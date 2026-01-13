Tay vợt đào hoa nhất tennis đã chán "lái máy bay", hạnh phúc bên mỹ nhân mới

Tay vợt “đào hoa” nhất tennis, chuyên “lái máy bay”

Grigor Dimitrov sinh năm 1991 nhưng phần lớn những người phụ nữ từng bước qua đời anh đa phần đều hơn tuổi, khiến anh bị gán cho biệt danh “phi công lái máy bay bà già”.

Dimitrov từng yêu Nicole Scherzinger hơn anh tới 13 tuổi

Trước khi nổi tiếng toàn cầu, Dimitrov được cho là có mối quan hệ ngắn ngủi với Serena Williams, sinh năm 1981, hơn anh tới 10 tuổi khi cả hai cùng tập luyện dưới trướng HLV Patrick Mouratoglou.

Sau đó, anh công khai tình cảm với Maria Sharapova, sinh năm 1987, hơn Dimitrov 4 tuổi. Cặp đôi được ví như “hoàng tử và công chúa” của làng quần vợt khi xuất hiện tại Madrid Open 2013, trước khi chia tay năm 2015 để tập trung cho sự nghiệp.

Ngay sau đó, Dimitrov tiếp tục gây sốc khi hẹn hò với nữ ca sĩ Nicole Scherzinger, sinh năm 1978, hơn anh tới 13 tuổi và cũng là bạn gái cũ của Lewis Hamilton. Mối quan hệ này kéo dài từ 2016 đến 2019, và Dimitrov từng thừa nhận lịch thi đấu khắc nghiệt khiến hai người khó duy trì sự gắn bó.

Sau khi chia tay Nicole, anh vướng tin đồn với Lolita Osmanova, con gái tỷ phú Nga rồi đến Madalina Ghenea, diễn viên, người mẫu Romania sinh năm 1987, hơn anh 4 tuổi, thường xuyên xuất hiện cổ vũ Dimitrov ở các giải lớn.

Dimitrov giờ sánh duyên với Eiza Gonzalez

Đã chán làm “phi công”, hạnh phúc bên bạn gái mới

Sau gần một thập kỷ gắn với hình ảnh hẹn hò các bóng hồng hơn tuổi, Dimitrov bất ngờ “đổi gu” khi công khai mối quan hệ với nữ diễn viên Mexico Eiza Gonzalez vào đầu năm 2025.

Sinh năm 1990, Eiza chỉ hơn Dimitrov đúng một tuổi, vì thế được xem là mối tình hiếm hoi không mang màu sắc “lái máy bay”. Trên Instagram, Eiza từng gọi Dimitrov là “người đàn ông trong mơ”, ca ngợi anh là người đàn ông tử tế, sâu sắc và khiến cô tìm lại nhiều giá trị tích cực trong cuộc sống.

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang đình đám, từ tiệc tiền Quả Cầu Vàng tại Chateau Marmont, hàng ghế đầu show Prada Xuân Hè 2026 ở Milan Fashion Week cho tới những chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở Costa Rica, thể hiện hình ảnh một Dimitrov chín chắn và ổn định hơn hẳn trong đời sống tình cảm.

Dimitrov trở thành HLV tennis riêng cho bạn gái, diễn viên xinh đẹp người Mexico

Phong độ hồi sinh của tay vợt điển trai Bulgaria

Song song với chuyện tình viên mãn, sự nghiệp quần vợt của Dimitrov cũng đang trên đà khởi sắc. Năm 2024, anh vào tới chung kết Miami Open, đánh dấu mùa giải thành công nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Lối đánh hoa mỹ, cú trái tay một tay trứ danh cùng phong thái lịch lãm vẫn giúp Dimitrov giữ được sức hút đặc biệt trên tour, dù đã bước sang tuổi ngoài 30.

Khi sự nghiệp bước vào giai đoạn chín muồi và đời sống riêng ngày càng ổn định, người hâm mộ tin rằng Dimitrov đã thật sự “hạ cánh”, sẵn sàng hướng đến những danh hiệu lớn thay vì tiếp tục những chuyến “bay” ồn ào như trước.