingham Forest 1-2 MU

Burnley - Arsenal: “Pháo thủ” đến miền đất lành

Tháng 10 đã mang tới niềm vui trọn vẹn dành cho Arsenal. Giữa tuần qua, “Pháo thủ” thiết lập kỷ lục mới của bóng đá Anh khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh chơi 6 trận trong một tháng mà không để thủng lưới bàn nào, minh chứng rõ ràng cho sự chắc chắn của hàng phòng ngự đang đạt đẳng cấp cao.

Arsenal đang có phong độ ổn định, đặc biệt là vẫn cực kỳ vững chắc nơi hàng phòng ngự

Ở vòng trước, Arsenal đã giành chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace. Đáng nói, vòng đấu đó còn chứng kiến Liverpool, Man City và Chelsea đồng loạt sảy chân, giúp “Pháo thủ” nới rộng cách biệt lên 4 điểm so với phần còn lại trên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Giờ đây, Arsenal đứng trước cơ hội thắng 4 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mà không để lọt lưới, điều họ chưa làm được kể từ thời chính HLV Mikel Arteta còn thi đấu vào năm 2014.

Đáng lo hơn cho Burnley, Arsenal đã thắng 13 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp trước các đội mới thăng hạng, và chỉ thua 1 trong 24 trận gần nhất trước các đối thủ từng thi đấu ở Championship mùa trước đó, thất bại duy nhất là trước Nottingham Forest vào tháng 5/2023.

Ngoài ra, Arsenal chưa từng thua Burnley trên sân Turf Moor tại hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1973. Dù Burnley từng đánh bại đội hình trẻ của Arsenal tại League Cup năm 2008, họ lại thua tan nát 0-5 trước “Pháo thủ” ngay trên sân nhà ở lần gặp nhau gần nhất vào năm 2024.

Dẫu vậy, thống kê quá khứ không phải lúc nào cũng phản ánh tương lai. Burnley đang có tinh thần hứng khởi sau hai chiến thắng liên tiếp trước Wolves và Leeds United. Đoàn quân của HLV Scott Parker hiện đã tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm xuống hạng, đồng thời kéo dài chuỗi phong độ ghi bàn ấn tượng, ghi bàn trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, khả năng tấn công đang khởi sắc của Burnley nhiều khả năng cũng sẽ trở nên vô hại trước tuyến sau kiên cố bên phía Arsenal. Từ những tình huống cố định hay bóng sống, “Pháo thủ” đều có đủ phương án để ghi bàn, qua đó hướng tới chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường.