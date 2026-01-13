Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan 12/01/26 - Trực tiếp
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
1
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
0
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam 12/01/26 - Trực tiếp
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
0
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
1
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
Tin mới nhất bóng đá sáng 13/1: Chủ tịch Barcelona chỉ trích gay gắt Mbappe

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Chủ tịch Joan Laporta tỏ ra không hài lòng với hành động của Mbappe trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Chủ tịch Barcelona chỉ trích gay gắt Mbappe

Real Madrid có ngày thi đấu cay đắng khi thua 2-3 trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Đáng chú ý, Mbappe được cho là đã yêu cầu đồng đội không xếp hàng để chào đón nhà vô địch. 

Mbappe gây bức xúc ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha

Mbappe gây bức xúc ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha

Chủ tịch Laporta của Barcelona đã tỏ ra bức xúc. Ông chia sẻ với RAC1: "Tôi bất ngờ với những gì Mbappe đã làm. Dù thắng hay thua, bạn phải biết hào phóng và tôn trọng. Đây là thể thao, cần hành xử đúng mực".

Paqueta tìm đường trở lại Brazil

Paqueta không muốn tiếp tục thi đấu tại Anh. Đội bóng đến từ Brazil là Flamengo quan tâm đến việc chiêu mộ cầu thủ này khi họ sẵn sàng bỏ ra số tiền 35 triệu bảng. West Ham muốn mức phí cao hơn và không muốn mất trụ cột giữa lúc đang vật lộn trụ hạng. Trong khi đó, việc chuyển đến Saudi Arabia không nằm trong sự quan tâm của Paqueta.

Rashford mơ giành thêm danh hiệu với Barcelona

Marcus Rashford bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục giành thêm nhiều danh hiệu cùng Barcelona sau khi nâng cao Siêu cúp Tây Ban Nha: "Tôi rất hạnh phúc. Đây là danh hiệu đầu tiên của tôi với Barca và cảm giác giành chiếc cúp đầu tiên luôn tuyệt vời nhất. Hy vọng chúng tôi sẽ giành thêm nhiều nữa. Tôi hy vọng đây không phải là danh hiệu cuối cùng. 

Ở đây thực sự tuyệt vời. Khi thắng trận, mọi thứ dễ dàng hơn. Dù có những lúc chơi không tốt, chúng tôi vẫn đoàn kết. Với tôi, mọi thứ đều hoàn hảo và tôi đang rất tận hưởng thời gian tại đây".

Simeone xin lỗi vì phát ngôn xúc phạm Vinicius

Simeone từng buông lời chễ giếu Vinicius khi nói ngôi sao này sẽ bị chủ tịch Perez sa thải. HLV trưởng của Atletico Madrid gần đây đã xin lỗi ngôi sao của Real Madrid: "Trước hết, tôi muốn xin lỗi ông Florentino Perez và Vinicius vì sự việc hôm trước. Đó không phải cách hành xử đúng đắn của tôi, và tôi chấp nhận tôi đã sai".

Real Madrid ra phán quyết tương lai Xabi Alonso sau trận thua Barca
Real Madrid ra phán quyết tương lai Xabi Alonso sau trận thua Barca

Real Madrid thua cay đắng 2-3 Barca ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Chủ tịch Florentino Perez ra phán quyết tương lai Xabi Alonso.

-12/01/2026 23:31 PM (GMT+7)
