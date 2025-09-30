MU nhắm "Klopp đệ nhị" Hurzeler thay Amorim, mơ hóa rồng như Liverpool

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

MU nhắm "Klopp đệ nhị" Hurzeler thay Amorim, mơ hóa rồng như Liverpool

Sự kiện: Manchester United Ruben Amorim Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Theo các nguồn tin từ nước Anh, Manchester United đang cân nhắc bổ nhiệm HLV Fabian Hurzeler trong trường hợp phải chia tay HLV Ruben Amorim. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Amorim tiếp tục gây thất vọng với phong độ thiếu ổn định của "Quỷ đỏ".

   

👤 Hurzeler – "Klopp đệ nhị"

Fabian Hurzeler, 32 tuổi, hiện là HLV trẻ nhất trong lịch sử Premier League. Ông được Brighton bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái, thay thế Roberto De Zerbi, sau khi giúp St. Pauli thăng hạng Bundesliga ở tuổi 31. Nhờ vào chiến tích đó, báo chí Đức ví Hurzeler là "Jurgen Klopp đệ nhị" với triết lý bóng đá tương đồng cùng phong cách chỉ đạo quyết liệt bên đường pitch.

HLV&nbsp;Fabian Hurzeler gây ấn tượng với năng lượng tích cực khi chỉ đạo cầu thủ

HLV Fabian Hurzeler gây ấn tượng với năng lượng tích cực khi chỉ đạo cầu thủ

Trong mùa giải đầu tiên tại nước Anh, Hurzeler gây ấn tượng mạnh khi giúp Brighton kết thúc ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, chỉ kém nhóm dự Champions League đúng 5 điểm và từng giữ một suất trong top 4 đến đầu tháng 12. Với thành tích đó, ông đã được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 8/2024 tại Premier League.

Mùa này, Brighton mới chỉ thắng 2 trong 6 trận đầu tiên, nhưng ban lãnh đạo MU vẫn đánh giá cao tiềm năng dài hạn của chiến lược gia trẻ tuổi người Đức nếu ông được trao cơ hội tại Old Trafford.

📉 Áp lực ngày càng đè nặng lên Ruben Amorim

Theo nhà báo Samuel Luckhurst, Hurzeler nằm trong danh sách các HLV đang được MU theo dõi trong trường hợp phải thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Dù Amorim vẫn còn nhận được sự ủng hộ từ phía CLB, nhưng thành tích gần đây khiến vị trí của ông bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

HLV Amorim đối diện áp lực khủng khiếp

HLV Amorim đối diện áp lực khủng khiếp

Amorim đã thua 17 trong tổng số 33 trận tại Ngoại hạng Anh kể từ khi nhậm chức vào tháng 11 năm ngoái. Trận thua mới nhất 1-3 trên sân Brentford đến chỉ một tuần sau chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Chelsea tại Old Trafford, một lần nữa cho thấy sự thiếu ổn định dưới thời HLV người Bồ Đào Nha. Tính đến hiện tại, ông vẫn chưa có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp nào tại Premier League sau gần 11 tháng cầm quân.

Nguồn tin từ nội bộ CLB cho biết MU chưa có sẵn người thay thế Amorim, nhưng họ đã bắt đầu đánh giá các phương án tiềm năng – trong đó, Fabian Hurzeler nổi lên như một ứng viên đáng chú ý.

🏆 Kết quả nghèo nàn của "Quỷ đỏ".

Dưới sự dẫn dắt của Amorim, MU không chỉ gây thất vọng ở Premier League mà còn thi đấu kém ấn tượng ở các giải đấu khác. Họ bị loại sốc khỏi Cúp Liên đoàn bởi đội bóng hạng Tư Grimsby Town hồi tháng 8.

MU có thể bổ nhiệm Fabian Hurzeler thay Ruben Amorim

MU có thể bổ nhiệm Fabian Hurzeler thay Ruben Amorim

Ở chiến dịch 2024/25, dù có chuỗi trận khá hơn ở Europa League, hành trình của MU cũng khép lại với thất bại trước Tottenham trong trận chung kết, khiến đội bóng vắng mặt ở cúp châu Âu mùa này.

Trong bối cảnh mùa giải vẫn còn dài, ban lãnh đạo MU hiểu rằng họ cần một sự thay đổi nếu tình hình không được cải thiện nhanh chóng. Và Fabian Hurzeler – với phong cách hiện đại, tư duy chiến thuật linh hoạt và kinh nghiệm bước đầu ấn tượng – có thể là nhân tố mang lại làn gió mới cho "Quỷ đỏ".

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2025 11:55 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Manchester United
Xem thêm
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN