Ngoại hạng Anh như giải bóng bầu dục, MU - Liverpool còn đáng xem hơn Arsenal

Có thể nói, bóng đá trực diện đã trở lại với Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2025/26. Giờ đây, thay vì phát triển lối chơi từ phần sân nhà, các đội ưu tiên chuyền lên phía trước, đưa bóng vào vòng cấm càng nhanh càng tốt, đồng thời cố gắng kiếm phạt góc hay thậm chí là ném biên.

Tuy nhiên, thật đáng lo khi thứ bóng đá trực diện đến thực dụng đó đang được tán dương. Người hâm mộ sẵn sàng tung hô những cầu thủ có khả năng ném biên mạnh, hay một bàn thắng đến từ pha dàn xếp đá phạt góc bài bản. Mỗi lần bàn thắng từ bóng chết xuất hiện, ống kính máy quay hướng vào các HLV chuyên trách tình huống cố định nhiều hơn là HLV trưởng.

Nicolas Jover, HLV chuyên phụ trách tình huống cố định đang là "ngôi sao" ở Arsenal lẫn Ngoại hạng Anh

Giờ đây, cổ động viên Arsenal vẽ tranh tường, sáng tác bài hát riêng nhằm tôn vinh HLV chuyên phụ trách tình huống cố định Nicolas Jover.

Cuối tuần qua, sau khi Matty Cash ghi bàn cho Aston Villa từ pha phạt góc bài bản vào lưới Man City, hình ảnh HLV chuyên trách tình huống cố định Austin MacPhee xuất hiện trên truyền hình, chứ không phải HLV Unai Emery. Trong khi đó, 3 bàn thắng ở trận Tottenham - Everton (Tottenham thắng 3-0) đến từ những pha "không chiến", thậm chí 2 bàn đến từ tình huống phạt góc.

🏈 Ngoại hạng Anh không khác gì NFL

Sự “Mỹ hóa” của Ngoại hạng Anh không chỉ đến từ làn sóng các ông chủ người Mỹ thâu tóm đội bóng, mà còn từ tư duy chơi bóng như giải bóng bầu dục vô địch nước Mỹ (NFL) – nơi mọi tình huống đều được lập trình sẵn như sách giáo khoa.

Lấy ví dụ, đội đầu bảng Arsenal đã ghi tổng cộng 16 bàn thắng sau 9 trận, trong đó có 9 bàn từ tình huống cố định, 2 bàn từ penalty và chỉ 5 bàn từ bóng sống. Đáng chú ý, "Pháo thủ" xếp dưới 14 đội ở chỉ số ghi bàn từ bóng sống.

Nếu dựa vào tiêu chí này, rõ ràng Man City (xếp đầu danh sách các đội ghi bàn từ bóng sống), Liverpool (hạng 2), Tottenham (hạng 3) hay thậm chí cả MU (6) còn đáng xem hơn thầy trò HLV Mikel Arteta.

Arsenal chỉ xếp thứ 15/20 Ngoại hạng Anh về số bàn thắng từ bóng sống

Không phải ngẫu nhiên, cựu trung vệ Jamie Carragher gọi Gabriel Magalhaes là “cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất Ngoại hạng Anh hiện nay” bởi khả năng chuyển hóa bàn thắng cực cao trong các tình huống cố định.

Phải chăng với Arteta, những pha "không chiến" trong vòng cấm thực sự hấp dẫn hơn tình huống phối hợp nhuần nhuyễn và ghi bàn?

📊 Những con số không biết nói dối

Những con số thống kê chỉ ra điều ngược lại với thứ bóng đá hấp dẫn mà người hâm mộ mong đợi: Tổng số bàn thắng mùa này chỉ là 241, trung bình 2,68 bàn/trận – tỷ lệ thấp nhất kể từ mùa 2017/18. Trong khi đó, tỷ lệ bàn thắng từ phạt góc tăng kỷ lục (18,7%), chưa kể thời gian bóng thực sự lăn trên sân chỉ còn 55 phút 12 giây mỗi trận, thấp nhất kể từ mùa 2022/23.

Mặt khác, các trận đấu thường kéo dài hơn 100 phút (do VAR và bù giờ nhiều hơn), thậm chí nhiều đội mất hơn 2 phút chỉ để thực hiện một tình huống phạt góc. Điều này khiến trận đấu bị ngắt quãng liên tục, giống như người hâm mộ đang thực sự theo dõi NFL.

Số bàn thắng trung bình mỗi trận ở Ngoại hạng Anh suy giảm ở mùa giải 2025/26

Số bàn thắng từ phạt góc tăng đột biến

Tổng số đường chuyền mỗi trận cũng giảm đi vì các đội ưu tiên chơi bóng dài

⚖️ Ngoại hạng Anh ngày càng cân bằng

Công bằng mà nói, lối chơi kiểm soát bóng đang dần lỗi thời. Cầu thủ ngày càng sợ rủi ro và phát ngán việc chuyền qua chuyền lại mà không tấn công.

Ngày trước, các HLV ám ảnh với tỷ lệ chuyền chính xác, các thủ môn bị ép phải chơi chân, dẫn đến vô số sai lầm ngớ ngẩn ở vòng cấm địa. Đội nào cũng cố bắt chước lối chơi của HLV Pep Guardiola, nhưng lại không có đủ con người chất lượng để làm điều đó.

Để rồi giờ đây, các HLV lại đua nhau chạy theo mốt ngược lại – bóng dài, phạt góc, ném biên chiến thuật. Một đội làm tốt như Arsenal hay Brentford thì lập tức hàng loạt đội khác bắt chước.

Nhiều ý kiến cho rằng, điều đó tạo nên sự cân bằng cho Ngoại hạng Anh, giúp những đội nhỏ như Bournemouth hay Sunderland vươn lên top 4. Nhưng thực tế, sự hiệu quả ở tình huống cố định không thể là lời giải cho mọi thành công.

Người hâm mộ không nên quá hào hứng với những bàn thắng đến từ bóng chết

⚽ Ngoại hạng Anh không cần những "bản sao của Stoke City"

Suy cho cùng, bóng đá cần có sự cân bằng giữa chiến thuật và cảm xúc, giữa khoa học và sáng tạo. Đội bóng làm được điều đó tốt nhất hiện nay chính là PSG. Nhà vô địch châu Âu có thể chơi nhanh, trực diện khi cần, nhưng vẫn duy trì khả năng triển khai lối chơi qua tuyến giữa và khai thác khoảng trống ở 2 biên.

Không phải đội nào cũng sở hữu tiềm lực như PSG, nhưng thứ bóng đá mà họ theo đuổi mới là thứ bóng đá hiện đại thực thụ. Đó cũng là cái đích mà các đội Ngoại hạng Anh nên hướng tới để tăng cường chất lượng trận đấu, chứ không phải mỗi đội cố gắng trở thành phiên bản “nâng cấp” của Stoke City thời Tony Pulis, nơi mọi thứ xoay quanh ném biên, phạt góc và sút xa.