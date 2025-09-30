Barca tính thanh lý Lewandowski, dốc vốn mua đứt Rashford từ MU

⚽ Lewandowski bị khuyên rời Barcelona

Tiền đạo Robert Lewandowski được kêu gọi rời Barcelona để một lần nữa trở thành trung tâm ở một đội bóng lớn. Huyền thoại thủ môn Ba Lan Jan Tomaszewski cho rằng tiền đạo đồng hương đang bị lép vế trước các ngôi sao khác tại Nou Camp và nên tìm một bến đỗ mới.

Lewandowski có thể rời Barca hè tới

Ông cũng khẳng định việc Lewandowski chỉ xếp hạng 17 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng là quá thấp. Tomaszewski nhấn mạnh Lewandowski nên khép lại chương Barcelona và tìm kiếm cơ hội tại nơi được đánh giá cao hơn, chẳng hạn như Saudi Pro League. Ông lấy ví dụ Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đã chọn con đường này.

“Robert nên đóng lại chương Barca và tới Saudi Arabia, giống như những cầu thủ hàng đầu thế giới đã làm. Cậu ấy không được ưa chuộng trong đội và các ngôi sao khác thậm chí không chuyền bóng cho cậu ấy”, huyền thoại Tomaszewski nói trên Super Express Sport.

📊 Thực tế trái ngược

Nhận định trên gây tranh cãi, bởi Lewandowski mùa trước ra sân 34 trận tại La Liga và ghi tới 27 bàn. Mùa này, anh cũng khởi đầu mạnh mẽ với ba bàn sau năm trận. Không rõ liệu chân sút 37 tuổi có muốn chuyển sang một giải đấu bị đánh giá thấp hơn, trong khi vẫn duy trì phong độ cao tại một trong những CLB mạnh nhất thế giới.

Lewandowski cũng lọt top 30 đề cử Quả bóng Vàng lần thứ 10 trong sự nghiệp, xếp hạng 17. Tomaszewski cho rằng đó là sự bất công: “Robert xứng đáng nằm trong top 10. Kết quả phụ thuộc vào các nhà báo, nhưng cậu ấy luôn duy trì đẳng cấp hàng đầu”.

Rashford sẽ thay thế Lewandowski ở Barca?

🔥 Kế hoạch thanh lý của Barca

Mùa này, Lewandowski vẫn góp mặt trong đội hình xoay tua cùng Ferran Torres và Marcus Rashford. Dù vậy, hiệu suất ghi bàn của anh không hề suy giảm. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ Marca khẳng định, chủ tịch Joan Laporta và giám đốc Deco lộ rõ kế hoạch thay thế Lewandowski bằng Rashford.

Hợp đồng của Lewandowski với Barca sẽ đáo hạn vào mùa hè tới, nhưng CLB có tùy chọn gia hạn thêm một năm. Nếu ra đi, anh chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn, trong đó có cả từ Saudi Arabia. Dù đã 37 tuổi, chân sút người Ba Lan vẫn cho thấy anh đủ sức chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu trong nhiều năm tới.

⏳ Thời thế cho Rashford?

Marcus Rashford trẻ hơn Robert Lewandowski tới 9 tuổi. Do vậy, không ngạc nhiên nếu Barca chọn Rashford, thay vì lão tướng người Ba Lan. Phong độ của Rashford từ đầu mùa thuyết phục được giới chóp bu Barca và họ sẵn sàng để “Lewy” ra đi, giải phóng quỹ lương và ký hợp đồng mua đứt tiền đạo người Anh từ MU.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Barca có điều khoản mua đứt Rashford từ MU với giá chỉ 30 triệu euro. Đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng đáp ứng điều khoản kể trên, đồng thời dọn quỹ lương cho Rashford chính thức gia nhập hè năm sau.