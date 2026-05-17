Tin mới nhất bóng đá chiều 17/5: Chelsea chính thức bổ nhiệm HLV Alonso

Chelsea chính thức bổ nhiệm HLV Alonso

Chiều 17/5 (giờ Việt Nam), Chelsea đã chính thức thông báo bổ nhiệm Xabi Alonso làm tân HLV trưởng trên trang chủ. Đúng như những gì truyền thông Anh đưa tin từ trước, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và sẽ đảm nhận vai trò từ ngày 1/7. Dù vậy, ông được cho là sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức, bao gồm cả việc tham gia vào kế hoạch chuyển nhượng hè 2026.

"Câu lạc bộ bóng đá Chelsea vui mừng thông báo việc bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1/7, sau khi ký hợp đồng có thời hạn 4 năm tại Stamford Bridge", trích đoạn thông báo trên trang chủ Chelsea.

Theo The Athletic, Chelsea bổ nhiệm Alonso dưới vai trò người quản lý (manager) thay vì chỉ là HLV trưởng (head coach). Điều này đồng nghĩa, ông có quyền hạn rộng hơn trong các quyết định chuyên môn, chuyển nhượng và định hướng tương lai cho đội bóng.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, Xabi Alonso cho biết: “Chelsea là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới và tôi vô cùng tự hào khi trở thành huấn luyện viên của đội bóng vĩ đại này.

Qua những cuộc trao đổi với ban lãnh đạo và bộ phận thể thao, tôi nhận thấy chúng tôi cùng chung tham vọng. Chúng tôi muốn xây dựng đội bóng có khả năng cạnh tranh ổn định ở đẳng cấp cao nhất và chiến đấu cho các danh hiệu.

Đội hình hiện tại sở hữu rất nhiều tài năng cùng tiềm năng to lớn và sẽ là vinh dự lớn đối với tôi khi được dẫn dắt đội bóng này. Giờ đây, trọng tâm là làm việc chăm chỉ, xây dựng văn hóa phù hợp và giành các danh hiệu".

Chelsea mua thủ môn mới từ Sunderland

Chelsea sẵn sàng dốc hầu bao chiêu mộ thủ môn Robin Roefs của Sunderland để làm quà ra mắt cho tân huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso. Theo tin từ Sky Sports, Chelsea có thể phải nhả tận 50 triệu bảng cho Roefs, nhưng mức giá này được xem là chấp nhận được trong bối cảnh vị trí thủ môn của Chelsea rất bất ổn trong cả mùa giải.

Rodri chưa vội gia hạn

Rodri cho biết mặc dù hợp đồng của anh chỉ còn 1 năm nữa nhưng anh chưa muốn nói chuyện gia hạn với Man City. “Lúc này chúng tôi sẽ tập trung hết tâm trí cho Premier League và tôi không muốn bất cứ vấn đề bên ngoài nào ảnh hưởng đến điều đó”, Rodri nói.

Pogba chấn thương

Mùa giải đã kết thúc với Paul Pogba dù Monaco còn 1 trận nữa ở Ligue 1. Tiền vệ người Pháp bị đau ở bắp đùi và anh sẽ chỉ ra sân tổng cộng 6 trận mùa này, trong đó 3 trận đến ở 6 vòng gần nhất của Monaco. Đội bóng Công quốc đang đứng thứ 7 ở Ligue 1 và họ chỉ có cơ hội tranh vé dự Conference League mùa sau khi đang kém Marseille 2 điểm.

Barcelona xác nhận chia tay Lewandowski

Trên trang chủ, Barcelona chính thức xác nhận Robert Lewandowski sẽ rời đi vào cuối mùa giải 2025/26, khép lại quãng thời gian 4 năm thành công cùng đội chủ sân Nou Camp. Tiền đạo người Ba Lan cũng đăng bài viết đầy cảm xúc trên mạng xã hội để tri ân Barca:

"Sau 4 năm đầy thử thách và nỗ lực, đã đến lúc phải bước tiếp. Tôi ra đi với cảm giác rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. 4 mùa giải, 3 chức vô địch La Liga. Tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu thương mà người hâm mộ dành cho tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Cảm ơn tất cả những người tôi đã gặp trong suốt 4 năm tuyệt vời này".

Gia nhập Barca từ Bayern Munich mức phí 50 triệu euro vào năm 2022, Lewandowski đóng góp 119 bàn sau 191 lần ra sân, xếp thứ 14 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của câu lạc bộ. Anh cũng giành 7 danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch La Liga và 3 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Olise xuất sắc nhất Bundesliga 2025/26

Trong buổi lễ nhận cúp vô địch Bundesliga 2025/26 của Bayern Munich, đại diện ban tổ chức giải đấu cũng chính thức trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" cho Michael Olise. Ngôi sao người Pháp trải qua mùa giải bùng nổ với 15 bàn thắng, 19 pha kiến ​​tạo, trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ mùa giải 2019/20 có ít nhất 15 bàn thắng và 15 pha kiến ​​tạo trong một mùa giải.

Carvajal rời Real Madrid vì không muốn dự bị cho Arnold

Theo The Athletic, Real Madrid sẽ chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn trong mùa hè này và đội trưởng Dani Carvajal sẽ là sự ra đi đáng chú ý nhất. Được biết, ban huấn luyện đội bóng quyết định ưu tiên Trent Alexander-Arnold làm hậu vệ phải số 1 trong tương lai, vì vậy Carvajal quyết định tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn ở đội bóng khác thay vì chấp nhận ngồi dự bị. Điều này đồng nghĩa, ngôi sao 34 tuổi sẽ khép lại quãng thời gian 13 năm gắn bó cùng "Đội bóng hoàng gia".

MU được khuyên đưa Ferdinand - Vidic về phò tá Carrick

Bình luận trên Goal, cựu tiền đạo Louis Saha khuyên MU chiêu mộ một số huyền thoại vào đội ngũ huấn luyện của Michael Carrick, sau khi bổ nhiệm nhà cầm quân 44 tuổi bản chính thức dẫn dắt "Quỷ đỏ": "Ai có thể thách thức Carrick, không phải theo hướng tiêu cực mà là đưa ra ý tưởng khác biệt? Tôi sẽ nghĩ đến Rio Ferdinand, Patrice Evra hoặc Nemanja Vidic".