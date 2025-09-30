Barca tính thanh lý Lewandowski, dốc vốn mua đứt Rashford từ MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Barca tính thanh lý Lewandowski, dốc vốn mua đứt Rashford từ MU

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Barcelona Robert Lewandowski
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Robert Lewandowski đã 37 tuổi và thời gian của anh tại Barcelona đang dần khép lại. Đội bóng xứ Catalunya lên kế hoạch mua đứt Marcus Rashford thay thế.

  

⚽ Lewandowski bị khuyên rời Barcelona

Tiền đạo Robert Lewandowski được kêu gọi rời Barcelona để một lần nữa trở thành trung tâm ở một đội bóng lớn. Huyền thoại thủ môn Ba Lan Jan Tomaszewski cho rằng tiền đạo đồng hương đang bị lép vế trước các ngôi sao khác tại Nou Camp và nên tìm một bến đỗ mới.

Lewandowski có thể rời Barca hè tới

Lewandowski có thể rời Barca hè tới

Ông cũng khẳng định việc Lewandowski chỉ xếp hạng 17 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng là quá thấp. Tomaszewski nhấn mạnh Lewandowski nên khép lại chương Barcelona và tìm kiếm cơ hội tại nơi được đánh giá cao hơn, chẳng hạn như Saudi Pro League. Ông lấy ví dụ Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đã chọn con đường này.

“Robert nên đóng lại chương Barca và tới Saudi Arabia, giống như những cầu thủ hàng đầu thế giới đã làm. Cậu ấy không được ưa chuộng trong đội và các ngôi sao khác thậm chí không chuyền bóng cho cậu ấy”, huyền thoại Tomaszewski nói trên Super Express Sport.

📊 Thực tế trái ngược

Nhận định trên gây tranh cãi, bởi Lewandowski mùa trước ra sân 34 trận tại La Liga và ghi tới 27 bàn. Mùa này, anh cũng khởi đầu mạnh mẽ với ba bàn sau năm trận. Không rõ liệu chân sút 37 tuổi có muốn chuyển sang một giải đấu bị đánh giá thấp hơn, trong khi vẫn duy trì phong độ cao tại một trong những CLB mạnh nhất thế giới.

Lewandowski cũng lọt top 30 đề cử Quả bóng Vàng lần thứ 10 trong sự nghiệp, xếp hạng 17. Tomaszewski cho rằng đó là sự bất công: “Robert xứng đáng nằm trong top 10. Kết quả phụ thuộc vào các nhà báo, nhưng cậu ấy luôn duy trì đẳng cấp hàng đầu”.

Rashford sẽ thay thế Lewandowski ở Barca?

Rashford sẽ thay thế Lewandowski ở Barca?

🔥 Kế hoạch thanh lý của Barca

Mùa này, Lewandowski vẫn góp mặt trong đội hình xoay tua cùng Ferran Torres và Marcus Rashford. Dù vậy, hiệu suất ghi bàn của anh không hề suy giảm. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ Marca khẳng định, chủ tịch Joan Laporta và giám đốc Deco lộ rõ kế hoạch thay thế Lewandowski bằng Rashford.

Hợp đồng của Lewandowski với Barca sẽ đáo hạn vào mùa hè tới, nhưng CLB có tùy chọn gia hạn thêm một năm. Nếu ra đi, anh chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn, trong đó có cả từ Saudi Arabia. Dù đã 37 tuổi, chân sút người Ba Lan vẫn cho thấy anh đủ sức chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu trong nhiều năm tới.

⏳ Thời thế cho Rashford?

Marcus Rashford trẻ hơn Robert Lewandowski tới 9 tuổi. Do vậy, không ngạc nhiên nếu Barca chọn Rashford, thay vì lão tướng người Ba Lan. Phong độ của Rashford từ đầu mùa thuyết phục được giới chóp bu Barca và họ sẵn sàng để “Lewy” ra đi, giải phóng quỹ lương và ký hợp đồng mua đứt tiền đạo người Anh từ MU.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Barca có điều khoản mua đứt Rashford từ MU với giá chỉ 30 triệu euro. Đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng đáp ứng điều khoản kể trên, đồng thời dọn quỹ lương cho Rashford chính thức gia nhập hè năm sau.

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ
Sao 17 tuổi gốc Philippines đá chính cho Barca, Man City & Chelsea lập tức vào cuộc
Sao 17 tuổi gốc Philippines đá chính cho Barca, Man City & Chelsea lập tức vào cuộc

La Masia lại trình làng một "viên ngọc" mới. Dro Fernández, 17 tuổi gốc Philippines, vừa có màn ra mắt La Liga ấn tượng cho Barcelona.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2025 18:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa Đông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN