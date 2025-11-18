Bất ngờ U-22 Việt Nam gặp khó khăn nhất tại SEA Games 33

Dù sân chơi khu vực trong nhiều năm qua vẫn thuộc quyền kiểm soát của những nền bóng đá mạnh như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia, ông Ong Kim Swee cho rằng giải đấu SEA Games 33 sắp tới có thể chứng kiến những biến động thú vị từ các đội tuyển vốn bị đánh giá thấp.

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3-12 đến ngày 18-12, với tổng cộng 10 đội tham dự được chia vào ba bảng đấu. Chủ nhà U-22 Thái Lan nằm ở bảng A cùng Campuchia và Đông Timor. Trong khi đó, bảng B quy tụ Việt Nam, Malaysia và Lào, hứa hẹn những cuộc đối đầu căng thẳng khi cả Việt Nam và Malaysia đều được xem là các thế lực của bóng đá Đông Nam Á. Đương kim vô địch U-22 Indonesia sẽ tham gia bảng C, nơi họ phải cạnh tranh với Myanmar, Philippines và Singapore.

Khi được hỏi đội tuyển nào có khả năng trở thành “ẩn số” tại SEA Games 33 mùa này, HLV Ong Kim Swee không ngần ngại chỉ ra ba cái tên: Campuchia, Lào và Philippines. Ông nhấn mạnh rằng, dù bốn đội mạnh nhất khu vực vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng không vì vậy mà những đội bóng kể trên bị xem nhẹ. Ông tin rằng họ đủ sức gây ra những cú sốc lớn nếu các đối thủ chủ quan.

HLV Ong Kim Swee cảnh giác 4 đội mạnh ở SEA Games có thể trả giá nếu chủ quan. Ảnh: TNST.

Theo cựu HLV trưởng đội tuyển U-22 Malaysia, sự tiến bộ của Campuchia và Lào có dấu ấn lớn từ sự hỗ trợ của FIFA. Những chương trình cung cấp cơ sở vật chất, đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực huấn luyện trong nhiều năm qua đã giúp bóng đá hai quốc gia này có nền tảng phát triển rõ rệt. Ông nhận xét rằng những thay đổi tích cực ấy đã bắt đầu mang lại hiệu quả, thể hiện qua màn trình diễn tự tin hơn của các đội trẻ.

Không chỉ Campuchia và Lào, Philippines cũng được HLV Ong Kim Swee đánh giá rất cao. Ông cho biết Liên đoàn bóng đá Philippines đã xây dựng chương trình nhập tịch trẻ và phát triển cầu thủ khá hiệu quả. Chiến lược này dựa trên việc tìm kiếm những tài năng trẻ là người gốc Philippines sinh sống tại nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ, nơi có hệ thống đào tạo bóng đá học đường tiên tiến. Tại giải U-23 Đông Nam Á 2024, ông Kim Swee ấn tượng với khả năng kiểm soát bóng, tốc độ xử lý và lối chơi kỷ luật của các cầu thủ trẻ Philippines.

Ông còn nhấn mạnh rằng nền tảng học vấn của cầu thủ cũng góp phần tạo nên sự khác biệt. Theo ông, Philippines đang đi theo mô hình phát triển của Nhật Bản và Hàn Quốc, những quốc gia có lực lượng cầu thủ giỏi chuyên môn và sở hữu tư duy chiến thuật tốt nhờ trình độ học vấn cao. Điều này giúp họ tiếp thu kiến thức bóng đá hiện đại nhanh hơn và thi đấu thông minh hơn.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam rơi vào bảng đấu "xương" với Malaysia và Lào. Ảnh: CCT.

Từ những phân tích trên, HLV Ong Kim Swee cảnh báo rằng các “ông lớn” trong khu vực có thể bị loại ngay từ vòng bảng nếu không chơi đúng sức trước ba đội bóng được xem là ngựa ô. Ông nhắc lại rằng Indonesia từng gặp nhiều khó khăn trước Philippines ở giải U-23 Đông Nam Á, trong khi Thái Lan cũng không ít lần chật vật trước Campuchia.

Với tuyển U-22 Việt Nam, thử thách cho thầy trò HLV Kim Sang-sik còn lớn hơn rất nhiều, bởi họ phải cùng lúc đối đầu hai đối thủ đáng gờm là Malaysia và Lào. Tất cả khiến vòng bảng SEA Games 33 trở nên rất khó lường, theo nhận định của vị chiến lược gia 54 tuổi.