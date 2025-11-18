Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Nepal - Malaysia: Vẫn phải chiến đấu đến cùng (Vòng loại Asian Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Asian Cup 2027 Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

(20h, 18/11, vòng loại Asian Cup 2027) Chưa biết số phận ra sao nhưng Malaysia vẫn phải chiến đấu đến cùng.

AFC Cup | 20h, 18/11 | Bukit Jalil

Nepal
Trực tiếp bóng đá Nepal - Malaysia: Vẫn phải chiến đấu đến cùng (Vòng loại Asian Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nepal - Malaysia: Vẫn phải chiến đấu đến cùng (Vòng loại Asian Cup) - 1
Malaysia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nepal - Malaysia: Vẫn phải chiến đấu đến cùng (Vòng loại Asian Cup) - 1
Chamjong, Bista, Chand, Dangi, Ghalan, Lama, Limbu, Tamang, Sumit, Shrestha, Suman Sthrestha
Trực tiếp bóng đá Nepal - Malaysia: Vẫn phải chiến đấu đến cùng (Vòng loại Asian Cup) - 1
Hazmi, Corbin Ong, Daniel Ting, Declan Lambert, Dion Cools, Nooa Laine, Haiqal, Aiman, Quentin Cheng, Nazimi, Aguero

Số phận bấp bênh của Malaysia

Thật trớ trêu, ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 4 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới đúng một lần. Nếu thông thường, "Hổ Malay" gần như đã nắm chắc tấm vé duy nhất tới VCK Asian Cup. Tuy nhiên, câu chuyện lại không đơn giản như vậy.

Hiện tại, Malaysia đang bị kiện do sử dụng sai 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với Việt Nam và Nepal. Họ đã kháng cáo bất thành với FIFA nên đang đưa ra Tòa án trọng tài thể thao (CAS) để xin giảm án. Tuy nhiên, khả năng cao là Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm trong 2 trận đấu kể trên, tức là họ chỉ còn 6 điểm. Bởi vậy, họ vẫn phải chiến đấu hết mình trong 2 trận đấu còn lại trong khi chưa rõ tương lai.

Theo Nhật Anh

18/11/2025 13:23 PM (GMT+7)
