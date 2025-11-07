Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thấy gì từ danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33 của ông Kim Sang-sik?

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik đã có sự chuẩn bị rất công phu cho cuộc đua tranh tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam có những nhân tố “hạt giống” được chăm sóc kỹ 2 năm qua, đồng thời là tập hợp giàu cá tính cũng như sức chiến đấu.

U22 Việt Nam có thể chơi không hoa mỹ nhưng luôn giàu sức chiến đấu

U22 Việt Nam có thể chơi không hoa mỹ nhưng luôn giàu sức chiến đấu

Giá trị của tấm HCV bóng đá nam

Dù đã 2 lần liên tiếp giành chức vô địch ở các kỳ đại hội năm 2019 và 2021, tấm HCV SEA Games vẫn là khát khao lớn với bóng đá Việt Nam. Đây cũng là tâm điểm cạnh tranh các quốc gia trong khu vực bên cạnh những môn cơ bản như điền kinh, bơi lội, bắn súng…

Thấy gì từ danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33 của ông Kim Sang-sik? - 2

Đặc biệt tại SEA Games 33, ngành thể thao vẫn hướng đến duy trì vị trí số 1 toàn đoàn dù đại hội diễn ra trên đất Thái Lan. Đây là mục tiêu không hề dễ dàng trong bối cảnh nước chủ nhà Thái Lan vốn sở hữu lực lượng hùng hậu, có quyền lựa chọn nhiều môn thế mạnh đồng thời cắt bỏ bớt các nội dung mũi nhọn của đối thủ cạnh tranh. Tấm HCV môn bóng đá nam cũng là mục tiêu cao nhất FAT và Madam Pang nhắm đến. Người Thái thậm chí muốn thâu tóm toàn bộ 4 tấm HCV môn bóng đá, gồm cả nam, nữ và futsal.

Trong bối cảnh trên, cuộc đua ở môn bóng đá nam trở nên vô cùng gay gắt. Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng như VFF đều hiểu rõ mong mỏi của giới mộ điệu đối với đội tuyển U22 Việt Nam. Tấm HCV SEA Games môn bóng đá luôn có ý nghĩa đặc biệt đem lại niềm vui trọn vẹn cho đoàn thể thao Việt Nam.

Chăm kỹ từng hạt giống

Tại SEA Games 32 (Campuchia), đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu không thành công, đánh mất vị trí số 1 vào tay đối thủ. Gần như ngay sau khi kết thúc đại hội, VFF đã lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho cuộc đua ở kỳ SEA Games kế tiếp.

Nếu nhìn vào danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Panda Cup 2025 tại Trung Quốc sắp tới, có thể thấy hầu hết đều là những gương mặt trẻ thường xuyên được rèn luyện, “thử lửa” qua nhiều giải trong nước cũng như quốc tế.

Danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan

Danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan

Nhiều trong số này đều từng được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển Việt Nam để làm quen với sức ép, tích luỹ kinh nghiệm cùng các đàn anh. Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay Phạm Lý Đức, Văn Trường…đã có lúc được ra sân trong màu áo ĐTQG và đều để lại dấu ấn. Đây gần như sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games sắp tới.

Trên hàng tấn công, U22 Việt Nam sở hữu nhiều cá tính khác nhau như Đình Bắc, Thanh Nhàn hay Quốc Việt và đáng chú lần tập trung này có sự trở lại của Bùi Vĩ Hào. Điều này giúp U22 Việt Nam chơi đa dạng hơn. Những trường hợp như Văn Khang hay Đình Bắc, Quốc Việt đều thường xuyên được ra sân ở sân chơi giải VĐQG, qua đó tăng khả năng chịu sức ép.

U22 Việt Nam đã được rèn luyện qua nhiều giải đấu trong nước và quốc tế

U22 Việt Nam đã được rèn luyện qua nhiều giải đấu trong nước và quốc tế

Một điểm đặc biệt của U22 Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik là lối chơi không hoa mỹ, nhưng lại rất thực dụng. Những trường hợp như Văn Khang, Viktor Lê hay Phạm Lý Đức khi cần đều toả sáng đúng lúc. Bàn thắng có thể đến với U22 Việt Nam từ nhiều hướng, ngay cả ở thời điểm đội bóng của ông Kim Sang-sik chơi không thật sự mượt mà. Đây cũng là phẩm chất giúp U22 Việt Nam vượt khó để giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia và sau đó tiếp tục giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 cách đây không lâu.

Trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang bê bối, Thái Lan gặp khá nhiều vấn đề nội bộ trước SEA Games còn, đây là thời cơ để U22 Việt Nam đạt mục tiêu lớn nhất.

Theo Tiểu Yến

06/11/2025 18:06 PM (GMT+7)
