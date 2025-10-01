Tin mới nhất bóng đá chiều 1/10: CĐV Galatasaray có hành động đẹp

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tin mới nhất bóng đá chiều 1/10: CĐV Galatasaray có hành động đẹp

Mặc dù nổi tiếng với độ cuồng tín nhưng CĐV Galatasaray vẫn có hành động đẹp gửi tới Liverpool.

CĐV Galatasaray có hành động đẹp

CĐV Galatasaray vẫn luôn nổi tiếng về độ cuồng nhiệt và sẵn sàng gây hấn với đối thủ. Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy vẻ đẹp của bóng đá khi gửi lời tri ân tới Diogo Jota, cựu cầu thủ Liverpool đã qua đời hồi hè do tai nạn giao thông. 

CĐV Galatasaray gửi lời tri ân tới Diogo Jota

CĐV Galatasaray gửi lời tri ân tới Diogo Jota

Barcelona báo lỗ 17 triệu euro

Barcelona vừa công bố kết quả tài chính cho mùa giải 2024–25 với khoản lỗ ròng là 17 triệu euro. Theo báo cáo, các hoạt động kinh doanh thông thường của CLB đã tạo ra lợi nhuận ròng 2 triệu euro, nhưng các khoản mục bất thường đã đẩy số dư xuống mức âm. Mặc dù vậy, Barça khẳng định kết quả này là rất khả quan bởi họ đang mất kha khá doanh thu do sửa chữa sân Camp Nou.

U20 Nhật Bản 90% có vé đi tiếp, U20 Hàn Quốc gặp khó

Tại giải vô địch thế giới U20 đang diễn ra tại New Zealand, tình cảnh của hai ông lớn của châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đang trái ngược hoàn toàn. U20 Nhật Bản gần như nắm chắc vé đi tiếp sau khi có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở vòng bảng. Lượt cuối, họ chỉ cần hoà New Zealand là có ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U20 Hàn Quốc chỉ có 1 điểm/2 trận và đang xếp cuối bảng. Lượt cuối, họ buộc phải thắng đậm Panama và cầu mong đội đầu bảng Paraguay "sảy chân" trước Chile. 

Cựu sao MU khen Solskjaer giỏi hơn Slot, chỉ thua Guardiola

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Tiktok Football Planet, Phil Jones đã được yêu cầu so sánh ông thầy cũ Ole Gunnar Solskjaer với một số HLV Ngoại hạng Anh hiện tại. Cụ thể, cựu hậu vệ 33 tuổi sẽ im lặng cho đến khi người phỏng vấn xướng tên nhà cầm quân mà anh cho là giỏi hơn Solskjaer.

Phil Jones cho rằng Solskjaer "trên trình" Amorim

Phil Jones cho rằng Solskjaer "trên trình" Amorim

Kết quả, Phil Jones hoàn toàn "phớt lờ" Frank Lampard, Graham Potter, Eddie Howe (Newcastle), Thomas Frank (Tottenham) Ange Postecoglou (Nottingham Forest) hay thậm chí cả Arne Slot (Liverpool), Ruben Amorim (HLV đương nhiệm MU). Trò chơi chỉ kết thúc ở thời điểm cái tên Pep Guardiola (Man City) được nhắc đến.

"Ronaldo không làm xáo trộn Juventus"

Trả lời phỏng vấn BSMT, cựu cầu thủ Juventus, Federico Bernardeschi đã phủ nhận quan điểm cho rằng Cristiano Ronaldo đã khiến Juventus "mất cân bằng" trong giai đoạn khoác áo đội bóng này (2018-2021):

“Không, tôi không nghĩ Ronaldo làm mất cân bằng đội hình Juventus. Ngay mùa giải đầu tiên sau khi anh ấy đến, chúng tôi thực sự đã có thể vô địch Champions League. Nói rằng Ronaldo phá vỡ sự cân bằng nội bộ Juventus là không đúng; điều đó chẳng khác nào một lời biện hộ. Nếu Juvetus không vô địch Champions League cùng Ronaldo, đó không phải lỗi của anh ấy, mà là lỗi của tất cả mọi người".

Real chúc mừng Alcaraz vô địch Japan Open

Trên Twitter chính thức, CLB Real Madrid đã gửi lời chúc mừng tới Carlos Alcaraz, sau khi tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại Taylor Fritz để vô địch Japan Open. Danh hiệu này giúp Alcaraz chắc chắn khép lại năm 2025 với vị trí số 1 thế giới và trở thành tay vợt thứ 6 trong lịch sử giành 8 danh hiệu trong 1 mùa giải.

"Chúc mừng chiến thắng đầu tiên tại Japan Open, Carlos Alcaraz thân mến. Chúng tôi, những người hâm mộ Real Madrid, vô cùng vui mừng trước chiến thắng tiếp theo của tay vợt số 1 thế giới", trích bài viết trên Twitter của Real.

HLV tuyển Đức khen ngợi tân binh Newcastle

Trên Goal, HLV trưởng đội tuyển Đức, Julian Nagelsmann đã dành lời khen ngợi cho tiền đạo Nick Woltemade. Kể từ khi gia nhập Newcastle với giá 69 triệu bảng, chân sút cao 1m98 đã ghi 2 bàn chỉ sau 3 trận ở Ngoại hạng Anh.

"Woltemade đã ghi được 2 bàn thắng bằng đầu. Điều quan trọng là cậu ấy phải tạo ấn tượng tốt với mức giá như vậy. Cậu ấy vẫn còn một điều cần cải thiện để phù hợp với toàn đội", trích lời HLV Nagelsmann.

30/09/2025 23:29 PM (GMT+7)
