MU nhắm "Klopp đệ nhị" Hurzeler thay Amorim, mơ hóa rồng như Liverpool

👤 Hurzeler – "Klopp đệ nhị"

Fabian Hurzeler, 32 tuổi, hiện là HLV trẻ nhất trong lịch sử Premier League. Ông được Brighton bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái, thay thế Roberto De Zerbi, sau khi giúp St. Pauli thăng hạng Bundesliga ở tuổi 31. Nhờ vào chiến tích đó, báo chí Đức ví Hurzeler là "Jurgen Klopp đệ nhị" với triết lý bóng đá tương đồng cùng phong cách chỉ đạo quyết liệt bên đường pitch.

HLV Fabian Hurzeler gây ấn tượng với năng lượng tích cực khi chỉ đạo cầu thủ

Trong mùa giải đầu tiên tại nước Anh, Hurzeler gây ấn tượng mạnh khi giúp Brighton kết thúc ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, chỉ kém nhóm dự Champions League đúng 5 điểm và từng giữ một suất trong top 4 đến đầu tháng 12. Với thành tích đó, ông đã được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 8/2024 tại Premier League.

Mùa này, Brighton mới chỉ thắng 2 trong 6 trận đầu tiên, nhưng ban lãnh đạo MU vẫn đánh giá cao tiềm năng dài hạn của chiến lược gia trẻ tuổi người Đức nếu ông được trao cơ hội tại Old Trafford.

📉 Áp lực ngày càng đè nặng lên Ruben Amorim

Theo nhà báo Samuel Luckhurst, Hurzeler nằm trong danh sách các HLV đang được MU theo dõi trong trường hợp phải thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Dù Amorim vẫn còn nhận được sự ủng hộ từ phía CLB, nhưng thành tích gần đây khiến vị trí của ông bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

HLV Amorim đối diện áp lực khủng khiếp

Amorim đã thua 17 trong tổng số 33 trận tại Ngoại hạng Anh kể từ khi nhậm chức vào tháng 11 năm ngoái. Trận thua mới nhất 1-3 trên sân Brentford đến chỉ một tuần sau chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Chelsea tại Old Trafford, một lần nữa cho thấy sự thiếu ổn định dưới thời HLV người Bồ Đào Nha. Tính đến hiện tại, ông vẫn chưa có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp nào tại Premier League sau gần 11 tháng cầm quân.

Nguồn tin từ nội bộ CLB cho biết MU chưa có sẵn người thay thế Amorim, nhưng họ đã bắt đầu đánh giá các phương án tiềm năng – trong đó, Fabian Hurzeler nổi lên như một ứng viên đáng chú ý.

🏆 Kết quả nghèo nàn của "Quỷ đỏ".

Dưới sự dẫn dắt của Amorim, MU không chỉ gây thất vọng ở Premier League mà còn thi đấu kém ấn tượng ở các giải đấu khác. Họ bị loại sốc khỏi Cúp Liên đoàn bởi đội bóng hạng Tư Grimsby Town hồi tháng 8.

MU có thể bổ nhiệm Fabian Hurzeler thay Ruben Amorim

Ở chiến dịch 2024/25, dù có chuỗi trận khá hơn ở Europa League, hành trình của MU cũng khép lại với thất bại trước Tottenham trong trận chung kết, khiến đội bóng vắng mặt ở cúp châu Âu mùa này.

Trong bối cảnh mùa giải vẫn còn dài, ban lãnh đạo MU hiểu rằng họ cần một sự thay đổi nếu tình hình không được cải thiện nhanh chóng. Và Fabian Hurzeler – với phong cách hiện đại, tư duy chiến thuật linh hoạt và kinh nghiệm bước đầu ấn tượng – có thể là nhân tố mang lại làn gió mới cho "Quỷ đỏ".