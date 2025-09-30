Công thức đơn giản để thắng MU thời Amorim, chỉ cần chơi bóng dài?

Điểm yếu của MU bị tận dụng triệt để

Trong đó, một trong những điểm yếu chí tử đội chủ sân Old Trafford đang đối mặt là họ liên tục bị hạ gục hạ gục bởi các pha bóng dài đơn giản. 6 trận Premier League đầu mùa, trận nào "Quỷ đỏ" cũng thủng lưới ít nhất 1 bàn khi đối thủ thực hiện các đường chuyền bổng.

Man United chìm sâu vào khủng hoảng.

Bắt đầu từ pha đánh đầu của Riccardo Calafiori trong trận gặp Arsenal sau 1 pha chuyền bổng phạt góc, tới bàn gỡ hòa của Emile Smith Rowe bên phía Fulham từ 1 quả tạt trong trận hòa 1-1 trên sân Craven Cottage, hai bàn thua trước Burnley – một từ ném biên dài, một từ tạt bóng, cho đến những pha không chiến thành công trong các màn đối đầu lần lượt với Manchester City và Chelsea.

Cuối tuần qua, Brentford lại khai thác cùng một điểm yếu khi đấu “Quỷ đỏ”, nhưng “Bầy ong” còn nâng tầm những đường chuyền dài thành thứ vũ khí chiến lược để hạ gục các vị khách với tỷ số đậm đà 3-1.

Cách Brentford mổ xẻ hệ thống 3-4-3 của Amorim

Điều đáng nói là Brentford không chỉ đơn giản “phất bóng” về phía trước. Họ kiên nhẫn cầm bóng, nhử các cầu thủ áo đen dâng cao pressing rồi mới tung các đường chuyền dài chuyển đổi trạng thái quyết định, khai thác đúng thời điểm hàng thủ United bị kéo giãn.

Thống kê cho thấy chỉ 20% số pha chạm bóng tấn công của Brentford diễn ra ở trung lộ – tỷ lệ thấp nhất mùa của đội bóng sau 6 vòng đầu tiên tại Premier League mùa này, minh chứng cho việc họ cố tình đánh ra biên để khoét vào những khoảng hở giữa các trung vệ và hậu vệ biên của United.

Hướng tấn công của Brentford trước Man United.

Ngay ở pha tấn công trực diện đầu tiên, Brentford triển khai chuỗi 14 đường chuyền ở phần sau nhà trước khi dồn Patrick Dorgu lên cao. Michael Kayode nhả bóng cho Yehor Yarmolyuk - người lập tức thực hiện pha chọc khe bổng vào khoảng không giữa Luke Shaw và Harry Maguire. Maguire trong thế bị động phá bóng ra biên.

Dù pha tấn công không gây báo động cho khung thành thủ môn Altay Bayindir, nhưng thông điệp từ Brentford quá rõ: kéo giãn hàng thủ “Quỷ đỏ”, mở khoảng trống ở hành lang trong, và tấn công dứt khoát bằng một đường bóng bổng.

Brentford không giấu ý định hạ Man United bằng các đường chuyền dài đổi trạng thái nhanh. Nguồn: The Athletic

Và đoàn quân HLV Keith Andrews chẳng cần chờ lâu để khiến các vị khách sập bẫy. Bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 do công Igor Thiago là minh chứng rõ ràng nhất về sự yếu kém trong cấu trúc 3 trung vệ của Amorim.

Bắt nguồn từ tình huống Matheus Cunha mất bóng khi United dâng cao, khiến hai trung vệ lệch đã vượt qua vạch giữa sân. Maguire, người đá trung tâm, bị bỏ lại đơn độc và phán đoán sai tình huống khi cố bẫy việt vị, để Igor Thiago thoải mái băng xuống ghi bàn.

Đương nhiên, bàn thua này có sự đóng góp không nhỏ từ sai lầm cá nhân của Maguire, nhưng đây cũng nên bị coi là hệ quả của yêu cầu chiến thuật từ Amorim: trung vệ lệch phải dâng lên để hỗ trợ gây áp lực nhằm giúp cặp tiền vệ trung tâm không bị rơi vào trạng thái quá tải.

Maguire dễ dàng bị “cô lập” khi 2 trung vệ lệch dâng lên tham gia hỗ trợ gây áp lực. Nguồn: The Athletic

Những rủi ro dàn sao Man United phải đối mặt

Chính đội trưởng Bruno Fernandes từng thừa nhận vấn đề này sau thất bại ở trận derby Manchester trên sân Etihad ở vòng 4: “Chúng ta cần dâng lên vào đúng thời điểm, bởi nếu không, các tiền vệ cứ luôn bị đặt vào thế thiếu người”. Vấn đề lớn nhất ở đây là nếu các trung vệ lệch không dứt khoát trong quyết định dâng cao gây áp lực hoặc phán đoán thời điểm đánh chặn không chính xác, United lập tức trả giá bằng khoảng trống mênh mông sau lưng.

Điều tương tự tái diễn ở phút 63. Matthijs de Ligt lao lên tranh chấp với Mikel Damsgaard nhưng không thành công và bị bỏ lại ở giữa sân. Brentford lập tức luân chuyển bóng ra cánh trước khi Kevin Schade thả bóng vào đúng khoảng không De Ligt bỏ lại, cho Dango Ouattara và mở ra pha bóng tấn công thuận lợi. Đây là ví dụ điển hình cho những rủi ro mà Man United phải đối mặt khi cố gắng chơi theo cách Amorim: chỉ cần 1 pha tranh chấp thất bại, cả hệ thống phòng ngự sẽ sụp đổ.

Brentford dễ dàng khai thác khoảng trống sau lưng các trung vệ lệch bên phía Man United. Nguồn: The Athletic

Amorim thực tế đã cố gắng sửa sai khi yêu cầu 2 wingback chơi lùi sâu, kéo đội hình về khối hàng thủ năm người, nhưng Brentford vẫn có cách xuyên phá. Ở bàn thua thứ thứ 2, tình huống di chuyển về phía sân nhà của Ouattara đã kéo theo sự chú ý từ cả Shaw lẫn Dorgu, qua đó khiến hàng thủ Man United lúc này đánh mất lợi thế quân số. Brentford lập tức dùng đường chuyền dài, chuyển hướng tấn công sang bên cánh đối diện, nơi mà bộ đôi Schade và Thiago lao lên thần tốc.

Man United bất lực trong việc ngăn cản Brentford chơi bóng dài. Nguồn: The Athletic

Hệ thống phòng ngự của Man United trở nên mong manh dễ dàng và chỉ cần 1 đường chuyền bổng nữa của Yarmolyuk, một pha phối hợp đơn giản, và Thiago lần thứ hai hạ gục Altay Bayindir.

Sau trận, trong buổi phỏng vấn với đài TNT Sports, Amorim thừa nhận mọi sự chuẩn bị trước trận (về các phương án phòng ngự nhằm chống những đường chuyền dài) đã không phát huy tác dụng và thừa nhận chịu thua với cách người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến “đọc vị” mình: “Bàn thắng đầu tiên của họ xuất phát từ một đường chuyền dài. Chúng tôi đã tập luyện để ngăn cách tình huống tương tự xảy ra và cả các tình huống cố định. Chúng tôi biết những đường chuyền dài sẽ đến và chỉ với một chạm, họ đã có cơ hội.”

Nỗi ám ảnh dày vò Man United

Amorim nổi tiếng với hệ thống 3-4-3 từng giúp ông thành công vang dội ở Sporting CP. Ông tin rằng việc các trung vệ lệch dâng cao là chìa khóa để kiểm soát thế trận. Nhưng Premier League đang cho ông một bài học đắt giá: ba trung vệ không đồng nghĩa với sự chắc chắn nếu hệ thống không cân bằng. United có thể bị xé nát chỉ bằng một đường chuyền dài từ phần sân đối phương, không cần bất kỳ tổ hợp tấn công phức tạp nào.

Các con số chỉ càng làm bức tranh thêm ảm đạm: 33 trận ở Premier League dưới thời Amorim, United chỉ giành 34 điểm (trung bình 1,03 điểm/trận) và thủng lưới 53 bàn. Họ chưa từng trải qua chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp ở giải, chưa thắng trận đấu sân khách nào từ tháng 3, và từng thua Grimsby Town – đội hạng tư – ở Carabao Cup, điều chưa từng xảy ra trong 147 năm lịch sử. Tỷ lệ thắng của Amorim tại Old Trafford chỉ đạt mức 27,3%, thấp nhất kỷ nguyên Premier League, thậm chí kém xa cả David Moyes (50%) hay Ralf Rangnick (41,6%).

Amorim dường như không muốn cứu lấy chiếc ghế của mình tại Old Trafford?

Ban lãnh đạo United vẫn công khai ủng hộ Amorim, nhưng sự kiên nhẫn của người hâm mộ đang cạn dần. Một đội bóng có tham vọng cạnh tranh đỉnh cao không thể hài lòng với việc thua 17/33 trận ở giải đấu quốc nội. Càng trung thành với triết lý 3-4-3, Amorim càng khiến đội bóng trở nên yếu ớt, điều mà các con số thống kê đã chứng minh.

Nếu không sớm tìm ra giải pháp, Amorim có nguy cơ “chết cùng đức tin” chiến thuật của mình tại Old Trafford. Và như Jose Mourinho, đồng hương của Amorim và cũng là bậc thầy thực dụng, từng nói: “Đó là sự ngu ngốc khi bạn nói ít nhất tôi chết cùng triết lý của mình”.

Thống kê Số liệu / Thông tin Số trận tại Premier League 33 Số điểm giành được 34 (≈ 1,03 điểm/trận) Số bàn thua 53 Chuỗi 2 trận thắng liên tiếp 0 lần Trận thắng sân khách gần nhất Từ tháng 3 (không thắng từ đó) Trận thua đáng chú ý Thua Grimsby Town (hạng 4) tại Carabao Cup – lần đầu sau 147 năm lịch sử Tỷ lệ thắng tại Old Trafford (Amorim) 27,3% (thấp nhất kỷ nguyên Premier League) So sánh với HLV trước đó David Moyes: 50% – Ralf Rangnick: 41,6%

Thống kê về thành tích của Amorim ở MU