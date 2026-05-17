Quỳnh Hương 1m87 oanh tạc hàng chắn "khổng lồ" Trung Quốc, ghi 23 điểm đẳng cấp

Đối đầu "bức tường thành" 1m90 từ Trung Quốc

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền Cup năm nay tiếp tục chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa. Trận chạm trán giữa Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 và đại diện đến từ đất nước tỷ dân, đội trẻ Giang Tô chính là tâm điểm thu hút sự chú ý của hàng vạn người hâm mộ.

Giang Tô vốn nổi tiếng là cái nôi đào tạo bóng chuyền hàng đầu với dàn cầu thủ sở hữu thể hình vô cùng lý tưởng, trong đó rất nhiều tay đập có chiều cao vượt trội trên 1m90.

Quỳnh Hương (số 14) ở trận gặp Giang Tô (Trung Quốc) chiều 16/5.

Trước một "vách tường thành" kiên cố và có chất lượng chuyên môn cực cao như vậy, đại diện của Việt Nam đã gặp phải vô vàn áp lực. Dù đã chiến đấu ngoan cường suốt 4 set đấu căng thẳng, đội bóng áo lính vẫn phải chấp nhận trận thua chung cuộc với tỷ số 1-3. Tuy nhiên, ngay trong thất bại ấy, một ngôi sao rực rỡ đã bước ra ánh sáng và làm lu mờ dàn ngoại binh cao lớn, đó chính là Phạm Quỳnh Hương.

Màn "bắn hạ" ngoạn mục và bộ chỉ số ấn tượng của chủ công 18 tuổi

Sinh năm 2008 và mới bước sang tuổi 18, Phạm Quỳnh Hương đã sớm sở hữu chiều cao khủng 1m87 cùng sải tay dài ấn tượng. Đối đầu với hệ thống phòng ngự "khổng lồ" của trẻ Giang Tô, tay đập trẻ của Thông tin không hề tỏ ra lép vế hay e sợ. Ngược lại, cô gái trẻ liên tục tạo nên những cú đập trên lưới bằng những pha tấn công biên giàu tốc độ và những cú nã đại bác sấm sét.

Suốt 4 set trận đấu, Quỳnh Hương đã sắm vai "máy ghi điểm" đỉnh cao khi mang về tới 23 điểm cho đội nhà, vươn lên trở thành VĐV ghi điểm nhiều nhất trận đấu bên phía Việt Nam. Trong số 23 điểm đẳng cấp này, chủ công sinh năm 2008 đã có tới 4 pha chắn bóng thành công ngay trước mũi các tay đập cao lớn của Trung Quốc và đóng góp thêm 1 điểm phát bóng ăn điểm trực tiếp (ace).

Thông số ấn tượng của Phạm Quỳnh Hương ở trận đấu giữa Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 và Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh BCVN

Đáng chú ý hơn cả, hiệu suất tấn công của Quỳnh Hương trong trận này đạt xấp xỉ 35%. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng và là niềm mơ ước của nhiều chủ công kỳ cựu khi phải đối đầu với một hàng chắn có chiều cao trung bình trên 1m90 cùng khả năng bọc lót vô cùng kín kẽ của đội bạn.

Bản lĩnh ngôi sao tấn công số 1 và tương lai của bóng chuyền Việt Nam

Màn trình diễn bùng nổ trước trẻ Giang Tô không chỉ là một trận đấu xuất thần nhất thời, mà nó là lời khẳng định đanh thép cho vị thế ngôi sao tấn công số 1 hiện tại của Phạm Quỳnh Hương tại CLB Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19. Ở tuổi 18, khi nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa vẫn đang tích lũy kinh nghiệm ở các giải trẻ, Quỳnh Hương đã và đang gánh vác trọng trách vô cùng lớn lao ở đội một.

Quỳnh Hương (14) với chiều cao nổi bật trong màu áo Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19.

Sự trưởng thành vượt bậc của cô gái sinh năm 2008 không chỉ thể hiện ở những con số thống kê khô khan, mà nằm ở bản lĩnh thi đấu kiên cường và sự lì lợm đáng nể. Trước áp lực nghẹt thở từ phía đối thủ, Quỳnh Hương vẫn giữ được sự tỉnh táo, biết cách xử lý tình huống thông minh và vượt qua áp lực tâm lý một cách ngoạn mục.

Với phong độ thăng hoa, thể hình lý tưởng hiếm có cùng tinh thần chiến đấu đội bóng áo lính, Phạm Quỳnh Hương chắc chắn sẽ là quân bài bùng nổ, một "vũ khí hạng nặng" của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam trong tương lai gần. Người hâm mộ nước nhà hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một chương mới đầy vinh quang từ viên ngọc quý này.