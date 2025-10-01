Tin mới nhất bóng đá chiều 1/10: CĐV Galatasaray có hành động đẹp

CĐV Galatasaray có hành động đẹp

CĐV Galatasaray vẫn luôn nổi tiếng về độ cuồng nhiệt và sẵn sàng gây hấn với đối thủ. Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy vẻ đẹp của bóng đá khi gửi lời tri ân tới Diogo Jota, cựu cầu thủ Liverpool đã qua đời hồi hè do tai nạn giao thông.

CĐV Galatasaray gửi lời tri ân tới Diogo Jota

Barcelona báo lỗ 17 triệu euro

Barcelona vừa công bố kết quả tài chính cho mùa giải 2024–25 với khoản lỗ ròng là 17 triệu euro. Theo báo cáo, các hoạt động kinh doanh thông thường của CLB đã tạo ra lợi nhuận ròng 2 triệu euro, nhưng các khoản mục bất thường đã đẩy số dư xuống mức âm. Mặc dù vậy, Barça khẳng định kết quả này là rất khả quan bởi họ đang mất kha khá doanh thu do sửa chữa sân Camp Nou.

U20 Nhật Bản 90% có vé đi tiếp, U20 Hàn Quốc gặp khó

Tại giải vô địch thế giới U20 đang diễn ra tại New Zealand, tình cảnh của hai ông lớn của châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đang trái ngược hoàn toàn. U20 Nhật Bản gần như nắm chắc vé đi tiếp sau khi có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở vòng bảng. Lượt cuối, họ chỉ cần hoà New Zealand là có ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U20 Hàn Quốc chỉ có 1 điểm/2 trận và đang xếp cuối bảng. Lượt cuối, họ buộc phải thắng đậm Panama và cầu mong đội đầu bảng Paraguay "sảy chân" trước Chile.

Cựu sao MU khen Solskjaer giỏi hơn Slot, chỉ thua Guardiola

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Tiktok Football Planet, Phil Jones đã được yêu cầu so sánh ông thầy cũ Ole Gunnar Solskjaer với một số HLV Ngoại hạng Anh hiện tại. Cụ thể, cựu hậu vệ 33 tuổi sẽ im lặng cho đến khi người phỏng vấn xướng tên nhà cầm quân mà anh cho là giỏi hơn Solskjaer.

Phil Jones cho rằng Solskjaer "trên trình" Amorim

Kết quả, Phil Jones hoàn toàn "phớt lờ" Frank Lampard, Graham Potter, Eddie Howe (Newcastle), Thomas Frank (Tottenham) Ange Postecoglou (Nottingham Forest) hay thậm chí cả Arne Slot (Liverpool), Ruben Amorim (HLV đương nhiệm MU). Trò chơi chỉ kết thúc ở thời điểm cái tên Pep Guardiola (Man City) được nhắc đến.

"Ronaldo không làm xáo trộn Juventus"

Trả lời phỏng vấn BSMT, cựu cầu thủ Juventus, Federico Bernardeschi đã phủ nhận quan điểm cho rằng Cristiano Ronaldo đã khiến Juventus "mất cân bằng" trong giai đoạn khoác áo đội bóng này (2018-2021):

“Không, tôi không nghĩ Ronaldo làm mất cân bằng đội hình Juventus. Ngay mùa giải đầu tiên sau khi anh ấy đến, chúng tôi thực sự đã có thể vô địch Champions League. Nói rằng Ronaldo phá vỡ sự cân bằng nội bộ Juventus là không đúng; điều đó chẳng khác nào một lời biện hộ. Nếu Juvetus không vô địch Champions League cùng Ronaldo, đó không phải lỗi của anh ấy, mà là lỗi của tất cả mọi người".

Real chúc mừng Alcaraz vô địch Japan Open

Trên Twitter chính thức, CLB Real Madrid đã gửi lời chúc mừng tới Carlos Alcaraz, sau khi tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại Taylor Fritz để vô địch Japan Open. Danh hiệu này giúp Alcaraz chắc chắn khép lại năm 2025 với vị trí số 1 thế giới và trở thành tay vợt thứ 6 trong lịch sử giành 8 danh hiệu trong 1 mùa giải.

"Chúc mừng chiến thắng đầu tiên tại Japan Open, Carlos Alcaraz thân mến. Chúng tôi, những người hâm mộ Real Madrid, vô cùng vui mừng trước chiến thắng tiếp theo của tay vợt số 1 thế giới", trích bài viết trên Twitter của Real.

HLV tuyển Đức khen ngợi tân binh Newcastle

Trên Goal, HLV trưởng đội tuyển Đức, Julian Nagelsmann đã dành lời khen ngợi cho tiền đạo Nick Woltemade. Kể từ khi gia nhập Newcastle với giá 69 triệu bảng, chân sút cao 1m98 đã ghi 2 bàn chỉ sau 3 trận ở Ngoại hạng Anh.

"Woltemade đã ghi được 2 bàn thắng bằng đầu. Điều quan trọng là cậu ấy phải tạo ấn tượng tốt với mức giá như vậy. Cậu ấy vẫn còn một điều cần cải thiện để phù hợp với toàn đội", trích lời HLV Nagelsmann.