Ngoại hạng Anh như giải bóng bầu dục, MU - Liverpool còn đáng xem hơn Arsenal

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội 31/10/25 - Trực tiếp
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
1
Công An Hà Nội vs PVF-CAND 31/10/25 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
0
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
0
Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Ngoại hạng Anh như giải bóng bầu dục, MU - Liverpool còn đáng xem hơn Arsenal

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phải chăng, Ngoại hạng Anh đang ngày càng nhàm chán với những bàn thắng từ bóng dài, phạt góc, ném biên?

   

Có thể nói, bóng đá trực diện đã trở lại với Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2025/26. Giờ đây, thay vì phát triển lối chơi từ phần sân nhà, các đội ưu tiên chuyền lên phía trước, đưa bóng vào vòng cấm càng nhanh càng tốt, đồng thời cố gắng kiếm phạt góc hay thậm chí là ném biên.

Tuy nhiên, thật đáng lo khi thứ bóng đá trực diện đến thực dụng đó đang được tán dương. Người hâm mộ sẵn sàng tung hô những cầu thủ có khả năng ném biên mạnh, hay một bàn thắng đến từ pha dàn xếp đá phạt góc bài bản. Mỗi lần bàn thắng từ bóng chết xuất hiện, ống kính máy quay hướng vào các HLV chuyên trách tình huống cố định nhiều hơn là HLV trưởng. 

Nicolas Jover,&nbsp;HLV chuyên phụ trách tình huống cố định đang là "ngôi sao" ở Arsenal lẫn Ngoại hạng Anh

Nicolas Jover, HLV chuyên phụ trách tình huống cố định đang là "ngôi sao" ở Arsenal lẫn Ngoại hạng Anh

Giờ đây, cổ động viên Arsenal vẽ tranh tường, sáng tác bài hát riêng nhằm tôn vinh HLV chuyên phụ trách tình huống cố định Nicolas Jover.

Cuối tuần qua, sau khi Matty Cash ghi bàn cho Aston Villa từ pha phạt góc bài bản vào lưới Man City, hình ảnh HLV chuyên trách tình huống cố định Austin MacPhee xuất hiện trên truyền hình, chứ không phải HLV Unai Emery. Trong khi đó, 3 bàn thắng ở trận Tottenham - Everton (Tottenham thắng 3-0) đến từ những pha "không chiến", thậm chí 2 bàn đến từ tình huống phạt góc.

🏈 Ngoại hạng Anh không khác gì NFL

Sự “Mỹ hóa” của Ngoại hạng Anh không chỉ đến từ làn sóng các ông chủ người Mỹ thâu tóm đội bóng, mà còn từ tư duy chơi bóng như giải bóng bầu dục vô địch nước Mỹ (NFL) – nơi mọi tình huống đều được lập trình sẵn như sách giáo khoa.

Lấy ví dụ, đội đầu bảng Arsenal đã ghi tổng cộng 16 bàn thắng sau 9 trận, trong đó có 9 bàn từ tình huống cố định, 2 bàn từ penalty và chỉ 5 bàn từ bóng sống. Đáng chú ý, "Pháo thủ" xếp dưới 14 đội ở chỉ số ghi bàn từ bóng sống.

Nếu dựa vào tiêu chí này, rõ ràng Man City (xếp đầu danh sách các đội ghi bàn từ bóng sống), Liverpool (hạng 2), Tottenham (hạng 3) hay thậm chí cả MU (6) còn đáng xem hơn thầy trò HLV Mikel Arteta.

Arsenal chỉ xếp thứ 15/20 Ngoại hạng Anh về số bàn thắng từ bóng sống

Arsenal chỉ xếp thứ 15/20 Ngoại hạng Anh về số bàn thắng từ bóng sống

Không phải ngẫu nhiên, cựu trung vệ Jamie Carragher gọi Gabriel Magalhaes là “cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất Ngoại hạng Anh hiện nay” bởi khả năng chuyển hóa bàn thắng cực cao trong các tình huống cố định.

Phải chăng với Arteta, những pha "không chiến" trong vòng cấm thực sự hấp dẫn hơn tình huống phối hợp nhuần nhuyễn và ghi bàn?

📊 Những con số không biết nói dối

Những con số thống kê chỉ ra điều ngược lại với thứ bóng đá hấp dẫn mà người hâm mộ mong đợi: Tổng số bàn thắng mùa này chỉ là 241, trung bình 2,68 bàn/trận – tỷ lệ thấp nhất kể từ mùa 2017/18. Trong khi đó, tỷ lệ bàn thắng từ phạt góc tăng kỷ lục (18,7%), chưa kể thời gian bóng thực sự lăn trên sân chỉ còn 55 phút 12 giây mỗi trận, thấp nhất kể từ mùa 2022/23.

Mặt khác, các trận đấu thường kéo dài hơn 100 phút (do VAR và bù giờ nhiều hơn), thậm chí nhiều đội mất hơn 2 phút chỉ để thực hiện một tình huống phạt góc. Điều này khiến trận đấu bị ngắt quãng liên tục, giống như người hâm mộ đang thực sự theo dõi NFL.

Số bàn thắng trung bình mỗi trận ở Ngoại hạng Anh suy giảm ở mùa giải 2025/26

Số bàn thắng trung bình mỗi trận ở Ngoại hạng Anh suy giảm ở mùa giải 2025/26

Số bàn thắng từ phạt góc tăng đột biến

Số bàn thắng từ phạt góc tăng đột biến

Tổng số đường chuyền mỗi trận cũng giảm đi vì các đội ưu tiên chơi bóng dài

Tổng số đường chuyền mỗi trận cũng giảm đi vì các đội ưu tiên chơi bóng dài

⚖️ Ngoại hạng Anh ngày càng cân bằng

Công bằng mà nói, lối chơi kiểm soát bóng đang dần lỗi thời. Cầu thủ ngày càng sợ rủi ro và phát ngán việc chuyền qua chuyền lại mà không tấn công.

Ngày trước, các HLV ám ảnh với tỷ lệ chuyền chính xác, các thủ môn bị ép phải chơi chân, dẫn đến vô số sai lầm ngớ ngẩn ở vòng cấm địa. Đội nào cũng cố bắt chước lối chơi của HLV Pep Guardiola, nhưng lại không có đủ con người chất lượng để làm điều đó.

Để rồi giờ đây, các HLV lại đua nhau chạy theo mốt ngược lại – bóng dài, phạt góc, ném biên chiến thuật. Một đội làm tốt như Arsenal hay Brentford thì lập tức hàng loạt đội khác bắt chước.

Nhiều ý kiến cho rằng, điều đó tạo nên sự cân bằng cho Ngoại hạng Anh, giúp những đội nhỏ như Bournemouth hay Sunderland vươn lên top 4. Nhưng thực tế, sự hiệu quả ở tình huống cố định không thể là lời giải cho mọi thành công.

Người hâm mộ không nên quá hào hứng với những bàn thắng đến từ bóng chết

Người hâm mộ không nên quá hào hứng với những bàn thắng đến từ bóng chết

⚽ Ngoại hạng Anh không cần những "bản sao của Stoke City"

Suy cho cùng, bóng đá cần có sự cân bằng giữa chiến thuật và cảm xúc, giữa khoa học và sáng tạo. Đội bóng làm được điều đó tốt nhất hiện nay chính là PSG. Nhà vô địch châu Âu có thể chơi nhanh, trực diện khi cần, nhưng vẫn duy trì khả năng triển khai lối chơi qua tuyến giữa và khai thác khoảng trống ở 2 biên.

Không phải đội nào cũng sở hữu tiềm lực như PSG, nhưng thứ bóng đá mà họ theo đuổi mới là thứ bóng đá hiện đại thực thụ. Đó cũng là cái đích mà các đội Ngoại hạng Anh nên hướng tới để tăng cường chất lượng trận đấu, chứ không phải mỗi đội cố gắng trở thành phiên bản “nâng cấp” của Stoke City thời Tony Pulis, nơi mọi thứ xoay quanh ném biên, phạt góc và sút xa.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
MU nhắm sao 40 triệu bảng gia cố tuyến giữa, chấn thương Yamal phức tạp (Clip tin nóng)
MU nhắm sao 40 triệu bảng gia cố tuyến giữa, chấn thương Yamal phức tạp (Clip tin nóng)

MU đã tìm được mục tiêu nhằm củng cố vị trí trung tâm của hàng tiền vệ cho HLV Ruben Amorim và các tin tức đáng chú ý khác.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/10/2025 18:08 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN