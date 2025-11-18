Thủ quân U22 Việt Nam nhập viện khẩn trước thềm SEA Games 33

⚽ U22 Việt Nam thử nghiệm đội hình, thi đấu đầy nỗ lực

Chiều 18/11, U22 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định tranh chức vô địch Panda Cup 2025 gặp U23 Hàn Quốc tại Thành Đô (Trung Quốc). Cả 4 đội đều có 3 điểm, tạo nên cuộc cạnh tranh ngôi đầu cực căng thẳng khi chỉ cần thắng trận cuối là có thể đăng quang.

Văn Trường dính chấn thương đáng tiếc trước SEA Games 33.

Trong bối cảnh áp lực lớn, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh vẫn kiên định chiến lược xoay tua lực lượng. So với trận trước, U22 Việt Nam thay mới đến 8 vị trí, chỉ giữ lại thủ môn Trung Kiên, Đình Bắc và đội trưởng Nguyễn Văn Trường.

Dù nhiều vị trí ít khi đá cùng nhau, hàng phòng ngự mới gồm Văn Hà, Tuấn Phong và Đức Anh nhập cuộc khá tập trung. Tuy nhiên, phút 32, Kim Myeong-jun đánh đầu mở tỷ số cho U22 Hàn Quốc sau tình huống phối hợp đá phạt.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tăng cường tấn công khi Quốc Cường, Minh Phúc, Phi Hoàng rồi Vĩ Hào, Viktor và Hiểu Minh lần lượt được tung vào sân. Bùi Vĩ Hào tiếp tục được ưu tiên trao cơ hội và thể hiện phong độ khởi sắc hơn trận gặp Trung Quốc.

🚑 Văn Trường gập gối khi tiếp đất, được đưa thẳng vào bệnh viện

Phút 77, trong một tình huống tranh chấp bóng bổng, Văn Trường bật lên và khi tiếp đất đã mất trụ, dẫn đến gập gối. Đội trưởng U22 Việt Nam lập tức ôm mặt đau đớn, không thể tự đứng dậy và phải rời sân bằng cáng trước khi được đưa thẳng đến bệnh viện kiểm tra.

Theo sơ bộ, cơ chế chấn thương khi gập gối sau tiếp đất sai cách có liên quan đến sụn chêm và dây chằng, nhóm cấu trúc quan trọng giúp giữ ổn định khớp gối. Hiện chưa có kết quả chụp cắt lớp (CT) hay chụp cộng hưởng từ (MRI), nhưng đội ngũ chuyên môn tỏ ra rất thận trọng.

HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra lo lắng về tình hình chấn thương của Văn Trường khi trao đổi với chúng tôi: “Văn Trường đang được đưa đi viện kiểm tra chi tiết. Chấn thương đến sau pha tiếp đất không tốt, chúng tôi thực sự rất lo cho Văn Trường khi SEA Games 33 đã cận kề”.

SEA Games 33 chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh ở Thái Lan, trong khi Văn Trường là lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang Sik ở tuyến giữa U22 Việt Nam nhờ khả năng tranh chấp, điều phối và dẫn dắt lối chơi.

Đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến trở về nước sáng ngày 19/11 và tập huấn tại TP.HCM từ ngày 23/11 đến 29/11, trước khi bay sang Thái Lan dự SEA Games 33 vào ngày 2/12. Kết quả kiểm tra chấn thương của Văn Trường được xem là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch nhân sự của đội.