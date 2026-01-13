McGregor tự nhận có họ hàng với cô Kim "siêu vòng 3", phải "cưới chạy" vì chuyện tâm linh

Conor McGregor, tay đấm tai tiếng bậc nhất lịch sử UFC lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng, lần này không phải trên võ đài, mà bởi hai câu chuyện khó tin, tự nhận là “anh em họ” của Kim Kardashian và tiết lộ mình phải cưới gấp bạn đời 17 năm vì… những “dấu hiệu thần thánh”.

McGregor (bên trái) gây bất ngờ khi tuyên bố có họ hàng với nữ diễn viên "siêu vòng 3" Kim Kardashian (bên phải)

Tự xưng họ hàng với Kim Kardashian

Trong một buổi livestream chơi game Roblox cùng con trai, McGregor bất ngờ kể về gia phả gia đình trước sự ngỡ ngàng của khán giả.

Khi được hỏi có biết chồng cũ của Kim Kardashian, Kanye West, hay không, “Gã điên UFC” lập tức chen vào: “Chúng tôi biết gia đình Kardashian. Thật đấy, họ là họ hàng của chúng tôi. Chúng tôi đã làm cây gia phả gia đình, và mọi thứ lần ngược về dòng họ McGregor. Robert Roy McGregor, chiến binh cổ xưa của tộc McGregor chính là tổ tiên chung. Gia đình Kardashian cũng thuộc nhánh với người này”.

McGregor còn cho biết các thành viên Kardashian từng đến xem anh thi đấu và gọi họ là “những con người tuyệt vời”. Dù chưa có bằng chứng độc lập xác nhận mối quan hệ huyết thống này, tuyên bố của võ sĩ người Ireland vẫn đủ khiến mạng xã hội dậy sóng, bởi khó ai ngờ một biểu tượng UFC lại tự nhận có chung tổ tiên với gia đình nổi tiếng nhất Hollywood.

“Cưới chạy” vì thuốc gây ảo giác và con số định mệnh

Chưa dừng lại ở đó, McGregor tiếp tục gây sốc khi tiết lộ lý do khiến anh và bạn gái lâu năm Dee Devlin bất ngờ tổ chức hôn lễ bí mật tại Vatican vào ngày 12/12/2025.

Theo lời kể, mọi chuyện bắt đầu từ một liệu trình điều trị bằng chất gây ảo giác tại Mexico nhằm “giải quyết sang chấn tâm lý”. Sau khi tỉnh dậy, McGregor nói rằng anh có “nhu cầu mãnh liệt phải kết hôn ngay lập tức”.

McGregor tổ chức đám cưới chóng vánh với Dee Devlin vì vấn đề tâm linh

Ban đầu, đám cưới được lên kế hoạch muộn hơn, nhưng một lá thư từ Vatican bất ngờ yêu cầu cặp đôi dời ngày sớm hơn. McGregor coi đây là “sự sắp đặt của Chúa” và bắt đầu đưa ra hàng loạt lập luận mang màu sắc tâm linh. Hôn lễ diễn ra lúc 12 giờ 12 phút ngày 12/12 tại nhà thờ cổ nhất Vatican. Ngày cưới cách sinh nhật anh đúng 151 ngày. Theo phép tính “gematria”, cả “Jesus Christ” và “Conor McGregor” đều có tổng giá trị là 151.

Từ đó, McGregor tin rằng tất cả không phải trùng hợp mà là “sự dẫn dắt thiêng liêng”, khẳng định: “Phục vụ Chúa là ưu tiên số một của tôi. Sau đó mới đến vợ con và gia đình”.

Đám cưới diễn ra tại nhà thờ Santo Stefano degli Abissini, phía sau thánh đường St Peter, với cảnh McGregor mặc tuxedo đen, hút xì gà trên sàn nhảy, còn Dee Devlin diện váy ren trắng. Cả hai được đưa đi khắp Rome trên chiếc Rolls-Royce Phantom III cổ điển.

Bên cạnh những câu chuyện đời tư kỳ lạ, McGregor cũng đang chuẩn bị trở lại thi đấu lần đầu tiên kể từ khi gãy chân năm 2021. Anh hé lộ khả năng so găng với Michael Chandler hoặc Floyd Mayweather tại sự kiện UFC đặc biệt dự kiến tổ chức ở Nhà Trắng vào tháng 6 tới, một show đấu có thể đón tới hàng chục nghìn khán giả.