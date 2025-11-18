Trực tiếp bóng đá Nepal - Malaysia: Vẫn phải chiến đấu đến cùng (Vòng loại Asian Cup)

AFC Cup | 20h, 18/11 | Bukit Jalil Nepal 0 - 0 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nepal vs Malaysia Malaysia Điểm Chamjong Bista Chand Dangi Ghalan Lama Limbu Tamang Sumit Shrestha Suman Sthrestha Điểm Hazmi Corbin Ong Daniel Ting Declan Lambert Dion Cools Nooa Laine Haiqal Aiman Quentin Cheng Nazimi Aguero Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nepal Nepal Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chamjong, Bista, Chand, Dangi, Ghalan, Lama, Limbu, Tamang, Sumit, Shrestha, Suman Sthrestha Hazmi, Corbin Ong, Daniel Ting, Declan Lambert, Dion Cools, Nooa Laine, Haiqal, Aiman, Quentin Cheng, Nazimi, Aguero

Số phận bấp bênh của Malaysia

Thật trớ trêu, ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 4 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới đúng một lần. Nếu thông thường, "Hổ Malay" gần như đã nắm chắc tấm vé duy nhất tới VCK Asian Cup. Tuy nhiên, câu chuyện lại không đơn giản như vậy.

Hiện tại, Malaysia đang bị kiện do sử dụng sai 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với Việt Nam và Nepal. Họ đã kháng cáo bất thành với FIFA nên đang đưa ra Tòa án trọng tài thể thao (CAS) để xin giảm án. Tuy nhiên, khả năng cao là Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm trong 2 trận đấu kể trên, tức là họ chỉ còn 6 điểm. Bởi vậy, họ vẫn phải chiến đấu hết mình trong 2 trận đấu còn lại trong khi chưa rõ tương lai.