Nhận định trận HOT Ngoại hạng Anh: MU phục hận, Arsenal đến miền đất lành

Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
(22h, 1/10, vòng 10 Ngoại hạng Anh) MU có cơ hội phục hận khi từng để thua Nottingham Forest trong cả hai lượt trận ở mùa giải trước. Trong khi đó, Arsenal hành quân tới sân đấu mà họ chưa từng thất bại trong khuôn khổ Premier League.

   

Nottingham Forest - MU: "Quỷ đỏ" phục hận

MU đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Kể từ vòng 3 Ngoại hạng Anh, chỉ có Arsenal (16 điểm) kiếm được nhiều điểm hơn “Quỷ đỏ” (15 điểm, thắng 5, thua 2), và đoàn quân của HLV Ruben Amorim cũng là hàng công ghi nhiều bàn nhất trong giai đoạn này (14 bàn).

MU&nbsp;đang hồi sinh sẽ hành quân đến City Ground&nbsp;với mục tiêu phục hận khi từng&nbsp;để thua Nottingham Forest trong cả hai lượt trận ở mùa giải trước

MU đang hồi sinh sẽ hành quân đến City Ground với mục tiêu phục hận khi từng để thua Nottingham Forest trong cả hai lượt trận ở mùa giải trước

Sau thất bại 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9, vị thế của Amorim tưởng chừng lung lay, nhưng MU đã đáp trả bằng chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, thành tích mà họ chưa làm được kể từ tháng 2/2024. Sau các chiến thắng trước Sunderland và Liverpool, “Quỷ đỏ” tiếp tục thăng hoa với trận thắng 4-2 trước Brighton tại Old Trafford.

Hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, MU là một trong ba đội thắng 100% số trận trong tháng 10 (cùng Arsenal và Aston Villa). Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, nửa đỏ thành Manchester hoàn toàn có thể vươn lên vị trí thứ hai sau vòng đấu cuối tuần này, tùy thuộc kết quả các trận khác.

Điểm trừ duy nhất với MU là phong độ sân khách. “Quỷ đỏ” mới chỉ giành 4/12 điểm tối đa trên sân đối phương mùa này, dù trong đó có chiến thắng ấn tượng trước Liverpool ngay tại Anfield. Đáng chú ý, MU đã thua cả hai chuyến làm khách gần nhất đến City Ground của Nottingham Forest, và nếu thất bại thêm lần nữa, “Quỷ đỏ” sẽ lần đầu tiên thua 3 trận liên tiếp tại đây kể từ giai đoạn 1965-1967.

Tuy nhiên, Nottingham Forest vẫn chưa thoát những ngày u ám. Họ đã mở ra chương mới với HLV Sean Dyche bằng chiến thắng quan trọng 2-0 trước Porto tại Europa League. Tuy nhiên, màn ra mắt của chiến lược gia người Anh ở Ngoại hạng Anh lại không suôn sẻ, khi Nottingham Forest thất bại 0-2 trên sân Bournemouth, khiến họ tiếp tục dậm chân trong khu vực xuống hạng, kém vị trí an toàn 3 điểm.

Nottingham Forest hiện đã thua 6 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 1), bao gồm 4 thất bại liên tiếp mà không ghi nổi bàn nào. Vấn đề lớn nhất của HLV Sean Dyche nằm ở hiệu suất ghi bàn nghèo nàn. Các đội bóng do ông dẫn dắt chỉ ghi bàn trong 4/14 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (9/13 với Everton, 1/1 với Nottingham Forest). Tính trên toàn bộ sự nghiệp, chiến lược gia người Anh có tỷ lệ bàn thắng/trận thấp nhất lịch sử giải đấu với 323 bàn sau 334 trận (trung bình 0,97 bàn/trận).

Trong bối cảnh Nottingham Forest vẫn tỏ ra bế tắc ở khâu dứt điểm, còn Cunha và Mbeumo bên phía MU đều đang đạt phong độ tốt, khả năng cao “Quỷ đỏ” sẽ nối dài chuỗi trận thăng hoa của mình bằng chiến thắng ngay tại City Ground.

Đội hình dự kiến

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs White, Hudson Odoi; Jesus

MU: Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

Dự đoán tỷ số: Nottingham Forest 1-2 MU

Burnley - Arsenal: “Pháo thủ” đến miền đất lành

Tháng 10 đã mang tới niềm vui trọn vẹn dành cho Arsenal. Giữa tuần qua, “Pháo thủ” thiết lập kỷ lục mới của bóng đá Anh khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh chơi 6 trận trong một tháng mà không để thủng lưới bàn nào, minh chứng rõ ràng cho sự chắc chắn của hàng phòng ngự đang đạt đẳng cấp cao.

Arsenal đang có&nbsp;phong độ ổn định,&nbsp;đặc biệt là vẫn cực kỳ vững chắc nơi hàng phòng ngự

Arsenal đang có phong độ ổn định, đặc biệt là vẫn cực kỳ vững chắc nơi hàng phòng ngự

Ở vòng trước, Arsenal đã giành chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace. Đáng nói, vòng đấu đó còn chứng kiến Liverpool, Man City và Chelsea đồng loạt sảy chân, giúp “Pháo thủ” nới rộng cách biệt lên 4 điểm so với phần còn lại trên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Giờ đây, Arsenal đứng trước cơ hội thắng 4 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mà không để lọt lưới, điều họ chưa làm được kể từ thời chính HLV Mikel Arteta còn thi đấu vào năm 2014.

Đáng lo hơn cho Burnley, Arsenal đã thắng 13 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp trước các đội mới thăng hạng, và chỉ thua 1 trong 24 trận gần nhất trước các đối thủ từng thi đấu ở Championship mùa trước đó, thất bại duy nhất là trước Nottingham Forest vào tháng 5/2023.

Ngoài ra, Arsenal chưa từng thua Burnley trên sân Turf Moor tại hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1973. Dù Burnley từng đánh bại đội hình trẻ của Arsenal tại League Cup năm 2008, họ lại thua tan nát 0-5 trước “Pháo thủ” ngay trên sân nhà ở lần gặp nhau gần nhất vào năm 2024.

Dẫu vậy, thống kê quá khứ không phải lúc nào cũng phản ánh tương lai. Burnley đang có tinh thần hứng khởi sau hai chiến thắng liên tiếp trước Wolves và Leeds United. Đoàn quân của HLV Scott Parker hiện đã tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm xuống hạng, đồng thời kéo dài chuỗi phong độ ghi bàn ấn tượng, ghi bàn trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, khả năng tấn công đang khởi sắc của Burnley nhiều khả năng cũng sẽ trở nên vô hại trước tuyến sau kiên cố bên phía Arsenal. Từ những tình huống cố định hay bóng sống, “Pháo thủ” đều có đủ phương án để ghi bàn, qua đó hướng tới chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đội hình dự kiến

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Dự đoán tỷ số: Burnley 0-2 Arsenal

Theo Sỹ Ánh

31/10/2025 23:30 PM (GMT+7)
