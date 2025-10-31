Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sếp lớn báo tin vui: MU sẵn sàng mua sắm, hé lộ tiêu chí tuyển tân binh

Giám đốc bóng đá của Man United, Jason Wilcox tiết lộ Man United sẽ tiếp tục mua sắm sau thắng lợi hồi hè.

   

Sếp lớn hài lòng với những khoản đầu tư hồi hè

Rất lâu rồi người hâm mộ Man United mới cảm thấy đội bóng con cưng hoạt động chuyển nhượng hiệu quả đến thế. Mặc dù khởi đầu có phần chậm chạp nhưng với 3 chiến thắng liên tiếp, "Quỷ đỏ" đã có mặt trong nhóm đầu của bảng xếp hạng, chỉ kém 6 điểm so với đội dẫn đầu. 

Jason Wilcox (trái) rất hài lòng với Amorim và các tân binh của Man United hồi hè

Jason Wilcox (trái) rất hài lòng với Amorim và các tân binh của Man United hồi hè

Điều đáng nói ở đây là những bản hợp đồng hồi hè đều đang chơi tốt. Bộ ba trên hàng công là Cunha - Mbeumo - Sesko đều đã ghi bàn và quan trọng hơn là họ đang phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, bản hợp đồng được coi là "đầu tư mạo hiểm" mang tên Senne Lammens cũng mang tới sự chắc chắn cho khung thành của "Quỷ đỏ".

Trả lời phỏng vấn mới đây, giám đốc bóng đá của Man United, Jason Wilcox, không giấu nổi sự hài lòng về những khoản đầu tư đã bỏ ra trong mùa hè. "Tôi nghĩ hai ví dụ điển hình là Benjamin Sesko và Senne Lammens. Mọi người đều thấy quá trình thích nghi của họ với đội bóng mới, giải đấu mới. Chúng tôi thực sự rất hài lòng. Họ đều còn rất trẻ, những bản hợp đồng hướng tới tương lai nhưng lại hòa nhập nhanh chóng.

Họ là những hạt giống tuyệt vời. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi rất lạc quan rằng đội bóng đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã vạch ra kế hoạch rất rõ ràng. Chúng tôi dự đoán được những giai đoạn khó khăn nên tất cả đều bình tĩnh, bất kể bên ngoài (báo chí) có ồn ào như thế nào đi chăng nữa. 

Tôi theo dõi rất kỹ những buổi tập. Tôi có thể thấy được cường độ, cách họ nỗ lực tập luyện, giao tiếp và cùng nhau cố gắng. Ai cũng hiểu rằng thất bại là điều không được phép xảy ra tại đây".

Wilcox xác nhận MU sẽ tiếp tục mua sắm, hé lộ tiêu chí tuyển tân binh

Một tin vui với người hâm mộ khi Jason Wilcox xác nhận đã cùng HLV Ruben Amorim thảo luận cho chiến lược chuyển nhượng sắp tới. Cả hai đều thống nhất rằng đội bóng vẫn cần bổ sung những tân binh chất lượng nếu như muốn cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, Wilcox cũng tiết lộ 2 tiêu chí cho tân binh.

"Như tôi đã nói, chúng tôi có kế hoạch rất rõ ràng. Tôi cùng Ruben (Amorim) đã thảo luận những khu vực trên sân mà đội bóng cần cải thiện trong thời gian tới. Chúng tôi cần tiếp tục đầu tư mới có thể hiện thực hóa giấc mơ được dự Champions League, hay vô địch Ngoại hạng Anh. Chúng tôi cần phải mua đúng cầu thủ. 

Những cầu thủ phù hợp không chỉ có tài năng mà còn phải biết chịu áp lực, có thể đưa đội bóng tiến lên phía trước. Họ cần có nhân cách đúng đắn và mang lại điều gì đó khác biệt cho đội. Chúng tôi thực sự hài lòng với vị trí hiện tại, nhưng chúng tôi biết rằng mình phải cải thiện. 

Các cầu thủ sẽ không bao giờ hài lòng, Ruben sẽ không bao giờ hài lòng, tôi cũng vậy, đó là cách chúng tôi được hình thành. Chúng tôi luôn tìm cách để tiến bộ. Bất kỳ ai làm việc tại Manchester United đều phải có suy nghĩ như vậy, và họ đang làm thế, với những tiêu chuẩn mà chúng tôi đang đặt ra mỗi ngày".

HLV Amorim điều chỉnh chiến thuật tinh tế, MU "bay" trên đôi cánh Cunha - Mbeumo
HLV Amorim điều chỉnh chiến thuật tinh tế, MU "bay" trên đôi cánh Cunha - Mbeumo

Manchester United đang thăng hoa. Các khoản đầu tư của họ đang cho thấy sự “đáng đồng tiền bát gạo”. Đây là thời khắc mà người hâm mộ Quỷ đỏ có thể...

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

31/10/2025 15:25 PM (GMT+7)
