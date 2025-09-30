Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Arne Slot giải thích lý do loại siêu dự bị Chiesa khỏi đội hình dự cúp C1

Cup C1 - Champions League 2025/26 HLV Arne Slot Liverpool
HLV Arne Slot đã lên tiếng giải thích lý do ông không điền tên Federico Chiesa vào danh sách 21 cầu thủ Liverpool cho chuyến làm khách trước Galatasaray tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League, diễn ra vào lúc 2h ngày 1/10 (giờ Hà Nội).

  

Federico Chiesa – người đã ghi bàn trong trận thua 1-2 trước Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh – ban đầu được kỳ vọng sẽ góp mặt sau khi được bổ sung vào danh sách Champions League của Liverpool thay cho Giovanni Leoni, cầu thủ phải nghỉ hết mùa vì chấn thương dây chằng đầu gối. Tuy nhiên, tiền đạo người Ý bất ngờ không có mặt trong danh sách thi đấu.

Chiesa vắng mặt khi Liverpool đối đầu Galatasaray

Chiesa vắng mặt khi Liverpool đối đầu Galatasaray

🩺 "Chiesa gặp vấn đề thể lực nhẹ" – Slot tiết lộ

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Slot cho biết: “Chiesa gặp một vấn đề nhỏ trong trận đấu với Crystal Palace. Chiesa đã thử tập luyện lại nhưng không thể hoàn thành buổi tập. Vì vậy, chúng tôi quyết định không mang cậu ấy đi theo, nhất là khi chỉ vài ngày nữa là gặp Chelsea”.

Quyết định này được xem là một bước đi thận trọng, trong bối cảnh Liverpool đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Chiesa, dù đang có phong độ khá tốt, sẽ được giữ gìn để đảm bảo thể lực cho chặng đường dài phía trước.

HLV Slot trong buổi họp báo trước trận đại chiến thuộc vòng bảng Champions League

HLV Slot trong buổi họp báo trước trận đại chiến thuộc vòng bảng Champions League

⚔️ Liverpool cần trở lại mạnh mẽ sau thất bại đầu tiên

Trận đấu với Galatasaray là cơ hội để Liverpool lấy lại đà tâm lý sau thất bại đầu tiên của mùa giải với tỷ số 1-2 trên sân của Crystal Palace. Trước đó, họ đã khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng 3-2 khi tiếp đón Atletico Madrid, và mục tiêu là nối dài chuỗi toàn thắng ở cúp châu Âu.

Về mặt nhân sự, Hugo Ekitike đã trở lại sau án treo giò một trận ở giải quốc nội, trong khi Alexander Isak – người ghi bàn ở trận gặp Southampton – cũng sẵn sàng xung trận. Vẫn chưa rõ ai sẽ được đá chính, nhưng HLV Slot nhấn mạnh yếu tố tập thể trong cách tiếp cận trận đấu.

HLV Slot khẳng định: “Chúng tôi không chơi để cầm bóng, mà chơi để ghi bàn và giành chiến thắng. Mặc dù vậy, Liverpool từ trước đến nay luôn kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ.

Ngày nay các đội được tổ chức rất tốt và thể lực dồi dào, khiến việc xuyên phá trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đã mang về những cầu thủ tấn công chất lượng để giải quyết bài toán đó, nhưng điều đó không bao giờ là dễ dàng”.

HLV Slot muốn cải thiện khả năng phòng ngự cố định cho Liverpool

HLV Slot muốn cải thiện khả năng phòng ngự cố định cho Liverpool

🛡️ Hàng thủ Liverpool và nỗi lo từ các tình huống cố định

Khi được hỏi về những lo ngại nơi hàng thủ sau trận thua Crystal Palace, HLV Slot phủ nhận việc các hậu vệ là nguyên nhân chính. Ông cho rằng vấn đề nằm ở khâu tổ chức tổng thể và sự tập trung trong các tình huống cố định.

Nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm: “Với tôi, phòng ngự là câu chuyện của những chi tiết nhỏ. Mùa trước, một trong những điểm mạnh của chúng tôi là giữ đối phương cách xa khung thành – và điều đó không chỉ do các hậu vệ.

Liverpool đã để thủng lưới 4 bàn từ các tình huống cố định. Đó là điều gần như không xảy ra mùa trước, nên chúng tôi phải chứng minh rằng đây chỉ là sự thiếu may mắn nhất thời. Nhưng chắc chắn, toàn đội cần cải thiện điều đó”.

Slot cũng khẳng định rằng việc thay đổi các hậu vệ biên không phải là lý do khiến hàng thủ thiếu chắc chắn. Thay vào đó, ông kêu gọi sự đồng lòng và nỗ lực của toàn bộ đội hình: “Chúng tôi cần cả 11 cầu thủ trên sân cùng làm việc hết sức để ngăn chặn cơ hội của đối thủ. Các pha bóng cố định là một ‘trận đấu bên trong trận đấu’, và đôi khi là yếu tố quyết định thành bại”.

Liverpool sẽ bước vào trận gặp Galatasaray với nhiều áp lực, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trên sân chơi châu lục.

Theo Tiến Sơn

30/09/2025 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26
