Trực tiếp bóng đá Nepal - Malaysia: Vẫn phải chiến đấu đến cùng (Vòng loại Asian Cup)
(20h, 18/11, vòng loại Asian Cup 2027) Chưa biết số phận ra sao nhưng Malaysia vẫn phải chiến đấu đến cùng.
AFC Cup | 20h, 18/11 | Bukit Jalil
Điểm
Chamjong
Bista
Chand
Dangi
Ghalan
Lama
Limbu
Tamang
Sumit
Shrestha
Suman Sthrestha
Điểm
Hazmi
Corbin Ong
Daniel Ting
Declan Lambert
Dion Cools
Nooa Laine
Haiqal
Aiman
Quentin Cheng
Nazimi
Aguero
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Số phận bấp bênh của Malaysia
Thật trớ trêu, ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 4 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới đúng một lần. Nếu thông thường, "Hổ Malay" gần như đã nắm chắc tấm vé duy nhất tới VCK Asian Cup. Tuy nhiên, câu chuyện lại không đơn giản như vậy.
Hiện tại, Malaysia đang bị kiện do sử dụng sai 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với Việt Nam và Nepal. Họ đã kháng cáo bất thành với FIFA nên đang đưa ra Tòa án trọng tài thể thao (CAS) để xin giảm án. Tuy nhiên, khả năng cao là Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm trong 2 trận đấu kể trên, tức là họ chỉ còn 6 điểm. Bởi vậy, họ vẫn phải chiến đấu hết mình trong 2 trận đấu còn lại trong khi chưa rõ tương lai.
Liên đoàn bóng đá Malaysia cố níu giữ hy vọng bằng cách đưa vụ 7 cầu thủ nhập tịch sai lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).
18/11/2025 13:23 PM (GMT+7)