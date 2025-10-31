Vinicius bất mãn HLV Alonso đòi rời Real Madrid, tin đồn MU dang tay cứu rỗi

Theo tờ The Sun, các nguồn tin thân cận với Vinicius cho biết cầu thủ này tin rằng mối quan hệ rạn nứt với HLV Alonso là không thể hàn gắn. Tiền đạo này thậm chí đang cân nhắc rời khỏi sân Bernabeu.

Tờ báo này cho hay MU tận dụng mâu thuẫn giữa Vinicius và Alonso để gạ ngôi sao sinh năm 2000 đến với sân Old Trafford. Trong trường hợp anh sẵn sàng ra đi, điều này sẽ châm ngòi cho cuộc đại chiến trên thị trường chuyển nhượng. Không chỉ có MU, một số ông lớn khác tại Anh như Liverpool hay Chelsea đều muốn có sự phục vụ của Vinicius.

Vinicius đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp

Hợp đồng của Vinicius với Real Madrid còn thời hạn đến hè 2027. Điều này đồng nghĩa "Los Blancos" không còn nhiều thời gian để xem xét việc quyết tâm giữ chân tiền đạo người Brazil hay để anh rời đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Việc mua Vinicius khi anh ở năm cuối hợp đồng với Real Madrid có thể mang đến mức giá hời cho các đội bóng Anh. Còn vào hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha định giá ngôi sao này lên tới 130 triệu bảng.

Vinicius gần đây xin lỗi về khoảnh khắc mất kiểm soát của mình, khi anh bị thay ra trong hiệp hai ở trận Real Madrid thắng 2-1 Barcelona. Cầu thủ này bất mãn với HLV Alonso, liên tục tuyên bố sẽ tìm cách rời khỏi "Los Blancos".

Lời xin lỗi của Vinicius cụ thể như sau: "Hôm nay, tôi muốn xin lỗi tất cả các CĐV vì phản ứng của mình khi bị thay ra trong trận El Clasico. Tôi cũng muốn xin lỗi lần nữa tới các đồng đội, CLB và chủ tịch Perez".

Lời xin lỗi của Vinicius không được lòng một số CĐV khi anh không nhắc tới HLV Alonso. Đó là lý do để dư luận tin rằng mối quan hệ giữa Vinicius và Alonso không thể còn cứu vãn.